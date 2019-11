Un nouveau traitement révolutionnaire pour contrôler la glycémie pourrait aider les patients atteints de diabète de type 1

La vie des patients atteints de diabète de type 1 pourrait être transformée par un traitement médicamenteux novateur.

L'université de Glasgow teste actuellement une thérapie passionnante associant deux médicaments existants: la dapagliflozine et le semaglutide.

Aucun des médicaments à lui seul ne parvient à réduire systématiquement l'hyperglycémie, et les personnes aux prises avec cette maladie ont du mal à gérer leur glycémie.

On espère que, pris ensemble, ils contribueront à contrôler la glycémie.

L'Université de Glasgow (photo) teste une thérapie passionnante combinant deux médicaments existants – la dapagliflozine et le semaglutide

L’essai débutera en janvier et a été décrit comme «l’étude à base de médicament la plus avancée à ce jour sur le diabète de type 1».

Le Dr John Petrie, professeur de médecine diabétique à Glasgow, a déclaré: «Nous espérons utiliser la thérapie combinée de dapagliflozine et de sémaglutide pour réduire le taux d'HbA1c à moins de 7% chez la majorité des diabétiques de type 1; Et comme ces médicaments ont des effets bénéfiques sur le cœur et peuvent également induire une perte de poids, cette combinaison de médicaments peut présenter des avantages supplémentaires, qui seraient très bénéfiques pour les personnes atteintes.

L’essai débutera en janvier et a été décrit comme «l’étude la plus avancée sur le traitement du diabète de type 1 à ce jour» (image en stock).

"En outre, la dapagliflozine et le semaglutide sont susceptibles de réduire les fluctuations imprévisibles de la glycémie, offrant ainsi un plus grand sentiment de sécurité aux personnes atteintes de diabète de type 1, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie."

Le diabète survient lorsque la glycémie monte à des niveaux risqués. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune non évitable qui se développe généralement pendant l’enfance.