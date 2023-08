Un nouveau sentier relierait l’Illinois et le Wisconsin à travers le comté de McHenry – Shaw Local

Par un jeudi torride à la station de ski de Wilmot Mountain, juste au nord de la frontière entre l’Illinois et le Wisconsin, dans les comtés de McHenry et de Kenosha, dans le Wisconsin, les responsables ont dévoilé leurs plans pour construire le Midwest Interstate Trail.

Le sentier, que les responsables espèrent être en phase de planification d’ici l’année prochaine, permettrait aux cyclistes du comté de McHenry de se rendre au Wisconsin et vice versa. À terme, les responsables du Wisconsin espèrent construire des pistes cyclables permettant aux cyclistes du Midwest Interstate Trail de se rendre à Madison et Milwaukee.

Le Midwest Interstate Trail s’étendra de Spring Grove à l’est de Twin Lakes, dans le Wisconsin, et se connectera au Prairie Path dans l’Illinois et au réseau de pistes cyclables du comté de Kenosha dans le Wisconsin.

Le Midwest Interstate Trail ne serait pas le seul sentier reliant l’Illinois et le Wisconsin. La piste cyclable McClory relie le comté de Lake à la piste cyclable du comté de Kenosha. Plus à l’ouest, le Rock River Trail traverse Rockford et Beloit, Wisconsin, et le Badger State Trail se connecte au Jane Addams Trail, allant de Madison à Freeport.

Tandis qu’une grande partie du sentier de 8 milles traverserait des terres données par la société Thelen Sand and Gravel dans l’Illinois et le Wisconsin. Le sentier sera en grande partie adjacent aux routes existantes, et les terres que l’entreprise possède dans la région sont actuellement utilisées à la fois pour l’agriculture et l’exploitation minière.

Même si le terrain sera donné, les autorités sont toujours à la recherche de financements fédéraux et étatiques pour construire le chemin.

« Il y a beaucoup de financement fédéral et de subventions pour les pistes cyclables », a déclaré Mike Buehler, président du conseil d’administration du comté de McHenry. « Nous allons commencer à explorer cela tout de suite et, à mon avis, le plus tôt sera le mieux. »

Buehler est un randonneur passionné, l’ayant découvert il y a plusieurs années après avoir rencontré des problèmes de santé.

« Le [McHenry County] Le district de conservation a joué un rôle déterminant en me permettant de devenir plus actif en faisant de la randonnée sur leurs sentiers et en profitant de toutes les différentes propriétés qu’ils possèdent dans le comté », a déclaré Buehler.

Une carte du Midwest Interstate Trail proposé, une piste cyclable et piétonne reliant les sentiers des comtés de McHenry et Kenosha. (Gregory Shaver — gshaver@shawm/Gregory Shaver Shaw Média)

Buehler partage désormais son amour de la randonnée avec ses électeurs en organisant un événement mensuel « Randonnée avec Mike », permettant aux résidents du comté de le rencontrer pour une promenade et d’explorer différentes réserves naturelles.

Malgré l’amour de Buehler pour les sentiers naturels, il a déclaré que l’idée du Midwest Interstate Trail était née de Steve Thelen, président de Thelen Sand and Gravel.

« C’est l’une des idées de Steve sur les nuits blanches à 2 heures du matin qu’il a tendance à écrire au milieu de la nuit », a déclaré Buehler. « Il m’en a parlé et j’ai pensé que c’était une excellente idée. »

Bien que les responsables des deux États se soient déclarés impatients d’achever le sentier, aucun calendrier concret pour la construction n’a été fixé.

« Trois ans est une bonne estimation prudente », a déclaré Matthew Collins, directeur des parcs du comté de Kenosha.

Même si le sentier doit encore être construit, la directrice du comté de Kenosha, Samantha Kerkman, a déclaré qu’elle s’attend à être de retour à Wilmot Mountain une fois que le sentier sera prêt à être utilisé par les gens.

« Je suis sûr que nous serons ici dès l’ouverture », a déclaré Kerkman.