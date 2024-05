Un nouveau service d’IA permet aux téléspectateurs de créer des émissions de télévision. Sommes-nous condamnés ? | Télévision

ÔUne des stratégies clés des services de streaming est de vous garder devant un écran le plus longtemps possible. Dès qu’un épisode d’une émission que vous regardez se termine, le suivant apparaît automatiquement. Mais cette approche a ses limites. Après tout, à la fin d’une série, Netflix essaiera de lire automatiquement une autre série qui, selon lui, vous plaira, mais son taux de réussite est terrible. Peut-être que le ton du spectacle suggéré est faux, ou peut-être qu’il est trop épuisant pour être plongé dans la mer d’exposition qu’apporte un nouveau spectacle. C’est peut-être trop choquant d’être retiré d’un monde et jeté directement dans un autre sans aucun espace pour respirer.

Vous savez ce qui pourrait arranger ça ? Si Netflix vous donnait la possibilité de créer automatiquement un nouvel épisode de la série que vous regardiez déjà. Vous y resteriez pour toujours, n’est-ce pas ? Ce serait merveilleux. Mesdames et messieurs, vous serez ravis d’apprendre que cette glorieuse technologie existe désormais.

Cette semaine, une société appelée Fable Studio a annoncé le lancement de Showrunner, le premier service de streaming au monde généré par l’IA. En quelques mots seulement, Showrunner promet de permettre aux téléspectateurs d’écrire, d’exprimer et d’animer leurs propres épisodes télévisés.

Les utilisateurs qui s’inscrivent sur la liste d’attente Showrunner pourront éventuellement voir 10 émissions animées. L’un d’eux, Ikiru Shinu, est présenté comme un anime d’horreur sombre. Une autre, Sim Francisco, est une émission d’anthologie sur les habitants de la ville titulaire. Et puis il y a Exit Valley, une satire de la Silicon Valley à la manière de South Park. Les utilisateurs peuvent regarder les épisodes ou créer les leurs en écrivant des invites qui seront générées dans des scènes pouvant être assemblées en épisodes complets. Par exemple, vous pouvez probablement regarder Exit Valley, puis taper « Les personnages de sa satire de l’industrie du divertissement apprennent qu’ils font partie d’un lecteur de contenu généré par l’IA conçu spécifiquement pour détruire l’industrie du divertissement, et la satire leur explose la tête », et c’est quel sera le prochain épisode.

Le service n’est pas entièrement sans précédent. L’année dernière, Fable a publié un épisode de South Park généré par l’IA qui, si vous ne le regardiez pas de très près, s’est révélé assez convaincant. Bien sûr, dès que vous avez commencé à y prêter attention, tout cela est devenu une sorte de cauchemar vivant. Les blagues étaient mauvaises, les voix étaient fausses et tout le monde parlait avec l’intonation vide de quelqu’un qui avait récemment subi un lavage de cerveau pour vous assassiner pendant votre sommeil. Mais il est encore tôt. Comme nous l’avons vu à chaque version successive de ChatGPT, l’IA peut s’améliorer à un rythme effrayant. D’ici peu, Fable pourrait être capable de générer un épisode de South Park vraiment bon, et nous aurons alors tous des ennuis.

De toute évidence, cela pourrait se faire de deux manières. La grande crainte – celle qui a essentiellement provoqué toutes les grèves à Hollywood l’année dernière – est que, même si Showrunner ne devient pas un succès grand public, l’industrie du divertissement va néanmoins coopter cette technologie en gros. Ce sera lent au début : peut-être qu’un studio l’utilisera pour générer des intrigues de films, qui pourront ensuite être peaufinées par les experts humains dont il dispose. Mais peu à peu, cela pourrait disparaître, jusqu’à ce que l’industrie du divertissement se compose de trois ou quatre cadres écrivant des invites d’IA comme « Un dinosaure attaque une fille aux gros seins » et gardant tous les revenus pour eux-mêmes.

Cependant, d’après les données actuelles, il est peu probable que cela se produise pour l’instant. À quoi il ressemble maintenant, Showrunner a l’air indubitable de nouveauté. Un flot de personnes l’utiliseront dans un premier temps pour créer un tas de vidéos de mauvaise qualité qui transformeront la plateforme en un TikTok inexplicablement moins humain ou en un Quibi qui n’est pas aussi gênant à dire à voix haute. Ma théorie est que chacun va d’abord créer ses propres épisodes et essayer de les partager, mais personne d’autre ne les regardera parce qu’il regarde des épisodes qu’il a lui-même générés, et ensuite tout le monde s’ennuiera car à quoi ça sert de faire quelque chose juste pour toi-même? La barre de la création a été placée trop bas. Les gens vont rapidement se désintéresser.

Et cela pourrait être une bonne chose. Dieu sait que l’industrie cinématographique a besoin de toute l’aide possible en ce moment. Peut-être que Showrunner existe pour rappeler que les robots sont encore pires que nous pour créer des choses. Si cela ne nous ramène pas au courant dominant, rien ne le fera.