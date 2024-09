Un nouveau test sanguin détecte la SLA avec une précision de 98 %, offrant l’espoir d’un diagnostic plus précoce

Une simple analyse sanguine pourrait accélérer le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurologique mortelle, selon une nouvelle étude. Si le test obtient l’approbation réglementaire, il pourrait aider les patients à commencer un traitement qui ralentit la progression de la maladie plus tôt qu’ils ne le feraient avec des diagnostics conventionnels, affirment ses développeurs.

Le nouveau test fonctionne en détectant huit petites molécules appelées microARN qui aident à réguler les gènes activés et leur degré d’activité. Ces huit molécules se trouvent dans de minuscules paquets qui sont libérés dans le sang par les cellules du système nerveux chez les patients atteints de SLA. Ils agissent comme une « empreinte digitale » de la maladie qui peut ensuite être détectée dans le sang.

Dans une nouvelle étude, publiée jeudi (12 septembre) dans la revue Communications cérébrales Le test a permis de distinguer avec une précision de 98 % les échantillons sanguins prélevés sur 119 personnes atteintes de SLA et ceux prélevés sur 150 personnes non atteintes de la maladie. Cependant, on ne sait pas encore si le test peut différencier avec précision les personnes atteintes de SLA de celles atteintes d’autres maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson. D’autres tests seront donc nécessaires.

Les chercheurs qui ont développé le test affirment qu’avec une évaluation plus approfondie, il pourrait devenir un outil utile pour diagnostiquer la SLA. Il n’existe actuellement aucun remède contre la maladie, mais un diagnostic plus précoce pourrait aider à accélérer l’accès des patients aux traitements qui aident déclin physique lent Ces traitements comprennent des médicaments tels que le riluzole et l’édaravone.

La SLA est une maladie neurodégénérative qui affecte les neurones du cerveau et de la moelle épinière qui contrôlent le mouvement volontaire des muscles, y compris ceux nécessaires à la respiration Au début, les patients peuvent ressentir des symptômes tels que des contractions musculaires et des crampes. Au fil du temps, la maladie progresse, ce qui rend les patients plus difficiles à accomplir les tâches quotidiennes, comme manger, parler et, finalement, respirer.

La plupart des patients atteints de SLA décèdent d’une insuffisance respiratoire dans les trois à cinq ans suivant l’apparition des premiers symptômes.

La maladie est actuellement diagnostiquée grâce à un examen clinique approfondi effectué par un neurologue, Sandra Banack a déclaré à Live Science dans un courriel l’auteur principal de l’étude et un scientifique du Brain Chemistry Labs, un institut de recherche à but non lucratif du Wyoming. Cependant, les symptômes de la SLA ressemblent souvent à ceux d’autres maladies neurologiques, telles que sclérose en plaques et Maladie de Parkinson qui provoquent également des lésions nerveuses. Cela est particulièrement vrai dans le stades précoces de ces maladies .

Pour pouvoir poser un diagnostic fiable de SLA, les neurologues doivent donc surveiller l’évolution des symptômes des patients au fil du temps, a expliqué Mme Banack. Mais comme la survie des patients après l’apparition des symptômes est courte, l’état de nombreux patients « se détériore considérablement » avant de pouvoir obtenir un diagnostic, a-t-elle ajouté.

Ainsi, un test sanguin qui pourrait aider à révéler la SLA plus tôt pourrait « changer la donne, en améliorant le temps de diagnostic, en réduisant l’anxiété des patients et de la famille, en diminuant les coûts de diagnostic et en soutenant le développement de nouveaux médicaments », a déclaré Banack.

Enfin, les tests pourraient aider à identifier des voies biologiques spécifiques qui pourraient être ciblées par de nouveaux médicaments. Par exemple, les huit microARN sont connus pour être impliqués dans des processus tels que la neuroinflammation et la mort cellulaire programmée, ou apoptose, qui jouent un rôle dans la SLA.

Dans le cadre de leur nouvelle étude, les chercheurs ont également cherché à savoir si le test sanguin pouvait distinguer avec précision les patients atteints de SLA de ceux atteints de la maladie de Parkinson ou d’une maladie très similaire à la SLA connue sous le nom de sclérose latérale primaire (PLS). Cependant, les tailles d’échantillons de patients atteints de la maladie de Parkinson et de PLS étaient trop petites pour tirer des conclusions sur la précision des tests à ce stade, a noté Banack.

L’idéal serait que le test sanguin puisse détecter de manière fiable les cas de SLA et identifier les personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie. Il ne faudrait pas que le test identifie par erreur un cas de Parkinson comme étant une SLA, par exemple. Les chercheurs prévoient donc de continuer à évaluer la précision du test en prenant davantage d’échantillons de sang de personnes atteintes de SLA et de personnes atteintes d’autres maladies.

Ils espèrent mettre le test sur le marché le plus rapidement possible.

« Nous recherchons activement un partenaire de diagnostic capable de mettre rapidement ce test à la disposition des patients et des cliniciens », a déclaré M. Banack. « Dans le meilleur des cas, il pourrait être disponible dans environ 18 mois. »

L’équipe envisage que les cliniciens pourraient utiliser le test pour confirmer ou dissiper rapidement tout doute qu’ils pourraient avoir sur le diagnostic de SLA d’un patient après les examens initiaux.