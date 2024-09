Un nouveau sous-marin nucléaire chinois a coulé – médias — RT World News

L’incident impliquant le premier navire de la classe Zhou se serait produit à Wuhan fin mai ou début juin.

Le dernier sous-marin nucléaire chinois a coulé alors qu’il était à quai il y a plusieurs mois, ont affirmé jeudi les médias américains, citant des sources. Pékin aurait évité de rendre l’incident public dans le cadre d’un effort majeur visant à développer sa marine.

Des responsables américains anonymes ont déclaré au Wall Street Journal et à CNN que l’incident s’était produit dans un chantier naval près de Wuhan fin mai ou début juin. Selon Reuters, des images satellite de juin semblent montrer des grues dans les installations du district de Wuchang où le sous-marin aurait été amarré, indiquant une éventuelle opération de sauvetage.

CNN a décrit le navire comme un sous-marin d’attaque, le premier de la nouvelle classe Zhou, doté d’une poupe distinctive en forme de X qui augmente sa maniabilité. Le WSJ a déclaré que le sous-marin terminait son équipement avant de quitter le port lorsqu’il s’est écrasé.

Un haut responsable de la défense a déclaré à CNN qu’il n’était pas clair si le sous-marin avait du combustible nucléaire à bord lorsqu’il a coulé ou s’il avait été vidé après l’incident. Il n’y a aucune indication sur la cause du naufrage, ni si les autorités chinoises ont testé la contamination de l’eau.















Les responsables américains interrogés par le WSJ ont suggéré que Pékin tentait de dissimuler la controverse parce qu’il n’avait jamais signalé l’incident. « Il n’est pas surprenant que la marine de l’APL tente de cacher le fait que son nouveau sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire, le premier de sa catégorie, a coulé au bord de la jetée », a déclaré la source du journal. Cela soulève des questions non seulement sur les normes de formation de la Chine, mais également sur sa responsabilité et sa surveillance de l’industrie de défense, a affirmé la source.

Un porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis n’a ni confirmé ni nié l’incident. « Nous ne connaissons pas la situation que vous évoquez et n’avons actuellement aucune information à fournir », dit-il.

Selon un rapport du Pentagone de 2021, la Chine possède la plus grande marine du monde en termes de nombre, avec un total d’environ 355 navires et sous-marins. En 2022, les États-Unis estimaient que Pékin disposait de six sous-marins lance-missiles à propulsion nucléaire, de six sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire et de 48 sous-marins d’attaque à propulsion diesel. Pékin envisage d’étendre considérablement sa marine dans un contexte de tensions avec les États-Unis à propos de Taiwan et d’un certain nombre de puissances régionales en mer de Chine méridionale.