La voiture d’un supporteur à l’extérieur d’un rassemblement électoral pour les candidats républicains au Sénat américain David Purdue et Kelly Loeffler le 11 novembre 2020 à Marietta, en Géorgie. | Jessica McGowan / Getty Images

Les appels de Trump à boycotter les élections pourraient lancer ces courses aux démocrates.

Commençons cet article par quelques mises en garde appropriées sur les sondages en général. 2020 n’a pas été une bonne année pour l’industrie du sondage. De nombreux sondages, en particulier dans les États du Midwest et dans le Maine, ont largement surestimé les performances démocratiques. Les sondages ont prédit que Joe Biden gagnerait la course présidentielle, et il l’a fait, mais il avait des sondages confortables dans plusieurs États qui se sont avérés beaucoup plus proches.

Cela dit, les sondeurs en Géorgie ont fait un très bon travail avec les courses présidentielles et sénatoriales. La moyenne des sondages FiveThirtyEight a prédit que Biden gagnerait l’État de 1,2 point. Il a fini par gagner par 0,2 point. Ainsi, les sondages n’étaient que de 1 point de pourcentage et se fermaient également lors des premières courses au Sénat. Cela suggère que les sondages en Géorgie sont plus fiables que les sondages dans de nombreux autres États.

Ce qui nous amène à un nouveau sondage SurveyUSA portant sur le second tour des élections du 5 janvier en Géorgie, qui décidera quel parti contrôle le Sénat des États-Unis (SurveyUSA est un sondeur noté «A», selon FiveThirtyEight). Le principal de ce sondage est que le démocrate Raphael Warnock dirige le sénateur républicain Kelly Loeffler par une marge de 52-45. Pendant ce temps, le démocrate Jon Ossoff mène le sénateur républicain sortant David Purdue par une plus petite marge de 50-48.

Ce sondage n’est qu’un instantané de la course. Mais si les démocrates remportaient les deux sièges, le Sénat entrant serait réparti à parts égales entre démocrates et républicains, ce qui signifie que le vice-président élu Kamala Harris détiendrait le vote décisif et le sénateur Chuck Schumer serait le chef de la majorité (bien que les républicains seraient probablement être toujours en mesure de faire obstruction à la plupart des lois).

Une chose intéressante à propos du sondage SurveyUSA est qu’il offre une fenêtre pour savoir si la participation républicaine est susceptible de baisser en raison des efforts du président Trump et de ses alliés pour diminuer la confiance dans les élections américaines. En bref, le sondage suggère qu’un nombre petit mais significatif de républicains de Géorgie prévoient de ne pas participer aux élections en raison de ces efforts – suffisamment pour retourner potentiellement ces courses à Warnock et Ossoff.

Même avant que de nombreux médias aient appelé la course 2020 pour Biden, Trump et ses alliés ont commencé à vanter des affirmations sans preuves selon lesquelles Trump n’a perdu qu’à cause d’une fraude électorale généralisée. Les avocats de la campagne Trump et les avocats alignés sur la campagne ont également déposé une série de poursuites sans fondement contestant les résultats des élections ou cherchant à empêcher les États de certifier la victoire de Biden. Ces poursuites n’ont pas abouti, voire rien.

Trump a également attaqué le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et le gouverneur Brian Kemp, tous deux républicains, pour avoir prétendument permis la fraude électorale dans cet État. Encore une fois, il n’y a aucune preuve qu’une telle fraude existe.

Le secrétaire d’État de Géorgie, un soi-disant républicain (RINO), ne laissera pas les personnes qui vérifient les bulletins de vote voir les signatures pour fraude. Pourquoi? Sans cela, tout le processus est très injuste et presque dénué de sens. Tout le monde sait que nous avons gagné l’État. Où se trouve @BrianKempGA? – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 novembre 2020

Certains des alliés de Trump sont même allés jusqu’à exhorter les républicains à boycotter le second tour des élections en Géorgie. Lors d’un rassemblement à Atlanta cette semaine, par exemple, l’ancien avocat de la campagne Trump, Sidney Powell, a déclaré qu’elle «encouragerait tous les Géorgiens à faire savoir que vous ne voteriez pas du tout tant que votre vote ne serait pas sécurisé.

Ces tentatives de saper la confiance dans le second tour des élections en Géorgie semblent avoir un effet. Le sondage SurveyUSA a interrogé un total de 717 électeurs inscrits, dont 118 ont déclaré qu’ils ne seraient pas susceptibles de voter au second tour. Parmi ces non-votants probables, 13% ont déclaré qu’ils prévoyaient de ne pas voter parce que «le processus de vote est truqué». Un autre 5 pour cent ont déclaré qu’ils «boycottaient intentionnellement le second tour».

Pour être clair, 118 répondants représentent un très petit échantillon. Personne ne devrait donc considérer ces chiffres comme un évangile. Mais il y a aussi d’autres preuves que les républicains sont plus susceptibles de passer le second tour du 5 janvier que les démocrates. Comme le note le journaliste Nate Silver, le sondage suggère que l’électorat de janvier pourrait être 3 à 4 points de plus démocrate que les électeurs qui se sont rendus en novembre.

Ce sondage implique une baisse de la participation républicaine. Il a Biden +4 parmi les électeurs probables pour le second tour, lorsque Biden a en fait gagné par <1. https://t.co/EGxzpbVqi3 – Nate Silver (@ NateSilver538) 3 décembre 2020

En d’autres termes, si Warnock et Ossoff l’emportent le mois prochain, ils pourraient avoir des alliés de Trump et Trump comme Sidney Powell à remercier pour leur victoire. Les efforts de Trump pour saper la confiance dans les élections seront probablement ignorés par les démocrates, mais ils semblent résonner avec au moins certains républicains.

Et dans deux élections serrées, si même une petite fraction des républicains décident que leurs votes n’auront pas d’importance, cela pourrait faire basculer les deux races vers les démocrates.