Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle version Blitz Bazawule de La couleur violette ?

À mesure que la date de sortie approche, Warner Bros. saupoudre leurs miettes de pause savoureuses comme une invitation à nous inciter à découvrir l’extraordinaire fraternité de trois femmes qui partagent un lien indestructible dans La couleur violette. La nouvelle version audacieuse du classique bien-aimé est réalisée par Blitz Bazawule (« Black Is King », « The Burial of Kojo ») et produite par Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders et Quincy Jones. La dernière offre du studio comprend des commentaires d’Oprah, Blitz et de presque tous les acteurs, ainsi que de nouveaux aperçus de la nouvelle version, comme des numéros musicaux et des extraits de scènes.

Découvrez la dernière featurette ci-dessous :

« La couleur pourpre » met en vedette Taraji P. Henson (« Ce que veulent les hommes », « Figures cachées »), Danielle Brooks (« Peacemaker », « Orange Is the New Black »), Colman Domingo (« Les fesses noires de Ma Rainey », » Fear the Walking Dead »), Corey Hawkins (« In the Heights », « BlacKkKlansman »), HER (« Judas et le Messie noir », « La Belle et la Bête : une 30e célébration »), Halle Bailey (« La Petite Sirène »). », « Grown-ish »), Aunjanue Ellis-Taylor (« King Richard », « If Beale Street Could Talk ») et Fantasia Barrino (dans ses débuts au cinéma).

Réalisé par Blitz Bazawule, sur un scénario de Marcus Gardley, La couleur violette est basé sur le roman d’Alice Walker et basé sur la pièce de théâtre musicale, le livre (de la pièce de théâtre musicale) de Marsha Norman, la musique et les paroles de Brenda Russell, Allee Willis et Stephen Bray.

Le film est produit par Oprah Winfrey, Stephen Spielberg, Scott Sanders et Quincy Jones et produit par Alice Walker, Rebecca Walker, Kristie Macosko Krieger, Carla Gardini, Mara Jacobs, Adam Fell, Courtenay Valenti, Sheila Walcott et Michael Beugg.

La couleur violette arrive exclusivement en salles le 25 décembre.