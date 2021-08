Un nouveau studio de cinéma éclipsera Pinewood et créera 4 500 emplois

Un ÉNORME nouveau studio de cinéma et de télévision devrait créer plus de 4 500 emplois, un coup de pouce pour la Grande-Bretagne.

Le complexe sera plus grand que son rival Pinewood Studios où sont tournés les films James Bond et Star Wars.

Un nouveau studio de cinéma éclipsera Pinewood Studios – la maison de James Bond Crédit : Collection Kobal – Shutterstock

Et ce ne sera qu’à 32 km du Warner Bros Studio, qui abrite la tournée Harry Potter.

Le projet de studios de 700 millions de livres sterling est prévu pour un site de 91 acres à Broxbourne, Herts.

Warner est à Leavesden et Pinewood à Iver Heath, Bucks.

L’investisseur mondial Blackstone et le géant de l’immobilier Hudson Pacific Properties étendent leurs opérations aux États-Unis Sunset Studios – qui abritent des scènes de La La Land et When Harry Met Sally.

James Seppala, directeur de Blackstone Real Estate Europe, a déclaré : « Nous avons l’intention de fournir un studio de classe mondiale qui contribuera à garantir que le Royaume-Uni continue d’être une destination de choix pour la production de contenu à l’échelle mondiale.

Victor Coleman, président-directeur général de Hudson Pacific, a déclaré : « Nous sommes convaincus que cette installation sera très demandée par les principaux créateurs de contenu. »

Le complexe sera à seulement 20 miles de Warner Bros Studio Crédit : Dan Charity – Le Soleil

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que les studios étaient « encore un autre vote de confiance dans l’industrie du cinéma et de la télévision en plein essor au Royaume-Uni ».

Le développeur basé à Los Angeles, Hackman Capital Partners, construit déjà le plus grand campus de studios de télévision et de cinéma de Londres – avec 19 plateaux sonores – sur un site de 22 acres à 40 kilomètres à Dagenham.

Il devrait être pleinement opérationnel d’ici 2023.