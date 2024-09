Un nouveau stade de concert « temporaire » arrive à Toronto

Une nouvelle salle de concert temporaire saisonnière de la taille d’un stade sera inaugurée dans le nord de Toronto, avec une capacité d’accueil de 50 000 personnes à la fois.

Le stade Rogers ouvrira ses portes en juin 2025 sur le site de l’ancien terrain de l’aéroport de Downsview, a annoncé Live Nation jeudi. Cependant, le site ne sera en place que temporairement et sera éventuellement démoli pour faire place à un nouveau développement à usage mixte qui s’installera sur le terrain.

On ne sait pas exactement combien de temps le stade sera opérationnel, mais les responsables affirment que ce sera « plusieurs années ».

Le parc Downsview, situé à proximité, a accueilli de nombreux concerts marquants au fil des ans, notamment le SARSStock en 2003.

L’installation à ciel ouvert annoncée jeudi sera située sur un terrain de 44 acres à l’extrémité nord de l’ancien espace aérien utilisé auparavant par Bombardier.

Live Nation a déclaré que le stade fonctionnerait pendant les mois d’été et que son utilisation principale serait celle d’une salle de concert, mettant l’accent sur les grands groupes internationaux ou les genres diversifiés.

« Toronto est depuis longtemps un melting-pot culturel, et cette salle célébrera cet esprit qui unit des gens de tous les horizons à travers le monde de la scène », a déclaré Erik Hoffman, président de la musique pour le Canada chez Live Nation, lors de la conférence de presse de jeudi à laquelle ont également assisté le premier ministre de l’Ontario Doug Ford et la mairesse de Toronto Olivia Chow.

Le projet devrait créer des milliers d’emplois et injecter entre 80 et 100 millions de dollars dans l’économie locale par le biais du tourisme et du soutien aux entreprises locales, ont estimé les responsables.

Il reste à voir si l’argent des impôts sera utilisé ou non pour la construction.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la ville et la province. Ils soutiennent vraiment ce projet et nous continuerons à avoir ces conversations dans les années à venir », a déclaré à CP24 Derek Goring, PDG de Northcrest Developments, qui développe le terrain qui abritait l’ancien aéroport.

En 2018, Bombardier a vendu les terrains de l’aéroport de Downsview, qui seront transformés en un espace urbain à usage mixte d’une valeur de 30 milliards de dollars au cours des trois prochaines décennies.

L’espace de 370 acres, baptisé YZD d’après l’indicatif d’appel de l’ancien aéroport, devrait abriter sept quartiers et 55 000 personnes une fois terminé.

« Étant donné que le projet va prendre 30 ans à construire, nous cherchons à apporter des expériences uniques sur les terres en attendant qu’elles se transforment avant que le développement ne se produise », a déclaré Goring lorsqu’on lui a demandé combien de temps le stade serait opérationnel.

« Les détails de ce projet ne sont pas encore connus, mais nous espérons qu’il sera là pendant plusieurs années. »

Contrairement aux autres grandes salles de concert de la ville, dont la plupart se trouvent dans le centre-ville, les responsables ont déclaré que l’emplacement du stade Rogers avait été choisi en raison de sa proximité avec les principaux transports en commun et les connexions de transit, le rendant facilement accessible aux amateurs de musique de la région du Grand Toronto.