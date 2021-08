Un nouveau théâtre d’improvisation tente d’être l’anti-UCB Est-ce aussi un piège ?

Ces dernières années, UCB avait déplacé son populaire Del Close Festival de New York vers la côte ouest, fermé son théâtre d’East Village et quitté son espace de longue date à Chelsea. Mais pour Michael Hartney, le dernier directeur artistique d’UCB New York, la goutte d’eau est venue lorsque l’institution a contracté un prêt du programme de protection des chèques de paie d’une valeur de centaines de milliers de dollars auparavant fermer son théâtre. Il se sentait « très joué », déclenchant une révélation et un appel à Wells pour lui proposer de lancer son propre théâtre d’improvisation. Elle a immédiatement accepté. Ils ont amené d’autres vétérans d’UCB pour former un conseil d’administration qui s’est réuni à distance chaque semaine l’été dernier.

Quand la brigade des citoyens droits fermé définitivement ses opérations à New York l’année dernière, la nouvelle a frappé Corin Wells comme une mort dans la famille. Elle a déménagé en ville à cause d’UCB, a investi du temps et de l’argent, est passée d’étudiante à enseignante et dans les premiers mois incertains de la pandémie, le théâtre a représenté un ancrage dans le passé et un espoir pour l’avenir. « Quand j’ai reçu l’e-mail, j’ai pleuré », a-t-elle déclaré lors d’un appel vidéo. « Je n’avais rien sur quoi retourner. »

De toutes les formes d’art blessées pendant la pandémie, aucune n’a été autant perturbée que la comédie d’improvisation. Des institutions héritées comme Second City et iO à Chicago ont été vendues après des troubles économiques et un calcul racial. À New York, la disparition d’UCB, un mastodonte de longue date, a laissé un vide que beaucoup sont désormais en concurrence pour combler. C’est un moment de flux, d’agitation et d’opportunités remarquables. Les nouveaux arrivants relatifs à New York aiment Asile NYC (actuellement dans l’ancienne maison d’UCB sur la 26e Rue) et le Collectif de comédie de Brooklyn (qui a récemment emménagé dans un nouvel espace à Williamsburg), proposent à la fois des cours et des spectacles. Et des produits de base comme le Pit et l’Aimant (qui ont tous deux été réduits pendant la pandémie) ont commencé à rouvrir, produisant des spectacles et offrant des cours, virtuellement et en personne.

Et ce qui a commencé avec l’appel téléphonique de Hartney est maintenant le Théâtre de comédie d’écureuil, le nom une référence ironique au terme pour les personnes qui pratiquent la Scientologie en dehors de l’organisation officielle. Même si l’Écureuil est né en partie du désenchantement, il se distingue toujours par sa foi dans l’esthétique de la Upright Citizens Brigade. « L’UCB nous a appris une méthode de création de comédie qui fonctionne », a déclaré Hartney. « Ces autres théâtres sont incroyables et précieux, mais ils n’enseignent pas cela. On a l’impression que ça doit continuer. »

The Squirrel a commencé sa résidence en juin au Caveat, un théâtre du Lower East Side. Hartney et son conseil d’administration, qui comprend les improvisateurs Lou Gonzalez, Patrick Keene, Maritza Montañez et Alex Song-Xia, étudient des options immobilières.