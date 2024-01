Un nouveau test sanguin permettant de dépister la maladie d’Alzheimer pourrait être un pas de plus vers la réalité, suggère une étude

Temps de lecture estimé : 4 à 5 minutes

ATLANTA — Tester le sang d’une personne pour un type de protéine appelée tau phosphorylée, ou p-tau, pourrait être utilisé pour dépister la maladie d’Alzheimer avec « une grande précision », avant même que les symptômes ne commencent à apparaître, suggère une nouvelle étude.

L’étude impliquait de tester dans le sang un biomarqueur clé de la maladie d’Alzheimer appelé p-tau217, qui augmente en même temps que d’autres protéines nocives – bêta-amyloïde et tau – s’accumulent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie. Actuellement, pour identifier l’accumulation de bêta-amyloïde et de tau dans le cerveau, les patients subissent une scintigraphie cérébrale ou une ponction lombaire, qui peuvent souvent être inaccessibles et coûteuses.

Mais ce simple test sanguin s’est avéré précis à 96 % pour identifier des niveaux élevés de bêta-amyloïde et à 97 % pour identifier la protéine tau, selon l’étude publiée lundi dans la revue JAMA Neurologie.

“Ce qui était impressionnant avec ces résultats, c’est que l’analyse sanguine était tout aussi précise que des tests avancés comme les analyses du liquide céphalo-rachidien et les scintigraphies cérébrales pour montrer la pathologie de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau”, Nicholas Ashton, professeur de neurochimie à l’Université de Göteborg en Suède. et l’un des principaux auteurs de l’étude, a déclaré dans un e-mail.

Les résultats de l’étude n’ont pas surpris Ashton, qui a ajouté que la communauté scientifique savait depuis plusieurs années que l’utilisation de tests sanguins pour mesurer la protéine Tau ou d’autres biomarqueurs pouvait potentiellement évaluer le risque de maladie d’Alzheimer.

“Maintenant, nous sommes sur le point que ces tests soient diffusés aux heures de grande écoute et cette étude le montre”, a-t-il déclaré. La maladie d’Alzheimer, un trouble cérébral qui affecte la mémoire et les capacités de réflexion, est le type de démence le plus courant, selon les National Institutes of Health.

Prise de sang « définitive » chez 80 % des participants

L’étude comprenait des données sur 786 personnes, âgées en moyenne de 66 ans et ayant subi des scintigraphies cérébrales et des ponctions lombaires, ainsi que des échantillons de sang prélevés.

Certains participants ont montré des signes de déclin cognitif lors de la collecte de données, mais d’autres non. Les chercheurs, issus d’institutions de Suède, des États-Unis et d’autres pays, ont analysé les données des participants de février à juin de l’année dernière.

Les chercheurs ont découvert que lorsqu’ils testaient l’échantillon de sang d’un participant avec le test immunologique p-tau217, le test sanguin montrait des résultats et une précision similaires dans l’identification de bêta-amyloïde et de tau anormaux à ceux de la ponction lombaire ou de la scintigraphie cérébrale du participant.

Seulement environ 20 % des participants à l’étude avaient des résultats de tests sanguins qui, dans un contexte clinique, auraient nécessité des tests supplémentaires par imagerie ou par ponction lombaire en raison de leur manque de clarté.

“Il s’agit d’une réduction significative des examens coûteux et très demandés”, a déclaré Ashton dans le courrier électronique. Par conséquent, sur la base des résultats de l’étude, « nous pensons qu’un test sanguin et un examen clinique peuvent donner une décision définitive chez 80 % » des personnes faisant l’objet d’une enquête pour détecter les premiers signes de démence.

Pourtant, même si le test sanguin de cette étude s’est révélé très précis pour prédire si une personne présente des caractéristiques clés de la maladie d’Alzheimer dans son cerveau, toutes les personnes présentant ces caractéristiques ne développeront pas la maladie.

« Mieux contrôler la maladie d’Alzheimer »

De plus, le test p-tau est spécifique à la maladie d’Alzheimer, donc si une personne obtient un résultat négatif mais présente des signes de déficience cognitive, ce test ne pourra pas déterminer d’autres causes possibles de ses symptômes, telles que la démence vasculaire ou la démence à corps de Lewy.

“Un test sanguin négatif accélère la recherche d’autres causes des symptômes et c’est tout aussi important”, a déclaré Ashton.

Les signes et symptômes de la maladie d’Alzheimer peuvent varier d’une personne à l’autre, mais les problèmes de mémoire sont souvent les premiers signes de la maladie, comme perdre la trace des dates, se perdre, égarer des objets ou avoir des difficultés à accomplir des tâches, comme prendre un bain, lire ou en écrivant.

Le Dr Richard Isaacson, directeur de recherche à l’Institut des maladies neurodégénératives de Floride, qui n’a pas participé à l’étude, a étudié les biomarqueurs sanguins chez des personnes ne présentant pas ou peu de problèmes cognitifs et a comparé la recherche de signes de la maladie d’Alzheimer sur des échantillons de sang à la façon dont les gens subir des tests sanguins de routine pour détecter un taux de cholestérol élevé.

“Les gens subissent des tests de cholestérol avant d’avoir une crise cardiaque. Les gens subissent des tests de cholestérol avant d’avoir un accident vasculaire cérébral. Pour moi, ce type de test sera finalement mieux adapté aux personnes avant qu’elles ne commencent à avoir des symptômes cognitifs”, a déclaré Isaacson. Et “tout comme les tests de cholestérol, en suivant le niveau de pTau217 au fil du temps, nous pouvons mieux comprendre comment diverses thérapies et changements de mode de vie contribuent à mieux contrôler la maladie d’Alzheimer”.

