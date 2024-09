Un nouveau sondage révèle un manque généralisé de sensibilisation au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les Canadiens âgés, malgré les risques pour la santé de cette population

Près de la moitié (46 %) des Canadiens âgés interrogés n’avaient jamais entendu parler du VRS, même si une grande majorité (65 %) ont déclaré avoir souffert d’une maladie respiratoire au cours des 12 mois précédents. 1

Environ quatre répondants sur cinq (81 %) souhaitent davantage d’informations sur le VRS et près d’un sur quatre (24 %) est très préoccupé par le risque de contracter le virus.1 une sensibilisation accrue du public au VRS chez les personnes âgées est nécessaire

MISSISSAUGA (ONTARIO), 9 septembre 2024 /CNW/ – Le vieillissement en bonne santé devient un sujet d’intérêt pour beaucoup de personnes, car notre population Canada Les données d’une nouvelle enquête ont mis en évidence d’importantes lacunes dans les connaissances des Canadiens âgés sur le virus respiratoire syncytial (VRS), un virus respiratoire contagieux courant. Le virus peut entraîner des conséquences graves, notamment une pneumonie et une hospitalisation.2 et peut avoir un impact durable sur le fonctionnement quotidien et l’indépendance des adultes.3 L’enquête en ligne, commandée par GSK, a évalué la sensibilisation et les attitudes d’un échantillon représentatif de 1 000 Canadiens âgés de 50 ans et plus à l’égard du VRS et d’autres maladies respiratoires, ainsi que l’impact de ces maladies sur leur vie.1



Impact des infections à VRS sur la santé publique

Le VRS est l’une des principales causes de maladies respiratoires chez les adultes. Selon les données les plus récentes disponibles, le VRS aurait causé plus de 5 millions d’infections, 470 000 hospitalisations et 33 000 décès chez les personnes âgées de 60 ans et plus dans les pays à revenu élevé, notamment Canada et les États-Unis en 2019.4

Malgré cette incidence élevée, 46 % des Canadiens âgés interrogés n’avaient jamais entendu parler du VRS.1 Même parmi les personnes présentant un risque accru de tomber gravement malades à cause d’une infection au VRS en raison d’un problème médical sous-jacent, la sensibilisation est restée faible, moins d’une personne sur cinq (18 %) déclarant avoir au moins une connaissance modérée du VRS.1

Impacts des virus respiratoires

L’enquête a également permis de mieux comprendre l’impact des virus respiratoires comme le VRS sur les activités quotidiennes des Canadiens âgés. Parmi les 65 % des répondants qui ont déclaré avoir souffert d’une infection respiratoire au cours des 12 derniers mois (COVID-19, grippe, VRS ou autre), 14 % ont déclaré avoir eu une infection respiratoire chronique (COVID-19, grippe, VRS ou autre).1:

39 % ont déclaré qu’il leur a fallu plus de deux semaines pour se rétablir. Chez les personnes âgées de 60 ans et plus, la guérison a pris trois semaines ou plus pour la plupart (72 %)

Près des deux tiers (65 %) ont déclaré que cela perturbait leurs activités quotidiennes.

Trois personnes sur cinq (60 %) ont déclaré que cela affectait leur sommeil.

43 % ont déclaré que cela avait affecté leurs événements sociaux

Près d’un tiers (29 %) ont déclaré que cela affectait leur capacité à se rendre au travail.

En plus de l’impact sur les activités quotidiennes, les répondants ont déclaré s’inquiéter de différents événements de la vie que les infections respiratoires, y compris le VRS, pourraient leur faire manquer. Les préoccupations les plus courantes étaient les suivantes :1

occasions familiales (52%)

vacances (52%)

des événements marquants tels que les anniversaires (42 %)

Au-delà du simple fait de manquer des événements importants de la vie, des études ont montré qu’environ un tiers des personnes âgées hospitalisées pour VRS subissent un déclin fonctionnel aigu et peuvent ne jamais retrouver leur fonctionnement d’avant l’infection.3 De plus, 8 % d’entre eux ont connu une perte continue d’indépendance six mois après l’hospitalisation.3

Marni FreemanDirecteur médical national, GSK Canada dit: « Le VRS est un virus extrêmement contagieux et une cause majeure de maladies respiratoires chez les personnes âgées. Les personnes immunodéprimées ou souffrant de maladies sous-jacentes telles qu’une maladie cardiaque ou pulmonaire chronique présentent un risque encore plus élevé de complications graves. Ce qui peut particulièrement inquiéter beaucoup de personnes, ce sont les impacts potentiels à long terme du virus qui affectent leur niveau d’indépendance et leur capacité à participer pleinement aux moments précieux de la vie. Les résultats de l’enquête soulignent qu’il faut davantage d’éducation pour s’assurer que l’ensemble du fardeau de la maladie est compris ainsi que les moyens de la prévenir. »

Diverses méthodes peuvent contribuer à réduire le risque de contracter ou de propager des infections respiratoires, notamment le VRS. Il s’agit notamment d’éviter tout contact étroit avec des personnes malades, de pratiquer une bonne hygiène, comme se laver régulièrement les mains et tousser dans un mouchoir, ainsi que de se faire vacciner. L’enquête vise à encourager davantage de personnes à consulter leur professionnel de santé pour obtenir des conseils sur la manière de réduire leur risque de développer les conséquences potentiellement graves du VRS.

À propos du VRS chez les personnes âgées

Le VRS est un virus contagieux courant qui affecte les poumons et les voies respiratoires.5 Chez les adultes de 60 ans et plus, les données démontrent un risque accru d’infection grave par le VRS pouvant entraîner une hospitalisation.3,6 Les personnes âgées présentent un risque élevé de maladie grave, en partie en raison du déclin de l’immunité lié à l’âge, et les personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes présentent un risque encore plus élevé de maladie grave.6,7 Le VRS peut aggraver certaines maladies, notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l’asthme et l’insuffisance cardiaque congestive, et peut entraîner des conséquences graves, telles qu’une pneumonie, une hospitalisation et la mort.3

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique internationale dont la mission est d’unir la science, la technologie et le talent pour lutter ensemble contre les maladies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ca.gsk.com.

1 Données internes de GSK : 2024N557710_00_RSV Awareness Survey Results. Juin 2024. 2 Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. VRS chez les personnes âgées et les adultes atteints de maladies chroniques. Consulté le 24 avril 2023. Disponible à l’adresse suivante : https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/older-adults.html. 3 Branche AR, Saiman L, Walsh EE, et alIncidence de l’infection par le virus respiratoire syncytial chez les adultes hospitalisés, 2017-2020. Clin Infect Dis 2022;74(6):1004-11. 4 Savic M, Penders Y, Shi T, Branche A, Pirçon JY. Charge de morbidité due au virus respiratoire syncytial chez les adultes âgés de 60 ans et plus dans les pays à revenu élevé : revue systématique de la littérature et méta-analyse. Influenza Other Respir Viruses. 2023;17(1):e13031. doi:10.1111/irv.1303 5 Association pulmonaire du Canada. Virus respiratoire syncytial (VRS). Disponible à l’adresse : https://www.lung.ca/lung-health/lung-disease/respiratory-syncytial-virus-rsv. 6 Belongia EA, King JP, Kieke BA, et alCaractéristiques cliniques, gravité et incidence de la maladie à VRS au cours de 12 saisons consécutives dans une cohorte communautaire d’adultes ≥ 60 ans. Forum ouvert Infect Dis 2018;5(12):1-10. 7 Weiskopf D, Weinberger B, Grubeck-Loebenstein B. Le vieillissement du système immunitaire. Transpl Int 2009;22:1041–1050

