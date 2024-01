Un nouveau traitement contre les acouphènes, la neuromodulation bimodale, cible le cerveau

Des millions de personnes souffrent d’acouphènes, une condition gênante qui provoque des bourdonnements ou d’autres bruits dans les oreilles. Il n’existe aucun remède connu. Mais un nouveau traitement réduit les symptômes chez de nombreux patients.

Pour comprendre son fonctionnement, commençons par voir comment des oreilles saines entendent une note au piano.

Les ondes sonores du piano pénètrent dans nos oreilles et font vibrer nos tympans. Ces vibrations se transforment en signaux électriques qui traversent la voie auditive dans le cerveau. Dans le cerveau, ces signaux électriques se transforment en le son que tu entends. Cliquez sur jouer pour entendre le piano. 2 / 10 Si vous souffrez d’acouphènes, les chercheurs croient que les cellules la voie auditive devient hyperactif. Cela amène votre cerveau à percevoir un son persistant ça n’existe pas. Cliquez sur play pour entendre un extrait simulé de acouphène. Certaines personnes peuvent trouver le son aigu désagréable. D’autres ne pourront peut-être pas l’entendre. 4 / 10 Une nouvelle approche de traitement des acouphènes s’appelle neuromodulation bimodale, qui cible le cerveau en stimulant deux systèmes sensoriels. Dans un appareil appelé Lenire, les patients portent des écouteurs et un appareil buccal tous les jours pendant une heure pendant au moins six semaines. Les écouteurs diffusent des sons sur une gamme de fréquences, telles que aigu et tons gravesavec bruit de fond. Cliquez sur play pour écouter un extrait du Lénire traitement avec acouphènes simulés. 6 / 10 L’appareil buccal délivre une impulsions électriques à la langue. Les scientifiques pensent que cette combinaison aide le cerveau Porter plus d’attention aux tonalités des écouteurs. Entre-temps, le cerveau fait moins attention au son des acouphènes. Cliquez sur play pour entendre une simulation diminuer d’acouphènes. 9/10 Avec des traitements répétés, les scientifiques pensent que ceci changement dans l’attention du cerveau peut aider à calmer l’activité cérébrale à l’origine des acouphènes. De nombreux patients rapportent que leurs acouphènes ne sont plus aussi gênants.

Cette technologie est saluée par certains audiologistes comme un « changement de donne » dans le traitement des acouphènes, qui, selon les experts, touchent environ 10 % des adultes américains.

“Cela offre quelque chose de très différent de tout ce que nous avons jamais proposé dans le monde des acouphènes”, a déclaré Gail Whitelaw, audiologiste et professeur clinicien au Département des sciences de la parole et de l’audition de l’Ohio State University.

Les scientifiques ont développé plusieurs appareils utilisant la technique de neuromodulation bimodale. Deux d’entre eux sont disponibles aux États-Unis : Lenire, présenté ci-dessus, et Duo, un appareil qui stimule le poignet. Un troisième, qui délivre des impulsions électriques au cou ou à la mâchoire, a été développé par des chercheurs de l’Université du Michigan mais n’est pas encore sur le marché.

Des études publiées dans des revues à comité de lecture ont montré que les appareils réduisaient la gravité des symptômes des acouphènes, sur la base des réponses à des questionnaires validés conçus pour mesurer la gravité de l’affection.

Une étude sur le dispositif développé à l’Université du Michigan l’a comparé à un placebo, mais Susan Shore, la chercheuse à l’origine du traitement, a reconnu que les patients auraient pu être si enthousiastes à l’idée de recevoir n’importe quel type de traitement qu’un effet placebo était possible.

James Henry, un chercheur clinicien de la région de Portland, Oregon, qui étudie les acouphènes depuis plus de 30 ans, a qualifié la recherche de « convaincante », tout en avertissant que les explications expliquant pourquoi ces traitements semblent fonctionner sont encore théoriques.

“Nous ne pouvons pas exclure l’effet placebo derrière chacune de ces méthodes”, a-t-il déclaré.

Mais pour les patients qui ont trouvé un soulagement grâce aux traitements, la neuromodulation bimodale offre l’espoir de quelque chose auquel ils aspirent depuis longtemps : un sentiment de paix.

Découvertes sur les acouphènes et le cerveau

Les audiologistes ne savent pas ce qui cause les acouphènes dans la plupart des cas. La condition peut être temporaire et disparaître d’elle-même. Pour d’autres, cela peut être grave et chronique.

comment il interagit avec d’autres entrées sensorielles. Elle s’est concentrée sur une zone du cerveau appelée noyau cochléaire dorsal, où les signaux des nerfs somatosensoriels du visage et du cou interagissent avec les signaux du nerf auditif. -georgia wpds-c-htGkTJ-jDmrXh-width-mdCenter wpds-c-htGkTJ-iPJLV-css mw-md pb-md font–article-body font-copy ma-auto pl-sm pr-sm”Shore a commencé ses recherches le système auditif il y a plus de deux décennies parce qu’elle voulait apprendre comment il interagit avec d’autres entrées sensorielles. Elle s’est concentrée sur une zone du cerveau appelée noyau cochléaire dorsal, où les signaux des nerfs somatosensoriels du visage et du cou interagissent avec les signaux du nerf auditif.

Cette zone étant située profondément dans le cerveau, il est difficile de l’étudier au moyen d’examens IRM et d’autres outils d’imagerie. L’équipe de Shore a donc étudié des cobayes souffrant d’acouphènes. Lorsqu’ils ont inséré des sondes dans le cerveau des cobayes, les chercheurs ont découvert que les cellules du noyau cochléaire dorsal tiraient beaucoup plus que d’habitude.

Sur la base de ses recherches, elle a conçu un traitement contre les acouphènes qui utilise également la neuromodulation bimodale.

Le diagramme montre comment un autre traitement contre les acouphènes utilise un écouteur et des électrodes en combinaison pour réduire les symptômes.



Un écouteur émet des sons similaires à ceux des acouphènes d’une personne, tandis que les électrodes situées sur le cou ou la mâchoire délivrent des chocs presque imperceptibles. Répliqué acouphène son Cellules hyperactives dans la dorsale noyau cochléaire Électrique léger impulsions de électrodes Le moment et l’ordre des stimulations sont cruciaux : certaines combinaisons peuvent exacerber les acouphènes, tandis que d’autres peuvent réduire l’activité des cellules censées les provoquer, a découvert Shore. Cellule réduite activité dans le cerveau L’objectif est de réduire la sensibilité du cerveau aux bruits des acouphènes. Un écouteur émet des sons similaires à ceux des acouphènes d’une personne, tandis que les électrodes situées sur le cou ou la mâchoire délivrent des chocs presque imperceptibles. Répliqué acouphène son Cellules hyperactives dans la dorsale noyau cochléaire Électrique léger impulsions de électrodes Le moment et l’ordre des stimulations sont cruciaux : certaines combinaisons peuvent exacerber les acouphènes, tandis que d’autres peuvent réduire l’activité des cellules censées les provoquer, a découvert Shore. Cellule réduite activité dans le cerveau L’objectif est de réduire la sensibilité du cerveau aux bruits des acouphènes. Un écouteur émet des sons similaires à ceux des acouphènes d’une personne, tandis que les électrodes situées sur le cou ou la mâchoire délivrent des chocs presque imperceptibles. L’objectif est de réduire la sensibilité du cerveau aux bruits des acouphènes. Répliqué acouphène son Cellules hyperactives dans la dorsale noyau cochléaire Cellule réduite activité dans le cerveau Électrique léger impulsions de électrodes Le moment et l’ordre des stimulations sont cruciaux : certaines combinaisons peuvent exacerber les acouphènes, tandis que d’autres peuvent réduire l’activité des cellules censées les provoquer, a découvert Shore. Un écouteur émet des sons similaires à ceux des acouphènes d’une personne, tandis que les électrodes situées sur le cou ou la mâchoire délivrent des chocs presque imperceptibles. L’objectif est de réduire la sensibilité du cerveau aux bruits des acouphènes. Répliqué acouphène son Cellules hyperactives dans la dorsale noyau cochléaire Cellule réduite activité dans le cerveau Électrique léger impulsions de électrodes Le moment et l’ordre des stimulations sont cruciaux : certaines combinaisons peuvent exacerber les acouphènes, tandis que d’autres peuvent réduire l’activité des cellules censées les provoquer, a découvert Shore.

Lorsque Shore a testé son traitement sur des cobayes, elle a constaté qu’il réduisait l’activité cellulaire du noyau cochléaire dorsal, censée provoquer les acouphènes. Lors d’essais sur des humains, de nombreuses personnes ont signalé une réduction des symptômes des acouphènes.

Des avancées dans le traitement des acouphènes

L’approche de Lenire en matière de neuromodulation bimodale est différente : cet appareil vise à augmenter la sensibilité du cerveau à d’autres sons, outre les acouphènes. Il stimule la langue plutôt que le cou ou la mâchoire.

