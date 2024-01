Un nouveau sondage montre combien de soutien mondial Israël a perdu

NNouvelles données partagées avec TIME par la société de business intelligence Consultation du matin montre que le soutien à Israël dans le monde a considérablement diminué depuis le début de la guerre à Gaza.

La favorabilité nette – le pourcentage de personnes percevant Israël de manière positive après soustraction du pourcentage de personnes le percevant négativement – ​​a chuté globalement de 18,5 points de pourcentage en moyenne entre septembre et décembre, diminuant dans 42 des 43 pays interrogés.

La Chine, l’Afrique du Sud, le Brésil et plusieurs autres pays d’Amérique latine sont tous passés d’une vision positive à une vision négative d’Israël. Et de nombreux pays riches qui avaient déjà une opinion négative d’Israël – notamment le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni – ont connu une forte baisse. La favorabilité nette au Japon est passée de -39,9 à -62,0 ; en Corée du Sud de -5,5 à -47,8 ; et au Royaume-Uni de -17,1 à -29,8.

« Les données montrent à quel point la route qu’Israël affronte actuellement au sein de la communauté internationale est difficile », déclare Sonnet Frisbie, directeur adjoint du renseignement politique chez Morning Consult.

La guerre a commencé le 7 octobre, lorsque le Hamas a massacré quelque 1 200 Israéliens et pris 240 otages. Les représailles d’Israël ont entraîné la mort de au moins 24 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. La semaine dernière, la Cour pénale internationale s’est penchée sur le cas de l’Afrique du Sud accusant Israël d’avoir commis des « actes génocidaires » à Gaza.

Parce que Morning Consult mène chaque jour des enquêtes en ligne volontaires, les analystes ont pu constater l’évolution de l’opinion publique dans différents pays à la suite des attentats du 7 octobre. Leurs enquêtes sont menées dans 43 pays différents sur les six continents et utilisées pour anticiper les tendances du marché pour leurs clients. La taille de l’échantillon de l’enquête varie selon les pays, allant de 300 à 6 000 réponses au cours d’un mois.

Les États-Unis restent le seul pays riche qui ait encore une opinion positive d’Israël. La favorabilité nette n’a baissé que de 2,2 points de pourcentage, passant d’une favorabilité nette de 18,2 à une favorabilité nette de 16 de septembre à décembre.

Le soutien de Washington à Israël a toutefois un coût dans l’opinion publique mondiale, en particulier dans les pays arabes, montrent les enquêtes. En Égypte, les États-Unis sont passés d’une favorabilité positive de 41,1 à une favorabilité négative de -14,9 à partir de septembre. à décembre. En Arabie Saoudite, les États-Unis ont connu une tendance similaire, passant d’une favorabilité positive de 12,2 à -10,5 sur la même période.

Frisbie affirme que ce changement rendra difficile pour l’Arabie Saoudite la poursuite de sa coopération avec Israël et la poursuite d’un accord de normalisation négocié par les États-Unis.

« Une grande partie de la coopération entre les dirigeants du Golfe et Israël a été réalisée, les dirigeants du Golfe envoyant soigneusement des messages à leurs populations nationales et en suivant l’opinion publique sur la pointe des pieds. Je pense que cela donne beaucoup moins d’espace pour faire cela », dit Frisbie.