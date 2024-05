Un nouveau test prédit dans quelle mesure Ozempic et Wegovy fonctionneront pour perdre du poids

Ceux qui envisagent d’essayer des médicaments comme Ozempic pour perdre du poids pourront bientôt savoir dans quelle mesure le traitement sera efficace pour eux. Les chercheurs ont découvert un profil génétique qui est susceptible de perdre le plus de poids après avoir pris du sémaglutide – l’ingrédient actif des coûteux traitements Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk, selon une nouvelle étude.

Dr Andres Acosta, professeur adjoint de médecine à la La clinique Mayo a présenté lundi ses résultats cliniques lors de la Digestive Disease Week, une conférence industrielle tenue à Washington DC. L’étude a recruté 84 participants à qui on a prescrit du sémaglutide, puis à qui on a administré un test génétique développé par une société de biotechnologie cofondée par Acosta, Phenomix Sciences.

Phenomix a identifié deux douzaines de gènes liés à l’obésité – ainsi que plus de 6 000 variantes de ces gènes – et a classé les personnes obèses en quatre profils génétiques: cerveau affamé, intestin affamé, faim émotionnelle et combustion lente. Les participants ont été testés pour le profil intestinal affamé, qui décrit ceux dont la nourriture traverse leur système digestif plus rapidement que la moyenne des personnes (ce qui donne faim à ceux qui correspondent à ce profil plus tôt après avoir mangé un repas). Les participants qui ont été testés positifs pour les traits intestinaux affamés perdu en moyenne 19,5% de leur masse corporelle après un an de traitement, contre seulement 10 % pour les personnes dont le test était négatif.

« La demande de sémaglutide, commercialisé sous les noms d’Ozempic et de Wegovy, atteint un niveau record ; cette étude a montré une capacité à identifier les répondeurs au sémaglutide à l’aide de notre test », a déclaré Mark Bagnall, PDG de Phenomix, dans un communiqué de presse. « Nous sommes enthousiasmés par l’avenir de la médecine de précision contre l’obésité et espérons que notre test constituera un outil essentiel pour les cliniciens à travers les États-Unis. »

L’étude intervient alors que les assureurs et les gouvernements du monde entier ont averti que le prix élevé des médicaments a mis un fardeau sur leurs dépenses de santé. Ozempic se vend à 935 $ par moistandis que Wegovy coûte 1 349 $. Compte tenu des coûts, les résultats pourraient aider à identifier les patients les plus susceptibles de bénéficier des médicaments, a déclaré Acosta à Reuters.

« Quand tu vas dépenser autant d’argent », Acosta dit« vous devez vous demander : « Existe-t-il une approche moins coûteuse qui produirait les mêmes résultats chez certains patients, peut-être avec d’autres médicaments ou une intervention chirurgicale ? »