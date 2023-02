Un nouveau stimulateur cardiaque miniaturisé change la donne lors des tests à Calgary

Gord Kirk savait qu’il avait besoin d’un stimulateur cardiaque.

Le Calgarien a déclaré que son cœur ralentissait à environ 30 battements par minute, qu’il pouvait sentir le temps entre chaque battement et qu’il s’évanouissait souvent s’il s’asseyait et se levait trop rapidement.

Une semaine avant que Kirk ne reçoive l’un des 200 000 stimulateurs cardiaques installés au Canada chaque année, on lui a demandé s’il aimerait essayer un nouveau stimulateur miniaturisé novateur mis au point en partie par un cardiologue de Calgary. Un stimulateur cardiaque empêche le rythme cardiaque d’une personne de ralentir trop et aide à réguler le rythme cardiaque en envoyant un petit signal électrique, ce qui le fait battre.

“C’est magique”, a déclaré Kirk, qui a 69 ans.

“C’est mon premier et pour avoir besoin d’un stimulateur cardiaque, j’adore ça. Il se trouve à la base de mon cœur et je ne sais pas qu’il est là.

Le nouvel appareil est sans plomb, ce qui signifie qu’il n’a pas de fils le reliant à la circulation sanguine d’une personne, puis à son cœur. Il a reçu l’approbation de Santé Canada l’année dernière.

Le Foothills Medical Centre de Calgary va devenir un centre de formation pour les médecins afin de fournir la technologie aux futurs patients.

« L’approbation change la donne en matière de soins cardiovasculaires et d’amélioration des soins pour les Canadiens », a déclaré le Dr Derek Exner, cardiologue et spécialiste du rythme cardiaque. Il est également doyen associé de l’innovation et de la commercialisation à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary.

« L’appareil est entièrement interne. C’est hors de vue, loin de l’esprit et beaucoup de patients que nous voyons lors du suivi ne se souviennent pas pourquoi ils sont venus nous voir.

La première implantation du stimulateur cardiaque sans plomb a eu lieu à Calgary en novembre 2020.

Exner a dirigé des équipes canadiennes et australiennes impliquées dans une étude internationale d’une décennie et des essais cliniques évaluant l’efficacité de l’appareil. Le Foothills Medical Center était l’un des 55 emplacements dans le monde, dont trois au Canada.

Le stimulateur cardiaque sans plomb mesure environ 3,8 centimètres de long, ce qui est inférieur à la taille d’une pile AAA.

Exner a déclaré qu’il est plus facile à implanter et à remplacer et que la durée de vie de la batterie est supérieure à 15 ans. Il est inséré à travers une petite incision dans l’aine et guidé dans la cavité cardiaque inférieure droite.

Il a dit que probablement 5 à 10% des personnes recevant des stimulateurs cardiaques bénéficieraient du nouvel appareil.

“Il y a des patients qui ont des problèmes de vaisseaux sanguins dans le haut des bras où vous ne pouvez pas mettre un stimulateur cardiaque régulier et leur seule alternative serait la chirurgie à cœur ouvert”, a déclaré Exner.

“L’autre est les patients qui ont un risque élevé d’infection, donc les stimulateurs cardiaques réguliers ont un risque d’infection d’environ 1% et ceux-ci ont environ dix fois moins de risque d’infection.”

Un stimulateur cardiaque ordinaire coûte environ 2 000 $. La nouvelle version miniature a un prix plus élevé de 10 000 $.

Bill Graveland, La Presse canadienne

Santé et bien-être