Un nouveau site Web propose des recettes “gut friendly”

9 février 2023 – Pour les personnes vivant avec une maladie inflammatoire de l’intestin ou des problèmes digestifs chroniques, manger peut être délicat. Certaines personnes évitent certains aliments lorsqu’elles cuisinent à la maison, par exemple, de peur qu’ils ne déclenchent des symptômes gastro-intestinaux gênants. En même temps, comme tout le monde, les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse peuvent bénéficier d’un régime alimentaire bien équilibré et nutritif.

Une solution possible est un outil en ligne gratuit avec plus de 500 recettes conçues spécialement pour les personnes atteintes de MII. La Crohn’s & Colitis Foundation, en collaboration avec Nestlé Health Sciences, a lancé le 31 janvier le site Gut Friendly Recipes pour aider les gens à créer des repas sans manquer de nutrition.

“Il s’agit d’une nouvelle ressource formidable… mais il est important de s’assurer que les patients et leurs prestataires de soins comprennent que ces régimes et recettes ne sont pas censés remplacer la gestion de la maladie inflammatoire avec leurs médecins et leurs équipes soignantes”, déclare David T. Rubin, MD, président du comité consultatif scientifique national de la Crohn’s & Colitis Foundation.