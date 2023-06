Un nouveau timbre rend hommage à Nellie Cournoyea

Lundi, Postes Canada a dévoilé un nouveau dessin de timbre qui rend hommage à la vie et à l’œuvre de Nellie Cournoyea, la première femme autochtone du Canada à devenir première ministre d’une province ou d’un territoire. Elle a été la sixième première ministre des Territoires du Nord-Ouest de 1991 à 1995.

Cournoyea, une Inuvialuit de l’ouest de l’Arctique canadien, a été la deuxième femme à devenir première ministre de l’histoire du Canada, après Rita Johnston (qui a été première ministre de la Colombie-Britannique en 1991).

Selon un communiqué de presse de Postes Canada, ce timbre est l’un des trois timbres de dirigeants autochtones qui seront émis le 21 juin.

Le nouveau design est le deuxième de la série pluriannuelle Leaders autochtones de Postes Canada. Il présente une photo de Cournoyea prise en 2022 par la photographe Peggy Jay.

Avant de travailler en politique, Courneyea s’est lancée dans une carrière à la radio et, plus tard, comme travailleuse de terrain sur les revendications territoriales. Elle a cofondé le Committee for Original People’s Entitlement, aidant à négocier la Convention définitive des Inuvialuit, menant à un règlement foncier de plus de 90 000 kilomètres carrés.

Élue à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest en 1979, Cournoyea a occupé de nombreux portefeuilles ministériels avant d’être choisie comme première ministre. Elle a joué un rôle majeur dans l’établissement du Nunavut et a dirigé l’Inuvialuit Regional Corporation pendant 20 ans.

La série pluriannuelle de timbres Leaders autochtones, lancée en 2022, met en lumière les contributions des leaders modernes des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Selon Postes Canada, « ces personnes extraordinaires ont consacré leur vie à préserver leurs cultures et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada ».

Plus tard cette semaine, Postes Canada émettra également des timbres en l’honneur des dirigeants autochtones George Manuel et Thelma Chalifoux.