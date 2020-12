Un nouveau teaser sur le détaillant en ligne indien Flipkart signifie le retour d’une marque autrefois proéminente d’ordinateurs portables. En 2014, Sony a vendu son activité d’ordinateurs portables Vaio. D’après ce dont je me souviens personnellement, les ordinateurs portables Vaio fabriqués par Sony contenaient des quantités excessives de bloatware et leur prix était beaucoup plus élevé que la concurrence.

Après des années de pause de la marque, un teaser Flipkart dit simplement «Plus léger que votre passé». Taquiner le retour de la marque au commerce de détail. Le teaser est une pièce de théâtre sur les ordinateurs portables de l’époque où Vaio a cessé de fabriquer des ordinateurs portables. Les ordinateurs portables Windows étaient volumineux et chauffaient alors que les ultra-portables de l’époque étaient lents et coûteux.

En janvier, la marque dévoilera officiellement son premier modèle AMD ainsi qu’un autre modèle spécialement conçu pour le bureau moderne et commencera à vendre à partir de l’un des principaux portails de commerce électronique – Flipkart, puis à s’étendre à d’autres grands canaux de vente au détail. » – Seema Bhatnagar, directeur commercial régional pour l’Asie du Sud, RSD, NexstGo.

Un nouvel accord avec la société basée à Hong Kong NexstGo a accordé à la société les droits de commercialisation, de vente et de maintenance des ordinateurs portables Vaio à Hong Kong, en Malaisie, à Singapour, à Taiwan, à Macao, au Moyen-Orient et en Inde.

La dernière fois que nous avons entendu parler de Vaio, c’était en 2017, lorsque le Vaio Phone A arrivait – bien qu’il soit très économique et générique et qu’il n’ait aucune chance de se faire remarquer.

Source • Via