Un nouveau test sanguin permettant de dépister la maladie d’Alzheimer pourrait être un pas de plus vers la réalité, suggère une étude

Tester le sang d’une personne pour un type de protéine appelée tau phosphorylée, ou p-tau, pourrait être utilisé pour dépister la maladie d’Alzheimer avec une « grande précision », avant même que les symptômes ne commencent à apparaître, suggère une nouvelle étude.

L’étude impliquait de tester dans le sang un biomarqueur clé de la maladie d’Alzheimer appelé p-tau217, qui augmente en même temps que d’autres protéines nocives – bêta-amyloïde et tau – s’accumulent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie. Actuellement, pour identifier l’accumulation de bêta-amyloïde et de tau dans le cerveau, les patients subissent une scintigraphie cérébrale ou une ponction lombaire, qui peuvent souvent être inaccessibles et coûteuses.

Mais ce simple test sanguin s’est avéré précis à 96 % pour identifier des niveaux élevés de bêta-amyloïde et à 97 % pour identifier la protéine tau, selon l’étude publiée lundi dans la revue JAMA Neurologie.

“Ce qui était impressionnant avec ces résultats, c’est que le test sanguin était tout aussi précis que des tests avancés comme les tests de liquide céphalo-rachidien et les scintigraphies cérébrales pour montrer la pathologie de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau”, Nicholas Ashton, professeur de neurochimie à l’Université de Göteborg en Suède. et l’un des principaux auteurs de l’étude, a déclaré dans un e-mail.

Les résultats de l’étude n’ont pas surpris Ashton, qui a ajouté que la communauté scientifique savait depuis plusieurs années que l’utilisation de tests sanguins pour mesurer la protéine Tau ou d’autres biomarqueurs pouvait potentiellement évaluer le risque de maladie d’Alzheimer.

“Maintenant, nous sommes sur le point que ces tests soient diffusés aux heures de grande écoute et cette étude le montre”, a-t-il déclaré. La maladie d’Alzheimer, une trouble cérébral qui affecte la mémoire et les capacités de réflexionest le type de démence le plus courant, selon les National Institutes of Health.

L’année dernière, le premier test sanguin permettant d’évaluer la protéine bêta-amyloïde a été mis à la disposition des consommateurs aux États-Unis, appelé Détection AD, pour aider les personnes atteintes de troubles cognitifs légers à identifier leur risque de développer la maladie d’Alzheimer. Quelques les chercheurs ont émis des doutes sur la science derrière le test. Quest Diagnostics, la société à l’origine du test, a souligné qu’il n’est pas destiné à diagnostiquer la maladie d’Alzheimer, mais affirme qu’il aide à évaluer le risque qu’une personne développe la maladie.

Le test utilisé dans la nouvelle étude, appelé le Test ALZpath pTau217, est un outil disponible dans le commerce développé par la société ALZpath, qui a fourni gratuitement le matériel pour l’étude. Le test est actuellement disponible uniquement à des fins de recherche, mais Ashton a déclaré qu’il devrait être bientôt disponible pour une utilisation clinique.

“Il s’agit d’une découverte instrumentale des biomarqueurs sanguins de la maladie d’Alzheimer, ouvrant la voie à l’utilisation clinique du test ALZpath pTau 217”, ont déclaré les professeurs Kaj Blennow et Henrik Zetterberg de l’Université de Göteborg, co-auteurs de l’étude. un communiqué de presse. « Ce test robuste est déjà utilisé dans plusieurs laboratoires à travers le monde. »

ALZpath estime que le prix du test pourrait se situer entre 200 et 500 dollars.

“Un biomarqueur sanguin robuste et précis permettrait une évaluation plus complète des troubles cognitifs dans des contextes où les tests avancés sont limités”, ont écrit les chercheurs dans leur étude. « Par conséquent, l’utilisation d’un biomarqueur sanguin vise à améliorer un diagnostic précoce et précis de la maladie d’Alzheimer, conduisant à une meilleure prise en charge des patients et, à terme, à un accès rapide aux traitements modificateurs de la maladie. »

Par exemple, le test a démontré une « grande précision » dans l’identification de la pathologie tau chez les personnes testées positives pour la bêta-amyloïde, selon l’étude. Cela peut aider à orienter les décisions thérapeutiques chez les patients qui envisagent des traitements ciblant la bêta-amyloïde, tels que Leqembi et Aduhelmcar ils peuvent être moins efficaces chez les patients présentant une pathologie tau avancée, ont écrit les chercheurs.

“Ces résultats soulignent le rôle important du p-tau217 plasmatique comme outil de dépistage initial dans la gestion des troubles cognitifs en soulignant ceux qui peuvent bénéficier des immunothérapies antiamyloïdes”, ont écrit les chercheurs.

L’étude comprenait des données sur 786 personnes, âgées en moyenne de 66 ans et ayant subi des scintigraphies cérébrales et des ponctions lombaires, ainsi que des échantillons de sang prélevés. Les données et ces échantillons provenaient des biomarqueurs translationnels du vieillissement et de la démence, du registre du Wisconsin pour la prévention de la maladie d’Alzheimer et de l’initiative de Sant Pau sur la neurodégénérescence.

Certains participants ont montré des signes de déclin cognitif lors de la collecte de données, mais d’autres non. Les chercheurs, issus d’institutions de Suède, des États-Unis et d’autres pays, ont analysé les données des participants de février à juin de l’année dernière.

Les chercheurs ont découvert que lorsqu’ils testaient l’échantillon de sang d’un participant avec le test immunologique p-tau217, le test sanguin montrait des résultats et une précision similaires dans l’identification de bêta-amyloïde et de tau anormaux à ceux de la ponction lombaire ou de la scintigraphie cérébrale du participant.

Seulement environ 20 % des participants à l’étude avaient des résultats de tests sanguins qui, dans un contexte clinique, auraient nécessité des tests supplémentaires par imagerie ou par ponction lombaire en raison de leur manque de clarté.

“Il s’agit d’une réduction significative des examens coûteux et très demandés”, a déclaré Ashton dans l’e-mail. Par conséquent, sur la base des résultats de l’étude, « nous pensons qu’un test sanguin et un examen clinique peuvent donner une décision définitive chez 80 % » des personnes faisant l’objet d’une enquête pour détecter les premiers signes de démence.

Pourtant, même si le test sanguin de cette étude s’est révélé très précis pour prédire si une personne présente des caractéristiques clés de la maladie d’Alzheimer dans son cerveau, toutes les personnes présentant ces caractéristiques ne développeront pas la maladie.

De plus, le test p-tau est spécifique à la maladie d’Alzheimer, donc si une personne obtient un résultat négatif mais présente des signes de déficience cognitive, ce test ne pourra pas déterminer d’autres causes possibles de ses symptômes, telles que la démence vasculaire ou la démence à corps de Lewy.

“Un test sanguin négatif accélère la recherche d’autres causes des symptômes et c’est tout aussi important”, a déclaré Ashton.

Dans l’ensemble, un test sanguin pour la maladie d’Alzheimer, tel que celui décrit dans la nouvelle étude, peut être utilisé pour aider à diagnostiquer à la fois une personne souffrant d’une perte de mémoire précoce, ainsi qu’avant qu’un patient ne présente des signes ou des symptômes de la maladie, car des changements dans le cerveau peuvent survenir environ 20 ans avant l’apparition des symptômes manifestes, a déclaré le neurologue préventif Dr Richard Isaacson, directeur de recherche à l’Institut des maladies neurodégénératives de Floride, qui n’a pas participé à l’étude.

“Il s’agit en fait du test qui présente, à l’heure actuelle, l’une des meilleures preuves disponibles démontrant qu’il s’agit d’un test unique pour la maladie d’Alzheimer”, a déclaré Isaacson à propos des résultats de l’étude. “Cette étude nous rapproche vraiment de ce test, et la beauté de cette étude est qu’elle a également examiné les gens avant qu’ils ne présentent des symptômes.”

Des signes et symptômes de la maladie d’Alzheimer peut varier d’une personne à l’autre, mais souvent les problèmes de mémoire sont les premiers signes de la maladie, comme perdre la trace des dates, se perdre, égarer des objets ou avoir des difficultés à accomplir des tâches, comme prendre un bain, lire ou écrire.

Isaacson, qui a étudié les biomarqueurs sanguins chez des personnes présentant peu ou pas de troubles cognitifs, a comparé la recherche de signes de la maladie d’Alzheimer sur des échantillons de sang à la façon dont les gens subissent des tests sanguins de routine pour détecter un taux de cholestérol élevé.

« Les gens subissent des tests de cholestérol avant de faire une crise cardiaque. Les gens subissent des tests de cholestérol avant de subir un accident vasculaire cérébral. Pour moi, ce type de test sera finalement mieux adapté aux personnes avant qu’elles ne commencent à présenter des symptômes cognitifs », a déclaré Isaacson. Et « tout comme les tests de cholestérol, en suivant le niveau de pTau217 au fil du temps, nous pouvons mieux comprendre comment diverses thérapies et changements de mode de vie contribuent à mieux contrôler la maladie d’Alzheimer ».

Le dépistage de la maladie d’Alzheimer avant qu’une personne présente des symptômes « laisse beaucoup de temps » à cette personne pour faire des choix sains pour son cerveau et pour parler à son médecin de ses facteurs de risque individuels, a déclaré Isaacson, ajoutant qu’un test sanguin peut également être plus coûteux. -efficace que d’effectuer des scintigraphies cérébrales ou d’autres méthodes de test.

« Les TEP émettent des radiations et peuvent coûter plus de 5 000 $. Les ponctions lombaires sont excellentes car vous obtenez des informations détaillées, mais tout le monde n’en veut pas et cela coûte cher et n’est pas couvert par une assurance. Ces tests sanguins sont généralement d’un prix plus raisonnable », a déclaré Isaacson.

« Avoir un test sanguin comme celui-ci peut également contribuer à démocratiser l’accès pour les gens et simplement permettre à notre système de santé de gérer plus facilement de manière plus proactive le tsunami de risque de démence auquel notre société est confrontée », a-t-il déclaré. “C’est la clé pour ouvrir la porte du…