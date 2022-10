Un nouveau timbre représentant un avion de brousse emblématique dévoilé à Viking Air de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Le tout dernier timbre de Postes Canada a été dévoilé, mettant en vedette l’emblématique avion de brousse DHC-2 Beaver.

Le timbre a été dévoilé jeudi 13 octobre à l’installation de Viking Air dans la péninsule de Saanich par Sherry Brydson, propriétaire de De Havilland Aircraft of Canada, et des représentants de Postes Canada. Il s’ajoute à la série de timbres Nouveaux Canadiens en vol du service postal.

Dans un communiqué, Postes Canada a expliqué sa sélection du castor pour la nouvelle série de timbres, qui célèbre cinq réalisations importantes.

« Le Beaver est considéré comme le meilleur avion de brousse jamais construit et a été nommé l’une des 10 meilleures réalisations d’ingénierie du 20e siècle au Canada. La capacité de décollage et d’atterrissage courts de l’avion tout en métal – ainsi que sa capacité à être équipé de roues, de flotteurs ou de skis – ont fait du Beaver l’outil idéal pour accéder et relier les régions éloignées du pays.

Le PDG de DHC, Brian Chafe, a déclaré que la société était honorée que son avion Beaver soit choisi dans le cadre de la série de timbres.

“C’est une journée spéciale pour notre entreprise et pour les personnes dont la vie a été améliorée grâce à cet incroyable avion au cours des sept dernières décennies et demie, et bien d’autres à venir”, a déclaré Chafe.

Les nouveaux timbres seront disponibles dans les comptoirs postaux partout au Canada à compter de lundi (17 octobre), avec des préventes disponibles sur postescanada.ca.

Timbres Postes CanadaPéninsule de Saanich