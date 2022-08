Un nouveau traitement contre la démence pourrait inverser la perte de mémoire : étude

Plus de 747 000 Canadiens vivent actuellement avec la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence, mais une nouvelle étude suggère que la perte de mémoire liée à l’âge pourrait être inversée avec un traitement non invasif de 20 minutes.

Des chercheurs de l’Université de Boston ont présenté leurs découvertes dans un article publié dans Nature Neuroscience la semaine dernière. Leur traitement implique un capuchon portable équipé d’électrodes qui envoient des signaux électriques dans le cerveau, et les chercheurs disent que cela pourrait aider à améliorer la fonction de mémoire.

“Une population de plus en plus âgée entraîne des coûts personnels, sociaux, de santé et économiques supplémentaires. Un facteur qui contribue grandement à ces coûts est la déficience des systèmes de mémoire de base essentiels aux activités de la vie quotidienne, telles que la prise de décisions financières ou la compréhension du langage”, a déclaré le chercheur principal. Robert Reinhart a déclaré dans un communiqué de presse publié lundi.

Dans l’étude, les patients ont reçu une stimulation cérébrale électrique pendant 20 minutes pendant quatre jours consécutifs. Chaque jour, les patients recevaient une liste de 20 mots et devaient mémoriser et réciter immédiatement les mots.

Deux méthodes de traitement différentes ont été testées : une ciblant la mémoire à court terme avec une stimulation à basse fréquence et une autre pour améliorer la mémoire à long terme avec une stimulation à haute fréquence dans le cortex préfrontal du cerveau. Les deux méthodes ont été testées contre un placebo dans un essai randomisé en double aveugle.

Les chercheurs ont découvert qu’après trois ou quatre jours d’application de signaux électriques à basse fréquence au cerveau, les patients présentaient une meilleure mémoire à court terme et que les améliorations persistaient un mois plus tard.

L’envoi de signaux à haute fréquence dans le cerveau a amélioré la mémoire à long terme après le jour 2, ainsi qu’après un mois. Les chercheurs ont également découvert que les personnes qui avaient une fonction cognitive plus faible avaient une amélioration de la mémoire plus importante et plus durable à la suite du traitement.

“Cliniquement, c’est important car il y a des gens qui n’ont que des problèmes de mémoire à court terme et d’autres qui n’ont que des problèmes de mémoire à long terme. Ainsi, avoir des outils en main qui peuvent traiter chacun de ces systèmes de mémoire est d’une grande valeur”, a déclaré Reinhart.

Dans une étude de 2019 menée par l’équipe de Reinhart, les chercheurs avaient appliqué le traitement par électrodes pendant une séance de 25 minutes, mais les patients n’ont présenté des avantages de mémoire que pendant moins d’une heure avant que les améliorations ne disparaissent. Cependant, le traitement de Reinhart applique désormais une stimulation électrique pendant plusieurs jours.

“Dans cette nouvelle étude, nous avons utilisé plusieurs jours consécutifs de stimulation pendant 20 minutes pour provoquer des améliorations de mémoire durables qui ont duré un mois. Auparavant, les effets ne duraient que 50 minutes”, a déclaré Reinhart.

Actuellement, Reinhart note que les options de traitement existantes pour les troubles cognitifs liés à l’âge produisent des résultats mitigés et comportent plusieurs risques et effets secondaires.

“Pour ces raisons, il est urgent de développer des interventions thérapeutiques innovantes qui peuvent apporter des améliorations rapides et durables avec des effets secondaires minimes”, a-t-il déclaré.