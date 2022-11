Un nouveau type d’algues trouvé sous l’Antarctique pourrait aider à limiter le réchauffement climatique | Nouvelles du Royaume-Uni

Des scientifiques travaillant dans la région de l’Antarctique ont découvert un type d’algue existant à environ 100 mètres sous la surface – et pensent qu’elle pourrait avoir un “rôle énorme” à jouer dans la protection de l’environnement.

Les chercheurs ont également salué la découverte de l’algue rouge Palmaria decipiens en profondeur sous l’eau comme “importante pour approfondir nos connaissances sur Antarctique“.

L’algue a été découverte par une équipe travaillant à la station de recherche Rothera sur l’île d’Adélaïde, au large de la péninsule antarctique du sud-ouest.

À l’aide d’un véhicule télécommandé (ROV) à partir d’un petit bateau, les chercheurs l’ont trouvé à 100 mètres sous la surface et ont prélevé des échantillons pour un examen plus approfondi.

Avec des détails maintenant publiés dans la revue Polar Biology, le professeur Frithjof Kuepper, de l’École des sciences biologiques de l’Université d’Aberdeen, a déclaré : “Nous savons que la capture du carbone sera cruciale pour limiter le réchauffement climatique à mesure que nous avançons, et les algues séquestrent de grandes quantités quantités de CO2.

“Les algues ont le potentiel de jouer un rôle énorme dans la protection de l’environnement en stockant le carbone au fond des océans lorsqu’elles meurent et en réduisant l’acidification des océans.”

Il a ajouté: “Trouver Palmaria decipiens à 100 mètres de profondeur est important pour approfondir notre connaissance de l’Antarctique, un continent si important à comprendre pour relever les défis environnementaux auxquels le monde est confronté aujourd’hui.”

L’équipe avait entrepris de clarifier les profondeurs maximales auxquelles les algues pouvaient pousser en Antarctique, le professeur Kuepper ajoutant : « Nous savons maintenant que les algues peuvent vivre au moins jusqu’à 100 mètres de profondeur en Antarctique.

“C’est beaucoup, mais nous ne pouvons pas exclure qu’ils puissent vivre encore plus profondément.”

Image:

Le professeur Frithjof Kuepper a déclaré que “les algues séquestrent de grandes quantités de CO2”



Ben Robinson, du British Antarctic Survey et de l’Université de Southampton, a déclaré: “En Antarctique, les icebergs récurent et enlèvent les algues des bas-fonds, ce qui entraîne de nombreuses algues en vrac à des profondeurs où elles ne sont plus attachées au fond marin.

“En raison des températures froides, cela peut prendre de nombreuses années pour que ces algues lâches commencent même à se décomposer, nous ne pouvions donc pas nous fier à leur apparence.

“Au lieu de cela, nous devions utiliser un ROV pour tester et collecter des algues afin de confirmer si elles étaient attachées au fond marin et de confirmer une nouvelle limite de profondeur pour les algues.”

La recherche, qui a été financée par le UK Natural Environment Research Council, était une collaboration entre l’Université d’Aberdeen, l’Université de Southampton, le British Antarctic Survey et l’Université de Thessalie à Volos, en Grèce.