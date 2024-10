Un nouveau traitement contre le cancer du col de l’utérus réduit le risque de décès dû à la maladie, selon une étude

L’ajout d’une chimiothérapie de six semaines au traitement standard du cancer du col de l’utérus localement avancé a entraîné une augmentation significative des taux de survie, une nouvelle étude montre.

L’étude, publiée lundi dans la revue The Lancet, a porté sur 500 patientes de 32 centres médicaux au Brésil, en Inde, en Italie, au Mexique et au Royaume-Uni, réparties au hasard en deux groupes entre 2012 et 2022. Toutes souffraient d’un cancer du col de l’utérus localement avancé, bien qu’aucune. avait des tumeurs qui s’étaient propagées à d’autres organes.

Le groupe témoin a reçu uniquement une chimioradiothérapie, un processus standard qui comprenait un traitement par radiothérapie et le médicament cisplatine. Le groupe expérimental a reçu six semaines de traitement par chimiothérapie au carboplatine et au paclitaxel avant de commencer la chimioradiothérapie.

Les chercheurs ont découvert que 80 pour cent de ceux qui ont reçu d’abord une courte chimiothérapie ont vécu au moins cinq ans de plus et que 72 pour cent n’ont pas eu de récidive ou de propagation du cancer. Dans le groupe témoin, 72 pour cent ont survécu au moins cinq ans et 64 pour cent n’ont pas eu de récidive ou de propagation du cancer.

La plupart des patients ont présenté des événements indésirables pendant le traitement, notamment de la fatigue ou de la faiblesse, des problèmes gastro-intestinaux, des infections ou un faible nombre de globules blancs. Des événements graves ou potentiellement mortels se sont produits dans 59 pour cent du groupe ayant reçu une chimiothérapie initiale, contre 48 pour cent de ceux qui ont reçu une chimioradiothérapie seule.

Les chercheurs affirment qu’il s’agit de la première étude randomisée de phase trois à montrer un « avantage significatif en matière de survie » en utilisant la chimiothérapie avant la chimioradiothérapie, ce qui représente une « amélioration cliniquement significative » à un « coût relativement faible ». Les médicaments sont bon marché et largement disponibles, disent-ils.

« Il s’agit de la plus grande amélioration des résultats de cette maladie depuis plus de 20 ans », a déclaré le Dr Mary McCormack de l’University College Hospital, auteur principal de l’étude, dans une interview avec Recherche sur le cancer au Royaume-Uni. « Je suis incroyablement fier de toutes les patientes qui ont participé à l’essai ; leur contribution nous a permis de rassembler les preuves nécessaires pour améliorer le traitement des patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus partout dans le monde.

La chimiothérapie à base de cisplatine est l’une des méthodes les plus couramment utilisées pour traiter le cancer du col de l’utérus. améliorer les taux de survie de 30 à 50 pour cent. Bien que la chirurgie d’ablation de la tumeur soit une option, certains experts ont tendance à préférer la chimiothérapie.

« Nous savons que la chirurgie va laisser une partie du cancer derrière nous », a déclaré le Dr Otis Brawley, professeur d’oncologie à l’Université Johns Hopkins et ancien médecin-chef de l’American Cancer Society, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche. « Si vous pouvez traiter par radiothérapie et chimiothérapie, vous avez une chance de stériliser le bassin de tout le cancer. … Nous avons des chances de mettre les femmes dans une rémission complète et prolongée. »

Le cancer du col de l’utérus était autrefois la principale cause de décès par cancer chez les femmes aux États-Unis, a-t-il noté. En 2008, Harald zur Hausen, virologue allemand, a remporté le prix Nobel pour ses recherches démontrant que le cancer du col de l’utérus chez l’homme est causé par certains types de virus du papillome humain, ou VPH. Cette découverte a conduit au développement d’un vaccin contre le VPH qui peut aider à prévenir le cancer du col de l’utérus chez les femmes.

Cependant, le cancer du col de l’utérus tue encore environ 4 000 femmes aux États-Unis chaque année. Les signes avant-coureurs comprennent des saignements ou des écoulements anormaux.

Brawley a souligné l’importance du dépistage systématique du col de l’utérus alors que le cancer du col de l’utérus à un stade avancé augmente parmi les Femmes blanches et noires aux États-Unis

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les dépistages du cancer du col de l’utérus testent généralement les signes du VPH pouvant provoquer des modifications cellulaires sur le col de l’utérus. Les dépistages comprennent également un test Pap pour rechercher des changements dans les cellules précancéreuses.

La Food and Drug Administration des États-Unis a donné le feu vert à nouvelle option cette année, les patientes pourront prélever leurs propres échantillons vaginaux pour tester le VPH, rationalisant ainsi le processus de dépistage.

« C’est presque totalement évitable grâce au vaccin contre le VPH ou au dépistage », a déclaré Brawley. « Sur les 4 400 décès dus au cancer du col de l’utérus, aucun ne fait l’objet d’un dépistage chaque année. »

La chimiothérapie pour traiter le cancer du col de l’utérus peut entraîner des effets secondaires désagréables comme des nausées, des vomissements et une perte de cheveux, a noté Brawley. Il espère que l’avenir du traitement impliquera des options plus personnalisées comme l’immunothérapie, qui utilise le système immunitaire d’une personne pour combattre le cancer.

« Le plus grand espoir est l’immunothérapie », a-t-il déclaré. « Nous espérons pouvoir aider encore plus de femmes avec moins d’effets secondaires. »