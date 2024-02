Un nouveau test de crachat pour le cancer du sein à 5 $ peut détecter la maladie en cinq SECONDES en analysant la salive à la recherche de protéines dangereuses

Un test de crachat portable coûtant seulement 5 dollars (3,97 £) pourrait détecter le cancer du sein en utilisant une seule goutte de salive, suggère une étude.

Des chercheurs de Floride et de Taiwan ont développé un appareil portatif de la taille d’une paume qui détecte les biomarqueurs du cancer, comme les gènes et les protéines dans la salive, en seulement cinq secondes.

Le capteur utilise des composants courants tels que des tests de glycémie, que les diabétiques utilisent pour mesurer la glycémie, et du matériel open source bon marché.

Les chercheurs ont déclaré que l’appareil pourrait constituer une alternative peu coûteuse aux procédures invasives telles que les mammographies et les échographies pour détecter le cancer du sein, qui sont en augmentation aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Hsiao-Hsuan Wan, auteur de l’étude et doctorant à l’Université de Floride, a déclaré : “Imaginez le personnel médical effectuant un dépistage du cancer du sein dans les communautés ou les hôpitaux.”

Des chercheurs de Floride et de Taïwan ont développé un appareil portable capable de détecter les marqueurs du cancer du sein en cinq secondes à l’aide d’une simple goutte de salive.

L’appareil utilise des bandelettes de test de glucose et un matériel open source appelé Arduino. Lorsqu’une goutte de salive touche la bandelette de test traitée avec des anticorps, elle envoie des signaux électriques dans tout l’appareil. Ceux-ci sont ensuite traduits en une lecture électronique qui montre l’ampleur du cancer du sein détecté.

“Notre appareil est un excellent choix car il est portable (de la taille de votre main) et réutilisable.”

«La durée du test est inférieure à cinq secondes par échantillon, ce qui le rend très efficace.»

Dans le cadre d’expériences, les chercheurs ont plongé des bandelettes de test de glucose en papier dans des solutions d’anticorps destinées à interagir avec les protéines HER2 et CA 15-3, qui provoquent le développement et la croissance rapide des cellules cancéreuses du sein.

Selon l’American Cancer Society, une patiente atteinte d’un cancer du sein sur cinq est HER2 positive, y compris l’actrice Angelina Jolie.

De plus, les experts estiment que jusqu’à 80 pour cent des patientes atteintes d’un cancer du sein présentent des niveaux élevés de CA 15-3.

L’équipe a ensuite obtenu 17 échantillons de salive humaine provenant de patientes atteintes d’un cancer du sein et quatre de volontaires sains.

Les échantillons ont été divisés en trois groupes : les personnes sans cancer, les personnes atteintes d’un cancer qui ne s’était pas propagé et celles atteintes d’un cancer du sein qui s’était propagé au-delà de son site primaire.

Ce graphique montre les niveaux de HER2 détectés chez les patientes en bonne santé, ainsi que chez celles atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce et avancé.

De plus, ce graphique montre les niveaux de CA 15-3 détectés chez les patientes en bonne santé, ainsi que chez celles atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce et avancé.

Lors des tests, une goutte de salive a été placée sur la bandelette réactive. Des impulsions électriques ont ensuite été envoyées aux points de contact de l’appareil, construit avec le matériel open source Arduino.

Les impulsions se sont ensuite liées aux anticorps et ont modifié la charge de l’électrode, ce qui a été traduit en signal numérique de biomarqueurs du cancer sur l’appareil.

Les experts ont déclaré que les tests permettaient de différencier les patientes atteintes d’un cancer du sein et celles qui n’en souffraient pas. Et les résultats sont arrivés après environ cinq secondes.

“La simplicité de fonctionnement et le potentiel d’une utilisation publique généralisée à l’avenir positionnent cette approche comme un outil transformateur dans la détection précoce du cancer du sein”, ont écrit les chercheurs.

«Cette recherche constitue non seulement une avancée cruciale dans les méthodologies de diagnostic, mais elle promet également de révolutionner les pratiques de santé publique.»

Le Dr Wan a déclaré : « Dans de nombreux endroits, notamment dans les pays en développement, les technologies avancées telles que l’IRM pour le dépistage du cancer du sein ne sont peut-être pas facilement disponibles. »

«Notre technologie est plus rentable, la bandelette réactive ne coûtant que quelques centimes et le circuit imprimé réutilisable à 5 dollars.»

“En fin de compte, nous avons créé une technique qui a le potentiel d’aider les gens du monde entier.”

Cependant, la méthode pourrait prendre plusieurs années avant d’être disponible pour les patients, car elle doit obtenir l’approbation d’organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) et l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

De plus, au Royaume-Uni, il devra ensuite être approuvé par le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), qui déterminera s’il est rentable et peut être couvert par le NHS.

Le cancer du sein est la forme de cancer la plus courante aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde.

Les taux de mortalité ont chuté après le succès des campagnes de sensibilisation en matière de santé publique, un meilleur dépistage et de nouveaux médicaments.

Cependant, les cas de formes avancées de la maladie ont augmenté ces dernières années, ce qui a été imputé au manque de tests pendant la pandémie.

Le National Cancer Institute (NCI) estime qu’il y aura plus de 300 000 nouveaux cas cette année aux États-Unis, ainsi que 43 700 décès.

Selon Cancer Research UK, il y a environ 56 000 cas de cancer du sein chaque année, soit environ 150 par jour. Cela comprend 11 500 décès.

“La prévalence du cancer du sein chez les femmes souligne le besoin urgent de méthodes de détection innovantes et efficaces”, écrivent les chercheurs.

Selon la clinique Mayo, les signes du cancer du sein comprennent une grosseur qui semble différente des tissus environnants, un changement dans la forme ou l’apparence du sein, un mamelon inversé, une desquamation ou une desquamation de la peau pigmentée autour du mamelon et une rougeur ou des piqûres autour du peau du sein.

Le cancer du sein est généralement détecté par une radiographie appelée mammographie.

Il s’agit de placer les seins entre des plaques métalliques pour les aplatir et obtenir des images de dessus et de côtés.

Actuellement, il est conseillé à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans aux États-Unis de passer une mammographie tous les deux ans. Au Royaume-Uni, les femmes âgées de 50 à 71 ans sont encouragées à passer une mammographie tous les trois ans.

L’étude a été publiée mardi dans le Journal de la science et de la technologie du vide B.