Un nouveau système d’alarme de panique au lycée de Géorgie a sauvé des vies lors d’une fusillade, selon les autorités. Les défenseurs de la cause veulent qu’il soit installé dans tout le pays.

Un nouveau système d’alarme de panique qui a été déclenché mercredi Fusillade meurtrière dans un lycée de Géorgie Cela a probablement permis de sauver d’innombrables vies, ont déclaré les autorités et les défenseurs de cette technologie.

Des avertissements de confinement ont été affichés sur les écrans des salles de classe du lycée Apalachee tandis que des coups de feu retentissaient, incitant les élèves et les enseignants à verrouiller la porte, à éteindre les lumières et à se regrouper dans le coin le plus éloigné de l’entrée, ont déclaré des témoins.

Dans le même temps, des alertes ont été automatiquement envoyées aux forces de l’ordre, qui sont intervenues et ont mis fin à la fusillade en quelques minutes, selon le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, et le directeur du Georgia Bureau of Investigation, Chris Hosey.

« Les protocoles de cette école et ce système activés aujourd’hui ont empêché que cela ne devienne une tragédie beaucoup plus grande », a déclaré Hosey lors d’une conférence de presse mercredi soir.

Les enseignants de l’Apalachee High School portent tous des badges d’identification avec leur photo et des boutons de panique qui, s’ils sont enfoncés à plusieurs reprises, avertiront les autorités d’une « situation active » ou d’une urgence à l’école, a déclaré Smith.

« Cela a été insisté », a déclaré le shérif.

Stephen Kreyenbuhl, professeur de sciences sociales à Apalachee, a déclaré que le petit bouton se trouve au dos du badge. Si le bouton est enfoncé quatre fois, les administrateurs et les agents des ressources scolaires sont contactés. Si le bouton est enfoncé huit fois, le bureau du shérif est également averti.

Kreyenbuhl, 26 ans, dont la classe se trouvait à proximité du tireur, a déclaré que la procédure d’urgence avait déjà été lancée avant qu’il n’entende les premiers coups de feu.

Il a suivi le protocole et s’est ensuite préparé à se défendre et à défendre ses élèves avec une paire de ciseaux dans sa poche arrière ou à mourir.

« J’ai vraiment eu l’impression que la mort était présente pendant un instant », a-t-il déclaré. « J’ai accepté le fait que je pourrais mourir. »

Kreyenbuhl, un enseignant de troisième année, a déclaré que c’était la première fois que le bouton panique était déclenché à Apalachee, qui est en session depuis le 1er août.

Smith a déclaré que le système d’alarme de panique d’Apalachee, alimenté par la société de solutions de sécurité Centegix basée en Géorgie, n’est en place à l’école que depuis environ une semaine.

D’autres entreprises proposent également des technologies qui prétendent améliorer les rapports en temps réel dans les situations d’urgence, NBC News l’a déjà annoncé.

Centegix, en particulier, défend La loi d’Alyssa — une mesure, adoptée dans sept États et introduite dans neuf autres, qui obligerait les écoles à installer des alarmes de panique silencieuses directement liées aux forces de l’ordre.

La loi porte le nom d’Alyssa Alhadeff, tuée lors de la fusillade de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride. La jeune fille de 14 ans a été mortellement abattue alors qu’elle tentait de se cacher sous une table de classe, a déclaré sa mère.

Depuis lors, la mère d’Alyssa, Lori Alhadeff, milite en faveur de moyens de rendre les écoles plus sûres, notamment en utilisant des boutons d’alarme.

« J’aurais préféré ne jamais avoir à utiliser ce système », a-t-elle déclaré. « J’aurais préféré qu’il n’y ait jamais eu de fusillade dans une école, mais je sais qu’Alyssa sauve des vies. À chaque fois qu’elle appuie sur ce bouton d’alarme, Alyssa sauve des vies. »

Les autorités ont déclaré que deux étudiants et deux enseignants ont été tués et neuf autres blessés lors de l’attaque au lycée Apalachee, à une heure d’Atlanta.

Les étudiants victimes de la fusillade ont été identifiés comme étant Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans. Les professeurs de mathématiques Richard Aspinwall, 39 ans, et Christina Irimie, 53 ans, ont également été tués.

Jeudi, Smith a déclaré à NBC News que Centegix avait envoyé des alertes concernant un tireur actif au lycée d’Apalachee au bureau du shérif du comté de Barrow vers 10 heures mercredi.

La société a également envoyé aux autorités les coordonnées GPS de la personne qui a déclenché l’alerte, a-t-il déclaré.

Des centaines d’agents des forces de l’ordre étaient déjà sur le campus lorsque l’équipe du shérif est arrivée, a déclaré M. Smith. « Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous sommes passés à l’action », a-t-il déclaré.

Smith a déclaré que, cinq ou six minutes plus tard, les agents des ressources scolaires ont confronté le suspect et l’ont placé en garde à vue.

« Ils lui ont donné des ordres verbaux. Il a lâché son arme et s’est allongé par terre », a déclaré le shérif. « Ils m’ont dit que six minutes après le premier contact avec Centegix, sur l’alerte, il était déjà en garde à vue. »

Smith a déclaré que le comté avait choisi d’investir dans le système Centegix il y a environ un an, bien qu’il n’ait été mis en œuvre qu’il y a environ une semaine et demie.

Lorsqu’une alerte à l’échelle du campus est déclenchée, Centegix « informe le service d’urgence 911, active une communication audio et visuelle complète et fournit des détails de localisation précis avec une carte indiquant qui a besoin d’aide et où il se trouve », selon son site Web.

La technologie dispose également d’une fonction « alerte du personnel » qui peut être utilisée en cas d’urgence médicale ou d’altercations entre étudiants.

Dans un communiqué, Brent Cobb, PDG de Centegix, a déclaré que l’entreprise était « profondément attristée » par la tragédie. « Nous restons déterminés à favoriser une culture de sécurité dans les écoles et à travailler avec nos partenaires des forces de l’ordre et de la gestion des urgences pour protéger nos communautés », a déclaré M. Cobb.

Smith a félicité les dirigeants des Apalaches pour avoir suivi les protocoles appropriés pendant le chaos. « Ils les ont suivis à la lettre hier », a-t-il déclaré. « Et parce que nous l’avons fait, nous avons évité de nombreux, beaucoup plus de décès. »

Smith a déclaré que le suspect, Colt Gray, était nouveau dans le district scolaire du comté de Barrow. Il s’était inscrit il y a environ deux semaines et aurait ouvert le feu avec une arme de type AR lors de son « premier vrai jour complet » de cours, a déclaré le shérif.

« Sur le plan émotionnel, c’est dur, parce que j’ai l’impression que Colt Gray a déménagé ici, il a profité du système et pensait pouvoir s’en sortir, mais il ne l’a pas fait », a déclaré Smith. « Mais c’est une personne malfaisante qui a éliminé des gens. »

Les autorités fédérales ont déclaré que le suspect était enquêté l’année dernière pour avoir proféré en ligne des menaces de fusillade dans une école.

Il a été inculpé jeudi de quatre chefs d’accusation de meurtre et emmené dans un centre de détention pour jeunes de la région de Gainesville, a indiqué le Bureau d’enquête de Géorgie. Le Bureau a indiqué que des accusations supplémentaires étaient attendues et que le suspect devrait comparaître pour la première fois devant le tribunal vendredi matin.

Smith a déclaré que le suspect coopérait avec les autorités et qu’il serait inculpé comme un adulte.

La dernière fusillade dans une école nous rappelle que chaque seconde compte en cas d’urgence, a déclaré Lori Alhadeff.

De 2018 à aujourd’hui, 90 personnes ont été tuées dans 35 fusillades dans des écoles, selon Le tracker de NBC Newsqui se concentre sur le segment des fusillades dans les écoles où un tireur actif, avec l’intention de nuire, blesse ou tue au moins un élève ou un membre du corps enseignant pendant l’école ou lors d’un événement scolaire.

« Nous n’aurions jamais pensé que cela arriverait là où nous vivions », a déclaré Alhadeff. « Je sais que c’est la plus grande peur de tout parent. »

Alhadeff a déclaré que la loi d’Alyssa réduit le temps nécessaire à l’arrivée des premiers intervenants.

Depuis 2019, le New Jersey, la Floride, New York, le Texas, le Tennessee, l’Utah et l’Oklahoma ont adopté ce projet de loi. Géorgie est l’un des neuf États qui l’ont introduit.

« Le temps, c’est la vie », a déclaré Alhadeff. « Je sais que nous avons contribué à réduire le nombre de victimes. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com