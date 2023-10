Il faut en moyenne neuf ans et demi pour recevoir un diagnostic de bipolaire







Un nouveau test sanguin par piqûre au doigt pourrait contribuer à améliorer le diagnostic du trouble bipolaire, qui touche 1,3 million de personnes au Royaume-Uni.

Il faut en moyenne neuf ans et demi pour recevoir un diagnostic de bipolaire, caractérisé par des périodes d’euphorie maniaque et d’humeur dépressive.

Les personnes atteintes de cette maladie sont généralement diagnostiquées à tort trois fois avant de recevoir le diagnostic approprié, car les symptômes dépressifs sont souvent confondus avec d’autres problèmes de santé mentale : 40 % d’entre elles se font dire à tort qu’elles souffrent d’un trouble dépressif majeur (TDM), selon une étude.

Cela peut avoir des conséquences dévastatrices car les traitements du trouble bipolaire et du TDM sont différents. Le bipolaire nécessite un stabilisateur de l’humeur, plutôt que des antidépresseurs, et si on prescrit ces derniers aux personnes bipolaires, cela pourrait ne pas fonctionner ou déclencher un épisode maniaque.

Il peut être difficile pour les médecins de faire la différence entre les conditions, car les symptômes de la dépression et de la mauvaise humeur chez les bipolaires sont très similaires, et les patients bipolaires ont tendance à demander de l’aide lorsqu’ils sont déprimés et non pendant un épisode maniaque.

Aujourd’hui, des scientifiques de l’Université de Cambridge ont mis au point un test sanguin simple pour aider les médecins à diagnostiquer la bipolaire rapidement et avec précision. Il est basé sur une recherche impliquant 241 personnes, âgées de 18 à 45 ans, ayant reçu un diagnostic de TDM au cours des cinq années précédentes. Certains avaient été mal diagnostiqués et étaient en fait bipolaires ; tous présentaient des symptômes dépressifs.

Chacun a été invité à remplir une évaluation de santé mentale en ligne. Ils ont également effectué une analyse de sang par piqûre au doigt à la maison et les échantillons ont été analysés en laboratoire pour détecter 630 biomarqueurs potentiels différents.

L’analyse a identifié 17 biomarqueurs liés au trouble bipolaire, avec des niveaux élevés de céramide, un type de graisse qui isole les cellules cérébrales, montrant l’association la plus forte.

Les résultats ont ensuite été comparés à un groupe de 30 patients ayant reçu un nouveau diagnostic de TDM ou de trouble bipolaire au cours de la période de suivi d’un an de l’étude.

Les chercheurs ont découvert que le test sanguin, à lui seul, recherchant ces 17 biomarqueurs, identifiait avec précision 30 % des personnes bipolaires.

Et lorsqu’il était utilisé conjointement avec le questionnaire en ligne, il était précis à 90 %, selon un rapport publié la semaine dernière dans la revue JAMA Psychiatry.

«Les évaluations psychiatriques sont très efficaces, mais la capacité de diagnostiquer le trouble bipolaire avec un simple test sanguin pourrait garantir que les patients reçoivent le traitement approprié du premier coup», déclare le Dr Jakub Tomasik, associé de recherche principal au département de génie chimique et de biotechnologie. qui a réalisé l’étude.

“Cela contribuerait également à alléger certaines pressions sur les professionnels de la santé”, a-t-il ajouté.

Sabine Bahn, psychiatre et professeur de neurotechnologie à l’Université de Cambridge, qui a également participé à la recherche, a déclaré à Good Health que le test sanguin – le premier pour les bipolaires – serait particulièrement utile dans les 25 pour cent des cas où il est on ne sait pas si un patient souffre de bipolaire ou d’un autre état dépressif.

Elle déclare: «Cela pourrait fournir les informations supplémentaires nécessaires pour établir un diagnostic rapide et précis lorsque les symptômes ne sont pas clairs, par exemple, afin de pouvoir commencer un traitement.»

«Cela rassure également le patient sur le fait qu’il existe des raisons physiologiques au développement de la bipolaire – que ce n’est pas seulement dans son esprit.»

«Cela peut être très utile pour les patients qui acceptent leur diagnostic et lorsqu’ils expliquent leur maladie à leurs proches.» Cela réduit la stigmatisation.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, le professeur Bahn espère que le test sera disponible dans « quelques années ».

Simon Kitchen, PDG de l’association caritative Bipolar UK, décrit les résultats comme « potentiellement révolutionnaires ».

«Un simple test sanguin pourrait réduire considérablement le nombre de personnes atteintes de trouble bipolaire mal diagnostiquées et réduire le délai de diagnostic», dit-il.

«Cela est vital car un diagnostic bipolaire retardé signifie souvent des années de vie avec des symptômes non traités, souvent débilitants, qui peuvent perturber l’éducation, le travail, la vie sociale et familiale, et augmenter le risque de suicide.» Environ 36 pour cent de notre communauté nous ont dit qu’ils avaient tenté de se suicider en raison du retard.

Commentant l’étude, Carmine Pariante, professeur de psychiatrie biologique au King’s College de Londres, a déclaré qu’un test sanguin pour détecter les problèmes de santé mentale était le « Saint Graal » en psychiatrie.

«Je salue cette étude pilote, qui pourrait être très utile pour différencier les patients déprimés atteints de troubles bipolaires de ceux souffrant de troubles dépressifs majeurs, car leur traitement doit être différent», a-t-il déclaré à Good Health. «Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires.

“D’autres études ont déjà montré que les biomarqueurs de l’inflammation peuvent aider à prédire comment les gens réagiront aux traitements contre la dépression.”