Un nouveau système d’IA peut aider à conserver la faune et à prévenir le braconnage en Afrique : rapport

Les défenseurs de l’environnement africains espèrent que les caméras alimentées par l’intelligence artificielle (IA) pourraient contribuer à la protection des espèces menacées, telles que les éléphants de forêt et de savane.

« Nous devons de toute urgence mettre un terme au braconnage et veiller à ce que suffisamment d’habitats adaptés aux éléphants de forêt et de savane soient conservés », a déclaré le Dr Bruno Oberle, directeur général de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), lors de l’examen de la nouvelle technologie potentielle.

Les caméras, développées en collaboration entre la start-up technologique néerlandaise Hack the Planet et des scientifiques britanniques de l’Université de Stirling, seront capables de détecter différentes espèces animales et humaines en temps réel et de fournir des alertes en direct aux villages et gardes forestiers locaux, a écrit Stirling dans une presse. libérer.

Un test pilote de la technologie, qui fonctionne avec des satellites et une gamme de réseaux, y compris le Wi-Fi, la radio longue durée et la couverture cellulaire, a immédiatement étiqueté les images et envoyé des avertissements appelant à l’aide.

Les caméras ont également pu aider à dissuader les éléphants d’errer dans un village à la recherche de nourriture, empêchant ainsi un conflit potentiel de se produire.

« Les données en temps réel des caméras intelligentes et d’autres capteurs pourraient révolutionner la façon dont nous surveillons et protégeons les écosystèmes les plus menacés au monde », a déclaré le Dr Robin Whytock, chercheur postdoctoral à l’Université de Stirling, à propos de l’étude. « Les avancées réalisées dans cette étude montrent que les données en temps réel pourraient être utilisées pour prendre de meilleures décisions dans des situations critiques. »

Le programme pilote impliquait cinq systèmes de caméras qui ont pris plus de 800 photos sur 72 jours, dont seulement 217 d’éléphants. Les chercheurs ont déterminé que le système d’IA avait atteint une précision de 82 % dans la reconnaissance des éléphants et avait un temps d’alerte moyen de sept minutes.

Le système pourra également aider à attraper les braconniers et assurer la sécurité des animaux en voie de disparition. Les chercheurs ont testé le système au Gabon, qui abrite 60 à 70 % des éléphants de forêt d’Afrique, soit environ 95 000 au total, selon la Wildlife Conservation Society (WCS).

Le WCS a fait référence à une étude de 2019 qui plaidait en faveur de la protection des éléphants comme moyen d’améliorer la capacité de la planète à lutter contre le changement climatique, car les chercheurs ont déterminé que la recherche de nourriture par les éléphants supprimait les petits arbres et favorisait la croissance d’arbres plus grands qui pourraient stocker plus de carbone.

Mais les éléphants sont passés sur la « liste rouge » des espèces menacées de l’UICN, ce qui les rend « Danger critique » et peut-être éteinte dans certaines zones précédemment identifiées comme leur habitat naturel.

La population continue de décliner en raison de la déforestation et du braconnage de l’ivoire, l’ivoire se vendant à environ 3 300 dollars la livre dans une industrie d’une valeur d’environ 23 milliards de dollars par an, selon Wild Aid.