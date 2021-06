Un nouveau traitement révolutionnaire réduit le risque de décès chez les patients de Covid

Un NOUVEAU traitement a montré qu’il réduisait le risque de décès chez les patients Covid gravement malades.

Les chances que les patients aient besoin d’être mis sous ventilateur ont également été réduites, tout comme la durée de leur séjour à l’hôpital.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Il a été démontré qu’un nouveau traitement réduit le risque de décès chez les patients Covid avec les plus faibles chances de survie Crédit : PA

Le traitement est un cocktail d’anticorps fabriqué par la société pharmaceutique américaine Regeneron.

Il convient aux patients qui n’ont pas monté d’anticorps – des protéines qui font partie du système immunitaire qui combat les insectes.

Dans l’essai Recovery, près de 10 000 patients britanniques admis à l’hôpital avec Covid ont été choisis au hasard pour recevoir les soins habituels plus le traitement combiné aux anticorps, ou les soins habituels seuls.

Parmi ceux-ci, environ un tiers étaient séronégatifs, ce qui signifie qu’ils n’avaient pas de réponse immunitaire naturelle propre.

La moitié étaient séropositives, ce qui signifie qu’elles avaient déjà développé des anticorps naturels contre le virus, et un sixième n’avait pas de statut sérologique connu.

Pour les patients qui n’avaient pas de réponse en anticorps, le traitement a réduit d’un cinquième le risque de décès dans les 28 jours, par rapport aux soins habituels seuls.

Pour 100 de ces patients traités avec la combinaison d’anticorps, il y aurait six décès de moins, calculent les chercheurs.

Sir Martin Landray, professeur de médecine et d’épidémiologie au Nuffield Department of Population Health, Université d’Oxford, et chercheur en chef conjoint, a déclaré: «Donc, au lieu de 30% de morts, 24% sont morts.

« Donc, si vous voyez les choses différemment, pour 100 patients qui ont reçu la perfusion intraveineuse, nous sauverions six vies. »

Le traitement est un cocktail d’anticorps fabriqué par la société américaine Regeneron (siège à Tarrytwon, New York) Crédit : Alamy

La durée du séjour à l’hôpital était de quatre jours plus courte que dans le groupe de soins habituels, et la proportion de patients sortis vivants au jour 28 était plus élevée (64 pour cent contre 58 pour cent).

Le traitement n’a fait aucune différence chez les patients qui avaient développé leur propre réponse en anticorps au moment où l’étude a commencé, ont découvert les chercheurs.

Les chercheurs ont découvert au début de l’étude que ceux qui n’avaient pas d’anticorps étaient déjà plus susceptibles de mourir avec les soins habituels que ceux qui avaient des anticorps.

Leur mortalité à 28 jours était deux fois plus élevée – 30 pour cent contre 15 pour cent.

Ce médicament aiderait donc les plus démunis.

Sir Martin a déclaré : « C’est en quelque sorte une première.

« Il s’agit d’un traitement antiviral qui est utilisé plus tard – parce que ces patients sont sévères, ils sont allés à l’hôpital – et a un impact clair démontré sur la survie et sur ces autres résultats.

« Donc en soi, c’est un résultat important parce que ces patients sont parmi les patients les plus malades, et ici nous avons maintenant un traitement que nous n’avions pas auparavant.

« Prenez un groupe de personnes, elles sont malades, elles vont à l’hôpital, elles ont Covid, elles n’ont pas d’anticorps qui leur sont propres, (cela) réduira leurs chances de mourir, raccourcira leur séjour à l’hôpital et réduira les chances d’avoir besoin d’un ventilateur.

Sir Peter Horby, professeur de maladies infectieuses émergentes au département de médecine de Nuffield, Université d’Oxford, et chercheur en chef conjoint pour l’essai Recovery, a déclaré : « Ces résultats sont très excitants.

« C’est merveilleux d’apprendre que même dans les cas avancés de la maladie Covid-19, le ciblage du virus peut réduire la mortalité chez les patients qui n’ont pas réussi à développer leur propre réponse en anticorps. »

Quand sera-t-il sur le NHS?

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS England, a déclaré que les résultats étaient « encourageants » et suggèrent qu’un nouveau traitement pourrait sauver des vies.

Il a ajouté: «Des études ont également suggéré que les mêmes traitements pourraient aider des patients similaires dans la communauté à éviter d’aller à l’hôpital en premier lieu, c’est pourquoi hier, le directeur général des services de santé, Sir Simon Stevens, a demandé au NHS d’établir rapidement un nouveau monoclonal. service d’anticorps, nous sommes donc prêts à offrir ces médicaments s’ils sont soutenus par les régulateurs. »

Mais les chercheurs disent qu’ils ne savent pas quand le traitement sera approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni, et soulignent que ce ne sera pas un déploiement rapide car le médicament n’est pas particulièrement facile à obtenir.

C’est cher, entre 1 000 et 2 000 £ par patient, selon la BBC.

Les patients auraient besoin de tests d’anticorps lors de leur admission à l’hôpital pour voir s’ils en bénéficieraient. Mais ce n’est pas en place actuellement.

La thérapie a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence pour les personnes atteintes de Covid léger à modéré aux États-Unis.

Le traitement utilise une combinaison de deux anticorps monoclonaux, qui sont des anticorps fabriqués en laboratoire.

Ils se lient spécifiquement à deux sites différents sur la protéine de pointe du coronavirus, neutralisant la capacité du virus à infecter les cellules.

Des études antérieures chez des patients dans la communauté ont montré que le traitement réduisait la charge virale, raccourcissait le délai de résolution des symptômes et réduisait considérablement le risque d’hospitalisation ou de décès.