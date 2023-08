Un nouveau sondage montre que les gens n’aiment pas la Chine, mais il y a un hic — RT World News

Les experts anti-Pékin ne voient aucune ironie dans le fait que leurs opinions caricaturales ont en fait déteint sur le public

Une enquête publiée fin juillet par le Pew Research Center a montré que l’opinion publique envers la Chine a atteint des niveaux record dans 24 pays, principalement dans les pays à revenu élevé.

Selon les avis recueillis auprès de 27 000 adultes, 67% des personnes interrogées ont une opinion défavorable du pays asiatique, tandis que seulement 28% ont une opinion favorable. Les observateurs de la Chine en Occident blâment la menace perçue de Pékin et la soi-disant «diplomatie du guerrier loup», mais ces prises sont douloureusement ironiques.

Par exemple, Isaac Stone Fish, PDG de Strategy Risks, chroniqueur de Barron, contributeur de CBS News et chercheur invité à l’Atlantic Council, dit que « Aimez-le ou non, soutenez-le ou détestez-le, ce [China being the biggest threat to the US] est notre réalité », et que les décideurs doivent « comprendre et discuter de cela. »

Bonnie Glaser, directrice générale du programme Indo-Pacifique du German Marshall Fund, a noté que les résultats de l’enquête « devrait être un signal d’alarme pour [Chinese President] Xi Jinping. » Et Tony Nash, fondateur de la société d’intelligence artificielle Complete Intelligence, a ajouté : « La diplomatie Wolf Warrior fonctionne, mais pas pour la Chine. »















L’agence de presse publique américaine Voice of America (VOA) a publié un article du journaliste indépendant basé à Taiwan, William Yang, qui a émis l’hypothèse que ces chiffres étaient « causé par la perception par le public de la Chine comme une menace pour ses intérêts économiques et son système de gouvernance, ainsi que par la détérioration de la situation des droits de l’homme en Chine depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping ». Le titre de cet article décrit également le rapport de Pew comme un « enquête mondiale » qui est inexact.

Ce dernier point est la critique la plus évidente du rapport Pew. L’agence a interrogé des adultes dans 24 pays ; il y a 193 États membres des Nations Unies, ce qui indique qu’il ne montre aucune tendance mondiale sérieuse purement basée sur sa méthodologie. Il existe également un fort biais de sélection pour les pays à revenu élevé et les alliés américains. Cependant, certains pays à revenu intermédiaire et plus pauvres ont été interrogés et les données révèlent ce que beaucoup savent être vrai : les pays du Sud ont en grande partie des opinions favorables sur la Chine.

Par exemple, l’enquête Pew a révélé que des pays comme le Kenya (72%), le Nigeria (80%) et le Mexique (57%) ont une opinion favorable de la Chine, l’Inde étant une exception qui a une opinion plus négative de la Chine. Étant donné que les pays les plus pauvres sont les bénéficiaires de la coopération bilatérale avec la Chine, y compris sur l’Initiative Ceinture et Route (BRI) dirigée par Pékin, il est naturel qu’ils aient une meilleure opinion de Pékin. Pew, cependant, n’a généralement pas sélectionné de pays ayant une coopération stratégique de haut niveau avec Pékin.

En ce qui concerne les critiques des « experts » de la Chine en Occident que nous voyons pleinement, c’est ironique car ce sont exactement ces mêmes personnes qui sont principalement responsables des perceptions négatives de la Chine dans le Nord. Dans leur esprit, les opinions négatives sur la Chine se sont produites spontanément sans aucune contribution extérieure (peu importe le fait que la Chine a des niveaux scandaleusement bas d’influence douce dans leur pays par rapport à sa vaste puissance économique) ou à cause des méfaits mondiaux présumés de la Chine. Mais que ce soit par ignorance ou par malveillance, ces personnes partagent une part importante du blâme.

Par exemple, Christine Huang, associée de recherche au Pew Research Center qui a aidé à mener l’enquête, a déclaré à VOA dans son rapport sur l’enquête que les événements internationaux majeurs avaient eu un impact sur la perception de la Chine dans les pays sondés. Elle a dit que l’agence « a mesuré une augmentation substantielle des opinions défavorables sur la Chine dans de nombreux pays à revenu élevé après le déclenchement de la pandémie de coronavirus ». Et une grande partie de cela a été motivée par les médias, y compris la plate-forme grand public de la théorie du complot de la « fuite de laboratoire » (dont j’ai discuté dans une récente chronique de RT).















Mais en dehors de ce cynisme opportuniste sur Covid-19, il y a eu une tendance à la baisse constante parfaitement conforme à la politique étrangère américaine, par exemple, après 2012 avec le «pivot vers l’Asie» de l’ancien président Barack Obama, la guerre commerciale de Trump, et quoi que ce soit. que fait l’administration actuelle du président Joe Biden. L’État américain de sécurité nationale a exploité de profonds préjugés idéologiques dans les médias et finance d’innombrables groupes de réflexion, organisations non gouvernementales et programmes universitaires pour produire une propagande anti-chinoise constante.

Pour donner une anecdote sur les préjugés idéologiques systémiques dans les médias américains, le New York Times a publié un article sur la façon dont la récente vague de chaleur estivale en Chine avait bloqué la production d’énergie hydroélectrique et forcé le pays à combler les lacunes avec du charbon.

Le titre de cette histoire était « Pourquoi les vagues de chaleur aggravent la dépendance de la Chine au charbon ». Alors que le journaliste basé en Chine (surchargé et bien intentionné) Keith Bradsher n’a peut-être pas nécessairement choisi le titre (les journalistes qui écrivent des articles ne choisissent souvent pas leurs propres titres), son rédacteur en chef l’a très probablement fait. Mais non seulement ce titre était exagéré, mais il est factuellement incorrect car il a confondu les variations à court terme avec les tendances structurelles.

En ce qui concerne l’activité des ONG et des groupes de réflexion, ici même en République tchèque, il existe un consortium régional appelé China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE), qui est partiellement financé par le National Endowment Democracy (NED) lié à la CIA ). Le groupe travaille sur « fournir une analyse éclairée de l’influence croissante de la République populaire de Chine dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) », ce qui, dans la pratique, revient à des articles anti-chinois régulièrement publiés, souvent mal documentés et toujours idéologiquement biaisés.

De plus, le groupe de réflexion le plus important de la République tchèque, le Centre des valeurs européennes pour la politique de sécurité, qui pousse Prague de plus en plus près à soutenir catégoriquement l’indépendance de Taïwan, a reçu un peu plus de 163 000 dollars de l’Agence américaine pour le développement international en 2022, et 12 000 dollars supplémentaires de l’ambassade des États-Unis à Prague. (Heureusement, le groupe connaît des problèmes financiers et des licenciements malgré le financement de Washington).

Notre petite république n’est pas unique à cet égard car chaque pays de la sphère d’influence américaine (et aussi de sa périphérie) possède un mécanisme par lequel Washington essaie d’exercer une pression idéologique. Par exemple, vous pouvez lire un article sur la Serbie du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) intitulé « Devenir un État client chinois : le cas de la Serbie ».

Il recommande qu’un « Une campagne d’éducation spécifique américano-européenne devrait être organisée et exécutée pour exposer les impacts négatifs des activités économiques chinoises en Serbie en utilisant une variété d’outils médiatiques », y compris le financement de groupes de réflexion, d’universitaires et de journalistes pour lutter contre la prétendue « désinformation chinoise ». Et ceci en réponse directe aux opinions positives de la Chine en Serbie grâce à la BRI de Pékin et à son aide pendant la pandémie de Covid-19.

Il y a une bataille définitive et continue pour les cœurs et les esprits entre la Chine et les États-Unis, et les soi-disant «experts chinois» sont les fantassins américains, qu’ils en soient conscients ou non. Et il ne peut y avoir que des incitations plus systémiques pour les faucons chinois à l’avenir, étant donné que les membres du Congrès américain continuent d’introduire des lois, comme la «loi contre la propagande chinoise» du Sénat ou la loi «contre la loi d’autorisation du fonds d’influence malveillante de la RPC» de la Chambre, qui verrait des centaines de millions dépensés pour une couverture médiatique négative contre la Chine. Ces deux projets de loi ont été absorbés dans les versions de la Chambre et du Sénat de l’America COMPETES Act, qui ont été adoptées dans les deux chambres mais attendent des modifications mineures avant de devenir loi.

D’autre part, il convient de noter que la Chine ne dépense pas cette somme d’argent en propagande superflue et se concentre plutôt sur une coopération gagnant-gagnant en matière de commerce et d’infrastructures. Il s’avère que les pays les plus pauvres qui ont été vidés par des siècles d’exploitation européenne et américaine bénéficient directement des investissements dans des actifs corporels, que la Chine est plus désireuse de fournir ces jours-ci que l’Occident. Si Pew Research avait interrogé les 193 États membres de l’ONU, cela aurait sans doute été reflété.