Un nouveau site de golf couvert arrive à NuLu

Five Iron Golf apporte un nouveau lieu de divertissement couvert à Louisville Mise à jour : 13 h 09 HNE, le 31 janvier 2024

Un lieu de divertissement de golf couvert arrive à NuLu, selon Louisville Business First. Five Iron Golf s’apprête à ouvrir son premier emplacement à Louisville au 836 E. Market St. à l’intérieur de l’ancien siège social de Car Keys Express. Le site de Louisville comprendra 10 TrackMan- des simulateurs de golf de marque, que les pros utilisent en tournée, équipés de caméras pour capturer les swings de golf, a déclaré le franchisé Peter McCormick. Chaque simulateur contient 93 parcours de championnat à jouer, tels que Pebble Beach, Bethpage Black et Pinehurst. Les joueurs peuvent également jouer à des jeux comme “Closest to the Pin”, “Longest Drive” et “Breaking Windows”. Chaque Five Iron dispose également d’un professionnel de golf interne et propose des cours privés, ainsi que des ligues de golf hebdomadaires, a déclaré McCormick. En plus des simulateurs, l’installation disposera d’un bar et d’un restaurant à service complet. Chaque baie a un accompagnateur et des simulateurs peuvent être loués pour regarder des événements sportifs. Le prix d’une adhésion à Louisville n’a pas été fixé, mais McCormick a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il se situe entre 150 et 200 dollars par mois. Un abonnement permet aux golfeurs d’utiliser un simulateur gratuitement pendant les heures creuses, tout en offrant des réductions sur les instructions privées, la nourriture et les boissons. Pour en savoir plus sur le nouveau site et voir des photos des installations Five Iron existantes (et non du prochain site de Louisville), consultez la galerie dans l’article complet de Louisville Business First.