Un nouveau système de niveaux de Covid qualifié d’“ autoritaire ” par un conservateur influent alors qu’une révolte d’arrière-ban se profile

Et il a réitéré l’appel de 70 députés pour la publication d’une analyse complète des coûts-bénéfices de l’impact de la décision des paliers non seulement sur la santé mais aussi sur l’économie de chaque région.

Mais la décision de maintenir Londres au niveau 2 pourrait atténuer toute rébellion, car les députés locaux avaient averti qu’ils ne soutiendraient pas un passage au niveau 3 le plus difficile.

L’analyse du département de la Santé du comté a révélé «une image globalement stable ou en amélioration» avec un taux de cas de 138 pour 100 000 et une positivité de 6,4%, mais a conclu: «Ces taux de cas restent trop élevés pour être attribués au niveau 1».

M. Baker a déclaré: «L’autoritarisme à l’œuvre aujourd’hui est vraiment épouvantable. Mais est-ce nécessaire et proportionné à la menace de cette maladie?

«Sur l’économie et le coronavirus, je crains que nous ne soyons maintenant si loin dans le terrier du lapin que nous avons oublié que nous y sommes même entrés.»

Ce sont: les taux de détection des cas dans tous les groupes d’âge et chez les plus de 60 ans; la vitesse à laquelle les cas augmentent ou diminuent; taux de positivité dans les tests; et pression sur le NHS localement