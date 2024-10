Un nouveau régime de traitement du cancer du col de l’utérus « réduit de 40 % le risque de mourir d’une maladie » | Cancer

Les médecins saluent un nouveau traitement « remarquable » pour le cancer du col de l’utérus, qui réduit le risque de décès de 40 %, ce qui constitue la plus grande avancée contre la maladie depuis 25 ans.

Le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde, avec environ 660 000 nouveaux cas et 350 000 décès chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé. Au Royaume-Uni, on compte environ 3 200 cas et 800 décès chaque année.

La plupart des personnes touchées ont la trentaine et, malgré l’amélioration des soins, le cancer réapparaît dans 30 % des cas.

Le nouveau plan de traitement a été testé sur des patients recrutés sur 10 ans au Royaume-Uni, au Mexique, en Inde, en Italie et au Brésil. Il s’agit d’un court traitement de chimiothérapie avant que les patientes ne subissent une chimioradiothérapie, le traitement standard du cancer du col de l’utérus associant chimiothérapie et radiothérapie.

Dans une recherche menée par l’University College London, il a été rapporté que les résultats de l’essai clinique de phase trois ont montré une réduction de 40 % du risque de décès dû à la maladie et une réduction de 35 % du risque de récidive du cancer dans au moins cinq ans. Leurs conclusions ont été publié dans le Lancet.

Le Dr Mary McCormack, chercheuse principale de l’essai à l’UCL, a déclaré au Guardian que cette découverte constituait la percée la plus importante dans le traitement du cancer du col de l’utérus depuis la fin du siècle dernier. « Il s’agit du plus grand gain de survie depuis l’adoption de la chimioradiothérapie en 1999 », a-t-elle déclaré.

« Chaque amélioration de la survie d’un patient atteint d’un cancer est importante, surtout lorsque le traitement est bien toléré et administré pendant une période relativement courte, permettant aux femmes de reprendre relativement rapidement leur vie normale. »

Des chercheurs de l’UCL et de l’hôpital University College de Londres (UCLH) ont effectué un suivi à long terme de patients ayant reçu une chimiothérapie de courte durée avant une chimioradiothérapie.

L’essai Interlace, financé par Cancer Research UK et UCL Cancer Trials Centre, a examiné si une courte chimiothérapie d’induction avant la chimioradiothérapie pouvait réduire les rechutes et les décès chez les patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus localement avancé qui ne s’était pas propagé à d’autres organes.

L’essai a recruté 500 femmes qui ont été réparties au hasard pour recevoir soit le nouveau régime thérapeutique, soit le traitement de chimioradiation standard. Aucune des tumeurs des patients ne s’est propagée à d’autres organes.

Dans l’étude, un groupe a reçu le nouveau régime de six semaines de chimiothérapie au carboplatine et au paclitaxel. Cela a été suivi d’une radiothérapie standard plus une chimiothérapie hebdomadaire au cisplatine et par curiethérapie, connue sous le nom de chimioradiation. Le groupe témoin n’a reçu que la chimioradiothérapie habituelle.

Après cinq ans, 80 % de ceux qui ont reçu d’abord une courte chimiothérapie étaient en vie et pour 72 % d’entre eux, leur cancer n’était ni réapparu ni propagé. Dans le groupe de traitement standard, 72 % étaient en vie et 64 % n’avaient pas vu leur cancer récidiver ou s’être propagé.

Par ailleurs, l’UCL a déclaré que l’essai avait révélé une réduction de 40 % du risque de décès et de 35 % du risque de récidive du cancer, en comparant les deux groupes en utilisant une mesure différente.

Abbie Halls, une responsable du service client de Londres à qui on a diagnostiqué un cancer du col de l’utérus à l’âge de 27 ans, est l’une des femmes qui ont bénéficié du nouveau régime de traitement. « Je n’ai plus de cancer depuis plus de neuf ans maintenant et je ne sais pas si j’en serais ici sans le traitement que j’ai reçu », a déclaré l’homme de 37 ans. « Je suis heureuse de pouvoir jouer un rôle dans l’avancement de la recherche, qui, je l’espère, sauvera la vie de beaucoup plus de femmes dans les années à venir. »

Les résultats ont suscité des appels à la mise en œuvre du régime au Royaume-Uni et à l’échelle internationale. McCormack a déclaré : « Un court traitement de chimiothérapie d’induction avant le traitement de chimioradiation standard augmente considérablement la survie globale et réduit le risque de rechute chez les patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus localement avancé.

« Cette approche est un moyen simple de faire une différence positive, en utilisant des médicaments existants, bon marché et déjà approuvés pour une utilisation chez les patients. Il a déjà été adopté par certains centres de lutte contre le cancer et il n’y a aucune raison pour que cela ne soit pas proposé à tous les patients subissant une chimioradiothérapie pour ce cancer.

Le Dr Iain Foulkes, directeur exécutif de la recherche et de l’innovation chez Cancer Research UK, a déclaré : « Le simple fait d’ajouter une chimiothérapie d’induction au début du traitement par chimioradiothérapie pour le cancer du col de l’utérus a donné des résultats remarquables. De plus en plus de preuves montrent qu’une chimiothérapie supplémentaire avant d’autres traitements, comme la chirurgie et la radiothérapie, peut améliorer les chances de succès du traitement pour les patients. Non seulement elle peut réduire les risques de récidive du cancer, mais elle peut également être administrée rapidement, grâce à des médicaments déjà disponibles dans le monde entier.