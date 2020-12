OnePlus prépare un autre concept de smartphone alors que nous nous dirigeons vers 2021. Cela suivra le OnePlus Concept One du début de l’année qui utilisait la technologie du verre électrochrome, qui est une évolution d’un verre à changement de couleur qui a donné au téléphone la possibilité de cacher son appareil photo . Le concept OnePlus 8T se poursuit en mettant l’accent sur la couleur, le matériau et la finition électroniques, ou ECMF, pour permettre à la conception physique du téléphone d’interagir avec vous. Cela fonctionnera avec la technologie de détection réactive, une combinaison des normes ECMF et mmWave. La façon dont OnePlus envisage cela est qu’il peut y avoir une interaction plus naturelle entre l’utilisateur et le téléphone lui-même, comme la capacité à afficher des statistiques de santé telles que la respiration ou à gérer les appels entrants à l’aide de gestes de la main.

«La conception ECMF devient vraiment interactive en travaillant en combinaison avec mmWave, et change la façon dont nous interagissons avec notre technologie. Le principe de fonctionnement de cette technologie, empruntée à la 5G, est que le module radar mmWave transmet et reçoit des ondes électromagnétiques. Lors de la réception d’ondes électromagnétiques, le traitement du signal numérique (DSP) et le processeur effectuent le traitement du signal et des informations, permettant à l’appareil de percevoir, d’imager, de localiser et de suivre des objets », explique OnePlus. Le concept OnePlus 8T, comme son nom l’indique, fait progresser le design et l’inspiration globale du facteur de forme du smartphone OnePlus 8T. Le OnePlus 8T a été lancé en octobre en tant que successeur du OnePlus 8

Les notifications sans contact s’appuieront sur la couleur clignotante que vous verrez sur la conception physique du téléphone, et vous pourrez ensuite accepter ou rejeter l’appel avec des gestes de la main. La technologie mmWave peut détecter la respiration d’une personne, par exemple, et changer la couleur du corps du téléphone en fonction de la respiration pour fournir un retour visuel. La société affirme que l’inspiration vient de l’eau qui coule à plusieurs teintes des sources chaudes de Pamukkale en Turquie. Le concept a été élaboré par une équipe de 39 designers basés à Shenzhen en Chine, à Taipei, à New York et en Inde.

Comme c’est le cas pour tout téléphone conceptuel, nous ne savons pas si et quand le OnePlus 8T Concept verra un jour le jour sur les lignes de production. C’est si tout.