Un nouveau téléphérique près du Cervin permet aux non-skieurs de traverser entre la Suisse et l’Italie

BERLIN (AP) – Un nouveau téléphérique qui permet aux visiteurs sans skis de traverser entre la Suisse et l’Italie près du Cervin, l’un des sommets alpins les plus célèbres, a été mis en service samedi.

L’opérateur, Matterhorn Zermatt Bergbahnen, affirme que le nouveau service permet le passage de la frontière à la plus haute altitude des Alpes. Il relie la station de téléphérique Klein Matterhorn en Suisse, à plus de 3 800 mètres (12 467 pieds) au-dessus du niveau de la mer, avec Testa Grigia en Italie, à 3 458 mètres (11 345 pieds).

Les voitures mettent environ quatre minutes pour parcourir les 1,6 kilomètres (1 mile) au-dessus du glacier Theodul. Le nouveau tronçon comble un fossé transfrontalier, permettant aux touristes de voyager entre la station suisse de Zermatt et son homologue italienne de l’autre côté du Cervin, Cervinia — avec plusieurs changements de téléphérique.

Un aller-retour adulte sur le «Matterhorn Alpine Crossing» entre Zermatt et Cervinia, également connu sous le nom de Breuil-Cervinia, coûtera 240 francs suisses (267 dollars) jusqu’à la fin août et 218 francs (243 dollars) en septembre et octobre.

The Associated Press