Un nouveau traitement contre le VRS protège les bébés du virus « déchirant »

Il fait partie de ceux qui espèrent voir beaucoup moins de nourrissons en difficulté, grâce au nouveau traitement public contre le VRS disponible en Ontario pour la première fois cette année.

Le traitement fournit des anticorps protecteurs aux nourrissons. Il sera offert à tous les bébés ontariens nés en 2024 ainsi qu’aux enfants à risque élevé jusqu’à l’âge de 24 mois. En outre, les vaccins contre le VRS, déjà disponibles pour les personnes âgées à haut risque, sont désormais étendus aux femmes enceintes, ce qui protégera également leurs bébés.

Roumeliotis, qui pratique la pédiatrie depuis plus de quatre décennies, qualifie les nouveaux traitements de « changeur de jeu » pour une maladie potentiellement dangereuse et souvent mal comprise.

Il fait partie d’une coalition de santé qui s’efforce de faire connaître aux parents les risques du VRS et les mesures préventives désormais disponibles.

Le VRS peut infecter des personnes de tout âge, mais il cause le plus de problèmes chez les très jeunes ou les très âgés. Les bébés de six mois et moins sont les plus à risque. Le VRS est l’une des principales causes d’hospitalisation des bébés, avec des taux plus élevés que pour la grippe ou d’autres maladies.

Le VRS a fait la une des journaux en 2022 lorsque les hospitalisations pédiatriques ont grimpé, submergeant les hôpitaux, dont le CHEO. Une étude récente publiée dans la revue JAMA Network Open a montré que les hospitalisations pédiatriques chez les enfants de moins de cinq ans en Ontario ont doublé au cours de la saison 2022-2023 par rapport à l’année précédente. Le taux d’enfants nécessitant une ventilation était deux à trois fois plus élevé qu’au cours des années pré-pandémiques.