Un nouveau régime de traitement du cancer du col de l’utérus réduit le risque de décès de 40 %

Un nouveau schéma thérapeutique a réduit de 40 % le risque de mourir d’un cancer du col de l’utérus. getty

Donner aux personnes atteintes d’un cancer du col de l’utérus un court traitement de chimiothérapie avant la radiothérapie améliore considérablement la survie, selon les résultats d’une nouvelle étude. essai clinique.

Les données publiées dans La Lancette est présenté comme une avancée majeure dans le traitement du cancer du col de l’utérus et utilise des médicaments de chimiothérapie facilement disponibles, administrés aux patientes avant qu’elles ne reçoivent le traitement standard de radiothérapie et d’autres chimiothérapies.

« Il s’agit de la plus grande amélioration des résultats de cette maladie depuis plus de 20 ans », a déclaré le Dr Mary McCormack, MBBS, PhD, oncologue médical et chercheur principal de l’essai du Cancer Institute de l’University College de Londres. communiqué de presse. « Je suis incroyablement fier de tous les patients qui ont participé à l’essai ; leur contribution nous a permis de rassembler les preuves nécessaires pour améliorer le traitement des patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus partout dans le monde », a déclaré McCormack.

Le cancer du col de l’utérus touche principalement les femmes âgées de 35 à 44 ans et près de 14 000 cas sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis, selon l’organisme. Société américaine du cancer. Les chances de survie dépendent en grande partie du stade de la maladie au moment du diagnostic, et 4 360 personnes devraient mourir de la maladie chaque année aux États-Unis.

L’essai s’est déroulé sur une décennie entre 2012 et 2022 et a inclus 500 patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus provenant de 32 centres médicaux différents dans cinq pays ; Brésil, Royaume-Uni, Mexique, Italie et Inde. Les patients ont été randomisés pour recevoir soit un traitement conventionnel uniquement, c’est-à-dire une radiothérapie dirigée sur la tumeur suivie d’une chimiothérapie, soit une courte cure de chimiothérapie supplémentaire avant la radiothérapie et la chimiothérapie standard.

Après cinq ans, 72 % des personnes du groupe de traitement conventionnel étaient encore en vie, contre 80 % de celles du groupe de traitement de chimiothérapie supplémentaire. L’étude a également révélé que la chimiothérapie supplémentaire réduit le risque de récidive de la maladie de 35 %.

Le cancer du col de l’utérus est principalement causé par le virus du papillome humain (VPH) et son incidence diminue chez les femmes plus jeunes, probablement en raison de la disponibilité et de l’adoption du vaccin contre le VPH. Le vaccin a un effet stupéfiant sur les taux de cancer du col de l’utérus dans les pays où le taux de vaccination est élevé, comme en Écosse récemment. rapporter zéro cas de cancer du col de l’utérus chez les jeunes femmes vaccinées depuis le premier déploiement du vaccin en 2008. Mais les femmes plus âgées qui n’ont pas reçu le vaccin alors que les femmes plus jeunes et non vaccinées risquent toujours de développer et de mourir d’un cancer du col de l’utérus.