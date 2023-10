Un nouveau séisme a dévasté l’Afghanistan — RT World News

Cette secousse survient alors que les autorités afghanes font face aux conséquences du séisme meurtrier du week-end dernier.

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé l’ouest de l’Afghanistan, quelques jours seulement après qu’un autre séisme majeur ait tué plus de 2 000 Afghans et blessé des milliers d’autres, selon les autorités locales.

L’US Geological Survey a signalé la dernière secousse tôt mercredi matin, notant une faible profondeur de seulement 9 kilomètres. L’épicentre du séisme était situé autour de la capitale provinciale d’Herat, près de la frontière occidentale de l’Afghanistan.

« J’avais tellement peur et j’étais choqué, maintenant j’ai des vertiges et je vomis. » Mohammad Reza, un résident local, a déclaré au New York Times, ajoutant qu’il « je pensais que tout était fini » après le séisme de magnitude 6,3 de samedi.

ویدیو: هم‌زمان با ادامه عملیات نجات در روستاهای آسیب‌دیده از زمین‌لرزه‌ی هرات، روزانه صدها نفر از قربانیان این زمین‌لرزه به‌گونه‌ی گروهی به خاک سپرده می‌شوند.#طلوع‌نیوزpic.twitter.com/A64WYjZBuX – TOLOnews (@TOLOnews) 11 octobre 2023

Alors que les responsables afghans n’ont pas encore signalé de victimes après le séisme de mercredi, une source affiliée à l’hôpital Herat Seminary dit TOLO News que l’établissement avait soigné 55 personnes blessées et enregistré un décès.

Le précédent tremblement de terre a rasé des villages entiers dans l’ouest de l’Afghanistan et a provoqué plusieurs répliques puissantes qui ont infligé des dégâts supplémentaires. Le ministère de la Santé publique du pays, dirigé par les talibans, a confirmé jusqu’à présent plus de 2 500 morts dans 21 colonies, bien que les groupes humanitaires craignent que ce chiffre augmente à mesure que les sauveteurs continuent de retirer les corps des ruines.

Le directeur afghan de Save the Children, Arshad Malik, a décrit l’ampleur des dégâts comme suit : « vraiment inquiétant » ajoutant que le nombre de victimes « va augmenter car les gens sont toujours coincés dans les décombres de leurs maisons à Herat ». Il a réclamé un « injection urgente » de fonds de la communauté internationale, et le gouvernement de Kaboul chercherait une aide étrangère pour la nourriture, les médicaments et d’autres aides.

Mardi, le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que le district de Zinda Jan à Herat était la zone la plus touchée, notant que 500 personnes restaient portées disparues, en plus des 1 300 décès confirmés.