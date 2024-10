Un nouveau titulaire de chaire en soins palliatifs apporte une richesse de connaissances

La Dre Anna Taylor a consacré toute sa carrière à la recherche sur la douleur et sur la manière de la gérer.

Par Karin Olafson

Photographie gracieuseté du Dr Anna Taylor.

En janvier 2024, la Dre Anna Taylor a été nommée titulaire de la chaire de soins palliatifs de l’Alberta Cancer Foundation. Sa vaste expérience et ses antécédents en recherche la rendent particulièrement adaptée au poste.

Taylor mène des recherches sur la douleur depuis 2004, alors qu’elle était encore étudiante de premier cycle en sciences de la vie à l’Université Queen’s.

« Je pense que la douleur est l’une des expériences conscientes les plus distinctives que nous ayons en tant qu’espèce, et comprendre comment notre cerveau traite ces informations est un angle vraiment intéressant pour explorer la conscience », explique Taylor, professeur agrégé au département. de pharmacologie à l’Université de l’Alberta.

Taylor a passé toute sa carrière à faire des recherches sur la douleur, les défis liés au traitement de la douleur chronique et les améliorations qui pourraient être apportées à la gestion clinique de la douleur chronique. Après avoir terminé son doctorat à l’Université McGill et effectué une bourse postdoctorale à l’Université de Californie à Los Angeles, Taylor a accepté un poste de professeur à l’Université de l’Alberta en 2017. Ici, Taylor s’est retrouvée à interagir avec des cliniciens travaillant en soins palliatifs et a découvert les types Les problèmes rencontrés dans leur clinique de soins palliatifs correspondaient exactement au genre de questions auxquelles elle essayait de répondre dans son laboratoire.

«La douleur est le symptôme numéro un qui affecte les personnes en fin de vie», explique Taylor. «J’étudie comment notre cerveau traite l’expérience de la douleur et comment la douleur affecte nos expériences sensorielles, émotionnelles et cognitives.» Un domaine de sa recherche examine la manière dont les opioïdes sont utilisés pour gérer la douleur chronique en fin de vie ; les opioïdes sont couramment administrés pendant les soins palliatifs pour gérer la douleur et apporter du confort. Mais plus une personne reçoit des opioïdes longtemps, moins ils sont efficaces. Lorsqu’ils sont pris au fil du temps, ils génèrent en fait de la douleur (c’est ce qu’on appelle l’hyperalgésie) et, comme les patients atteints de cancer et d’autres maladies limitant l’espérance de vie vivent plus longtemps qu’avant grâce aux options de traitement avancées, cette méthode de gestion de la douleur est moins efficace.

« En soins palliatifs, il existe une obligation morale de soulager la douleur. Mon laboratoire tente de développer des stratégies permettant de maintenir les effets positifs des opioïdes, tout en essayant d’éviter les effets secondaires négatifs comme l’hyperalgésie induite par les opioïdes. Nous nous demandons également : pouvons-nous développer des médicaments analgésiques encore meilleurs, non opioïdes ?

Ses collègues ont encouragé Taylor à postuler au poste de chaire en soins palliatifs de l’Alberta Cancer Foundation en 2023. Bien que le mandat de cinq ans comprenne une dotation pour soutenir la recherche de Taylor, son rôle consistera principalement à décider comment distribuer cette dotation à d’autres pour accroître l’élan de la recherche. recherche en soins palliatifs, favoriser le réseautage entre chercheurs en soins palliatifs et développer un programme de formation.

Taylor s’inspire également de la présidente précédente, la Dre Vickie Baracos :

« Ce que j’ai trouvé vraiment inspirant chez elle, c’est que, dans son mandat de présidente, elle a été très efficace dans le réseautage et la collaboration avec les cliniciens et les chercheurs cliniciens pour effectuer des recherches transformatrices et translationnelles. C’est quelque chose que je m’efforce de faire également en tant que président, afin d’éviter les silos dans le monde de la recherche.

Ce poste – et le travail qui en découle – n’est possible que grâce aux donateurs de l’Alberta Cancer Foundation.

« Ce poste m’offre une opportunité unique de créer une dynamique au sein de l’institution bien au-delà des murs de mon propre laboratoire. C’est une formidable opportunité et je suis profondément reconnaissant envers les donateurs.