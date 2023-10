Un nouveau traitement à base de nanoparticules s’est révélé efficace pour soulager la douleur liée à la polyarthrite rhumatoïde en laboratoire.

Une seule dose de ce médicament de pointe pourrait soulager les patients si les essais cliniques utilisant des souris de laboratoire pouvaient être reproduits chez l’homme.

Une équipe de scientifiques coréens a publié ses recherches après avoir développé une nouvelle solution pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR), actuellement incurable.

Le premier auteur de l’étude, le Dr Sagang Koo, a expliqué que l’un des principaux obstacles au traitement de la PR est l’incapacité de restaurer le système immunitaire à son état de santé.

« La maladie déclenche un mélange de symptômes gênants comme des articulations enflammées, des cytokines nocives et des déséquilibres du système immunitaire, qui travaillent ensemble pour créer un cycle incessant d’aggravation des symptômes.

“Bien que cibler certains de ces facteurs puisse apporter un soulagement à court terme, d’autres restent non résolus, conduisant à un cycle frustrant de rémission et de poussées.”

Elle a déclaré que cela laisse le corps incapable de contrôler la production continue de substances nocives, telles que les espèces réactives de l’oxygène (ROS) et les cytokines inflammatoires, entraînant une inflammation et un inconfort persistants.

“Le traitement idéal de la PR devrait non seulement apporter un soulagement immédiat de l’inflammation et des symptômes, mais également s’attaquer à la cause profonde en rétablissant le système immunitaire à son état normal et équilibré.”

L’équipe de recherche a confirmé l’efficacité de son approche en utilisant un modèle murin d’arthrite induite par le collagène.

Elle a expliqué que le nouveau traitement consiste à immobiliser des nanoparticules d’oxyde de cérium (NP Ce) sur des nanovésicules dérivées de cellules souches mésenchymateuses (MSCNV).

« Ces deux composants peuvent entraver différents facteurs pathogènes, leur permettant de travailler à la fois individuellement et en coopération pour parvenir à un traitement complet.

« En bref, cette approche vise à relier l’immunité innée et adaptative pour obtenir un soulagement de la douleur à court terme, ainsi que pour convertir l’environnement tissulaire en un état immunitaire tolérant afin de prévenir la récurrence des symptômes. »

Le système Ce-MSCNV a pu « traiter de manière globale » et prévenir la PR en soulageant simultanément l’immunité immédiate et en rétablissant l’immunité des lymphocytes T.

“Des données à l’appui suggèrent qu’une amélioration des conditions peut être obtenue après seulement un traitement à dose unique”, a rapporté le Dr Koo. dans un communiqué de presse.

« Les souris traitées avec la combinaison Ce-MSCNV s’en sont bien mieux comportées que celles traitées uniquement avec le groupe Ce NP ou MSCNV.

« Cela démontre clairement la synergie entre l’anti-inflammation et l’immunomodulation et souligne l’importance de la thérapie combinée pour un traitement efficace de la PR.

« De plus, l’administration de Ce-MSCNV avant l’injection de rappel a considérablement réduit l’incidence et la gravité des symptômes, renforçant ainsi le potentiel prophylactique de ces nanoparticules. »

Le Dr Koo estime qu’une approche similaire serait également applicable à d’autres maladies inflammatoires et auto-immunes.

“Dans l’ensemble, cette étude prouve le potentiel d’un système de nanoparticules hybrides pour le traitement complet des maladies auto-immunes et la modulation du système immunitaire.”

