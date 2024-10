Un nouveau sérotype du virus de la fièvre catarrhale, BTV-12, identifié aux Pays-Bas

Crédit : CC0 Domaine public



Une nouvelle variante du virus de la fièvre catarrhale a été identifiée chez un mouton à Kockengen. Il a été identifié comme étant le sérotype BTV-12 de la fièvre catarrhale, selon une étude menée par Wageningen Bioveterinary Research (WBVR, qui fait partie de l’Université et de la recherche de Wageningen). Le Laboratoire européen de référence contre la fièvre catarrhale de Madrid a confirmé que l’animal en question était infecté par le BTV-12.

Suite à la détection du BTV-12 chez les moutons à Kockengen, des recherches supplémentaires ont été commandées par le LVVN chez huit ruminants à proximité immédiate (rayon de 5 km). L’un de ces animaux, une vache, s’est également révélé positif au BTV-12 dans l’analyse de Wageningen Bioveterinary Research. Cet échantillon a également été proposé au Laboratoire Européen de Référence pour confirmation. Ces résultats sont attendus en début de semaine prochaine. La vache en question a vêlé en septembre. Le veau a été échantillonné par la NVWA et est actuellement examiné pour détecter la présence de fièvre catarrhale.

Le ministère néerlandais de l’Agriculture, de la Pêche, de la Sécurité alimentaire et de la Nature (LVVN) et l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA) ont été informés de la nouvelle variante de la fièvre catarrhale. En raison de la détermination du BTV-12, la ministre du LVVN, Femke Wiersma, a ordonné que tous les échantillons positifs pour la fièvre catarrhale soumis au test depuis le 1er septembre soient à nouveau analysés et vérifiés pour la présence du BTV-12. Les résultats de cette analyse rétrospective sont attendus dans le courant de la semaine prochaine.

Génétiquement, les deux variantes de la fièvre catarrhale, BTV-3 et BTV-12, ne sont pas liées. Melle Holwerda, virologue et responsable du Laboratoire national de référence, ne peut donc encore rien dire sur l’origine du nouveau variant. « Nous ne savons pas non plus où le BTV-12 apparaît, mis à part les deux cas positifs que nous avons identifiés jusqu’à présent. » Selon Holwerda, la découverte de la nouvelle variante souligne l’importance de continuer à signaler les soupçons à la NVWA.

Fourni par l’Université de Wageningen