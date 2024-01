Un nouveau revers de la FAFSA a retardé de nombreuses offres d’aide aux étudiants jusqu’en avril : NPR

basculer la légende Colin Myers/Université Claflin/Getty Images

Les familles et les étudiants devront attendre encore plus longtemps pour recevoir les offres d’aide financière des collèges et universités.

Mardi, le ministère américain de l’Éducation a annoncé un nouveau retard dans le calendrier déjà mouvementé de la FAFSA (Application gratuite pour l’aide fédérale aux étudiants) : le ministère a déclaré qu’il n’enverrait pas les données FAFSA des élèves aux écoles avant la première moitié du mois de mars. Auparavant, il avait annoncé qu’il commencerait à envoyer ces données fin janvier.

Pour plus de 17 millions d’étudiants, le FAFSA est la clé pour débloquer des fonds gouvernementaux pour aider à couvrir les frais d’études universitaires, y compris les prêts étudiants fédéraux, l’alternance travail-études et les bourses Pell pour les étudiants à faible revenu.

Ce nouveau délai de quatre à six semaines place les écoles dans une situation difficile, car les collèges ne peuvent pas déterminer l’aide financière que les étudiants devraient recevoir tant qu’ils n’ont pas reçu les données FAFSA du gouvernement.

Il y a quelques bonnes nouvelles : l’une des principales raisons de ce retard est que le ministère est en train de corriger une erreur de 1,8 milliard de dollars dans la FAFSA qui aurait pu particulièrement nuire aux étudiants à faible revenu. Procéder sans solution aurait, au mieux, semé la confusion chez de nombreux emprunteurs à faible revenu. Au pire, cela leur aurait retiré de l’argent de leurs poches et aurait probablement découragé certains de s’inscrire à l’université.

Lorsque ce correctif a été annoncé, Justin Draeger, président-directeur général de la National Association of Student Financial Aid Administrators (NASFAA), a déclaré que c’était « la bonne chose à faire ».

Le sous-secrétaire à l’Éducation, James Kvaal, a déclaré mardi dans un communiqué : “La mise à jour de nos calculs aidera les étudiants à bénéficier d’autant d’aide financière que possible. Merci aux conseillers en aide financière, aux conseillers universitaires et à bien d’autres qui nous aident à donner la priorité aux étudiants.”

Kvaal et le département savent que ce retard frappera particulièrement durement les bureaux d’aide financière des collèges et réduira encore davantage leur délai d’envoi des offres d’aide financière. Draeger a déclaré à NPR que si les écoles ne reçoivent pas les données de la FAFSA avant la mi-mars, nombre d’entre elles ne seront probablement pas en mesure d’envoyer des offres d’aide financière aux étudiants avant avril. Pour beaucoup de ces étudiants, cela laisse moins d’un mois avant de pouvoir s’engager dans une université.

Charles Conn, l’un des principaux administrateurs de l’aide à Cal Poly Pomona, a déclaré à NPR qu’il était « soulagé » que le ministère de l’Éducation corrige cette erreur de 1,8 milliard de dollars, mais « nos cœurs se sont serrés lorsque nous avons appris que les écoles ne commenceraient désormais à recevoir les données de la FAFSA qu’à la première partie. de mars, au plus tôt.”

“Il va être difficile de faire parvenir des offres d’aide aux étudiants potentiels avant avril”, déclare Brad Barnett, directeur de l’aide financière à l’Université James Madison en Virginie. “Il est regrettable que ces retards puissent avoir une incidence sur la décision d’un étudiant potentiel d’aller à l’université cet automne, ou à tout le moins sur l’endroit où il va.”

Le problème pour les écoles – qui, par extension, est désormais aussi un problème pour les familles – est que, parce que le FAFSA de cette année est le résultat d’une refonte massive, les bureaux d’aide financière ne savent pas vraiment à quoi s’attendre des données qu’ils vont fournir. recevoir. Idéalement, ils aimeraient avoir plusieurs semaines pour comprendre les nouveaux ensembles de données et effectuer un contrôle qualité du nouveau processus d’aide financière.

“Les écoles revoient furieusement leurs délais pour voir à quelle vitesse elles pourraient répondre aux offres d’aide financière destinées aux étudiants, afin de leur fournir des offres d’aide précises le plus tôt possible”, explique Draeger de la NASFAA. Mais il souligne : « Cela pourrait être plus difficile pour les institutions sous-financées qui ne disposent pas du financement, du personnel ou des capacités technologiques de leurs pairs. »

Ce nouveau revers ne laisse que très peu de marge d’erreur aux écoles.

Scott Skaro, directeur de l’aide financière au United Tribes Technical College, dans le Dakota du Nord, affirme que ce nouveau calendrier de la FAFSA sera dur pour les collèges tribaux, où plus de 80 % des étudiants ont de faibles revenus et sont admissibles à une subvention fédérale Pell.

“C’est une nouvelle assez dévastatrice”, déclare Skaro.

C’est bien, dit-il, que le ministère agisse pour s’assurer que les étudiants reçoivent toute l’aide à laquelle ils ont droit, mais ne pas être en mesure de faire des offres d’aide aux étudiants potentiels avant avril ou mai pourrait également causer un réel préjudice.

“Nos étudiants comptent sur la tranquillité d’esprit que procurent les subventions. Et cette incertitude pourrait les éloigner des études. Je ne veux pas que les seniors de 2024 ne soient qu’une génération perdue.”

Il craint que plus les seniors devront attendre pour savoir si l’université est abordable, plus il sera difficile pour certains de résister « à la tentation de simplement trouver un emploi de débutant et d’abandonner des études supplémentaires. là-bas.”