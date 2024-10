Un nouveau sport futuriste est ajouté à NBA 2K25

Un nouveau jeu de sport futuriste a été dévoilé par 2K Games. Et bizarrement, ce nouveau jeu, Gravity Ball, sera jouable dans NBA 2K25 plus tard ce mois-ci en DLC payant.

Le 16 octobre, 2K annonce Gravity Ballun « jeu multijoueur en ligne rapide » qui sera accessible via le hub The City de NBA 2K25 sous la forme d’un module complémentaire DLC payant à 8 $. Gravity Ball devrait être lancé le 18 octobre. Jeux NBA 2K ont présenté des mini-jeux, comme un coureur de kart, Gravity Ball semble être un mode plus complexe qui me rappelle certains des jeux trouvés dans Fortnite, comme Festival et Rocket Racing.

Selon le président de Visual Concepts, Greg Thomas, Gravity Ball a été développé par Visual Concepts South, le même studio à l’origine du jeu de l’année dernière. Lecteur Lego 2K.Dans un article de blog, Thomas a expliqué que Gravity Ball a commencé comme un « projet passionné » au studio et est rapidement devenu populaire en interne chez Visual Concepts.

« Nous avons eu tellement de plaisir à jouer entre nous que nous savions que nous devions trouver un moyen de le partager avec vous. Tirer parti de la plateforme NBA 2K25 nous a donné cette opportunité », a déclaré Thomas.

Thomas a décrit Gravity Ball comme un « mélange de gladiateurs américains, de basket-ball futuriste et de paintball », et a ajouté qu’il s’agissait d’un « pur chaos déjanté ».

Quant à savoir pourquoi Gravity Ball existe et sera publié via NBA 2K25, Thomas a expliqué que chaque studio de jeux veut « essayer de nouvelles choses » et offrir de « nouvelles expériences amusantes » aux joueurs.

« Les bons concepts méritent une chance de trouver un public et ne devraient pas mourir dans la salle de montage. Nous espérons que vous apprécierez ce jeu autant que nous et attendons avec impatience vos commentaires », a déclaré Thomas.

La réaction à Gravity Ball n’a pas été… géniale. Sur Twitter et YouTube, de nombreux joueurs ne sont pas satisfaits de l’ajout de DLC payants à NBA 2K25 et sont également contrariés par le fait que la simulation de basket-ball a besoin de plus de mises à jour et de correctifs, mais qu’elle reçoit à la place un jeu DLC. Certains fans ont également critiqué Gravity Ball comme étant 2K essayant désespérément de transformer le jeu de basket-ball en Fortnite.

Il sera curieux de voir si ces superfans sur les réseaux sociaux représentent les opinions de la plupart des joueurs de NBA 2K25 ou si, comme c’est souvent le cas, la plupart des joueurs du jeu ne sont pas en ligne tout le temps et seront heureux de découvrir Gravity Ball le 18 octobre.

