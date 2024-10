Un nouveau test sanguin prédit le risque de maladie pulmonaire grave

Ravi Kalhan, MD, ’06 MS, professeur Louis A. Simpson de médecine pulmonaire et doyen associé aux affaires universitaires, était l’auteur principal de l’étude publiée dans l’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Les chercheurs de Northwestern Medicine ont créé un nouveau test sanguin qui identifie les adultes susceptibles de présenter un risque accru de développer des maladies respiratoires graves, notamment la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), selon une étude récente. publié dans le Journal américain de médecine respiratoire et de soins intensifs.

« Si nous pouvons identifier les voies biologiques qui pourraient être perturbées chez les patients présentant des facteurs de risque de futurs problèmes respiratoires, nous pourrions changer la donne et intercepter la maladie pulmonaire avant qu’elle ne soit cliniquement apparente », a déclaré Ravi Kalhan, MD, MS 2006, le professeur Louis A. Simpson de médecine pulmonaire et doyen associé aux affaires universitaires, qui était l’auteur principal de l’étude.

La BPCO est la troisième cause de décès dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. La maladie est généralement causée par des antécédents de tabagisme et augmente le risque de développer des problèmes de santé supplémentaires, notamment le cancer du poumon et des problèmes cardiovasculaires.

Bien que la BPCO ne soit pas curable, les traitements peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie, mais il n’existe aucune méthode établie pour détecter précocement le déclin de la fonction pulmonaire afin de prévenir une maladie potentiellement grave, selon Kalhan.

« Nous savons que les personnes qui connaissent un déclin accéléré de leur fonction pulmonaire risquent de développer une BPCO grave ou d’avoir d’autres problèmes de santé à long terme. Si nous pouvions découvrir qui sont ces personnes, cela ouvrirait la porte à de nombreuses possibilités quant à la façon dont nous pouvons penser à bloquer cette trajectoire défavorable dans leur fonction pulmonaire », a déclaré Kalhan, qui est également professeur de Médecine préventive dans la division de Épidémiologie.

À l’aide de données d’échantillons de sang provenant de plus de 2 400 participants inscrits à l’étude CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), les enquêteurs ont utilisé une technique appelée protéomique de découverte pour identifier 32 niveaux d’expression de protéines uniques dans les échantillons de sang d’individus présentant un déclin de la fonction pulmonaire, comparés à à ceux qui n’en ont pas.

Ces 32 protéines ont ensuite été compilées dans un score de risque protéomique créé par l’équipe de Kalhan. Les enquêteurs ont ensuite testé ce score de risque dans deux autres cohortes de patients, l’une de l’étude COPDGene et l’autre de la biobanque britannique, pour examiner les associations avec la morbidité et la mortalité respiratoires futures.

Dans l’ensemble, les adultes présentant des scores de risque plus élevés présentaient un risque accru de 17 pour cent d’avoir besoin de soins hospitaliers pour une maladie respiratoire, un risque accru de 84 pour cent de développer une BPCO et un risque accru de 81 pour cent de mourir d’une maladie respiratoire.

Les adultes ayant des scores plus élevés présentaient également un risque accru de 10 % de souffrir d’exacerbations respiratoires, telles qu’une toux, du mucus ou un essoufflement, nécessitant un traitement supplémentaire.

« Nous pensons qu’il s’agit de la première étape pour découvrir les causes de la BPCO à long terme. C’est innovant dans le sens où il prend une mesure clinique extrêmement importante que personne ne peut déterminer facilement et la synthétise dans un test sanguin dont nous savons maintenant qu’il prédit de mauvais résultats », a déclaré Kalhan.

Kalhan a déclaré que son équipe valide actuellement sa méthode pour mieux identifier les patients à risque de BPCO et de maladies respiratoires médicalement soignées qui nécessitent un contact ou une intervention des soins de santé.

« Si nous parvenons à déterminer quels sont les rôles causals de ces protéines, comment elles fonctionnent et comment ce risque est transmis, nous pouvons réellement réfléchir à des cibles pour l’interception des maladies pulmonaires chroniques avant qu’elles ne deviennent un problème », a déclaré Kalhan. dit.

Les co-auteurs de l’étude comprenaient Xiaoning Huang, Ph.D.professeur adjoint de recherche de Médecine dans la division de Cardiologie; Shaina Alexandrie, PhDprofesseur adjoint de Médecine préventive dans la Division de Biostatistique; Anthony Esposito, MD, professeur adjoint de médecine à la Division des soins pulmonaires et critiques ; et Sadiya Khan, MD 2009, MSc 2014, GME 2010, GME 2012, le professeur Magerstadt d’épidémiologie cardiovasculaire.

Ce travail a été financé en partie par la subvention R01 HL122477 du National Heart, Lung, and Blood Institute (CARDIA Lung Study).