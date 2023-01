Un nouveau télescope numérique prend des photos des cieux en haute résolution

Unistellaire a annoncé un nouveau modèle dans sa gamme de télescopes numériques intelligents à CES mardi, l’Equinox 2 à 2 499 $, qui commencera à être expédié en mars. Grâce aux mises à jour du capteur d’image et du logiciel, il peut prendre de meilleures photos d’étoiles, de galaxies, de nébuleuses et d’autres objets astronomiques que son prédécesseur.

Les produits de la société française contournent une grande partie des tracas de l’astronomie en déterminant eux-mêmes leur orientation, puis en se dirigeant vers les objets célestes que vous sélectionnez avec votre application pour smartphone. Le télescope utilise la même technologie pour suivre les sujets lorsqu’ils traversent le ciel,

Par rapport à l’Equinox de première génération, le nouveau modèle augmente la résolution du capteur de 4,9 mégapixels à 6,2 mégapixels, prend de meilleures photos de la planète et offre un champ de vision plus large, a déclaré Franck Marchisdirecteur scientifique d’Unistellar et astronome d’exoplanètes au Institut SETI.

“C’est important lorsque vous voulez observer la lune ou le soleil, car ils peuvent tenir entièrement dans le champ de vision”, a déclaré Marchis.

L’Equinox 2 est une étape notable dans la numérisation d’une technologie qui était autrefois analogique. Au lieu d’utiliser une configuration et des moteurs minutieux pour contrecarrer la rotation de la Terre, il suit les objets célestes en sachant vers quoi il est pointé et en le gardant en vue. Et la technologie de traitement d’image peut éliminer la brume et l’éblouissement pour permettre même aux photographes inexpérimentés de prendre des photos.

Il y a des limites, cependant. Les télescopes fonctionnent toujours mieux lorsque l’air est clair et le ciel est sombre. “Nous pouvons éliminer la pollution lumineuse, mais il y a un moment où il n’y a pas de miracle possible”, a déclaré Marchis.

Stephen Shankland/Crumpe



Le prix de 2 499 $ n’est pas bon marché, mais c’est moins que le télescope numérique phare EVscope 2 de 3 999 $. Les principales différences du modèle haut de gamme sont un viseur et un capteur haute résolution de 7,7 mégapixels. Le viseur offre un moyen immédiat de regarder les cieux, mais vous pouvez toujours voir sur quoi l’Equinox 2 est pointé via l’application Android ou iOS qui héberge également la plupart des commandes de télescope.

Les télescopes unistellaires peuvent également contribuer aux projets de science citoyenne.

Plus particulièrement à ce jour, 31 scientifiques citoyens dans neuf pays ont utilisé leurs télescopes Unistellar pour aider à déterminer à quelle vitesse une planète semblable à Jupiter appelée Kepler-167e orbite autour de son soleil. Les résultats ont été publiés en décembre dans Astrophysical Journal Letters. Leur méthode consistait à détecter un changement de luminosité lorsque la planète passait devant son soleil.