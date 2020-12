Après la liste par la FCC de deux futurs smartphones Nokia d’hier, nous avons maintenant une liste TENAA avec un appareil Nokia sans nom. Le numéro de modèle est TA-1335, qui est étrangement proche du TA-1333 numéro de modèle du combiné FCC. Cependant, les premiers résultats suggèrent que les deux téléphones ont peu en commun.

Si le TA-1333 présente quelques similitudes avec le Nokia 3.4, le TA-1335 de TENAA est clairement plus proche du Nokia C3. C’est un appareil économique, censé être destiné au segment de marché de 1000 à 2000 CNY. Mais plus proche de l’extrémité inférieure du support.

Le dépôt révèle un combiné avec un processeur quad-core, 2 Go de RAM, 64 Go de stockage interne extensible et une batterie de 2500 mAh. La configuration de la caméra comprend une caméra principale de 8 MP et une caméra frontale de 8 MP, toutes deux accompagnées d’un flash LED. Ce sera un appareil plutôt petit qui fera pencher la balance à seulement 122 g.

La fiche technique mentionne également une prise audio 3,5 mm et un lecteur d’empreintes digitales, bien que les images fournies ne montrent pas ce dernier.

La source (en chinois)