Un nouveau regard sur la musique haute fidélité : L’essor de Dolby ATMOS et de Spatial Audio – National

VAN NUYS, CALIFORNIE – Juste à côté de l’autoroute dans la vallée se trouve le Sound City Complex, un bâtiment en forme de fer à cheval au milieu d’une zone industrielle. Le site présentait autrefois les célèbres studios d’enregistrement Sound City où tout le monde, de Fleetwood Mac à Nirvana en passant par Johnny Cash, a enregistré certains des disques les plus célèbres au monde. De l’autre côté du parking se trouve un autre studio, mais il est consacré à quelque chose de complètement différent.

Je suis ici à l’invitation de Will Kennedy et Mike Wallace, un couple d’alchimistes audio dont le travail actuel consiste à transformer les mixages stéréo en quelque chose de plus grand et plus grandiose. Pourquoi n’avoir que deux canaux audio alors que vous pouvez en avoir 13 ?

La pièce principale du studio est recouverte de moquette au sol et sur les murs. Une petite console se trouve près du milieu, entourée d’une grande structure métallique qui contient quatre haut-parleurs en haut pointant vers le sol. La console, qui ne comporte guère plus qu’un clavier et quelques moniteurs, est totalement entourée de plusieurs haut-parleurs. Tout fonctionne à partir d’une interface informatique sauvage. C’est là que Will et Matt travaillent sur les versions Dolby ATMOS et Spatial Audio des chansons.

L’histoire continue sous la publicité

“Écoutez ça”, dit Will en tapotant sur le clavier. “Nous avons complètement démantelé Love Shack par The B52’s et l’avons reconstruit en un mix ATMOS. Je sais que vous l’avez entendu un million de fois, mais écoutez simplement.

La chanson commence – et ça ne ressemble pas à ce à quoi je m’attendais. La voix principale de Fred Schneider vient de quelque part au centre. Les harmonies proches de Cindy Wilson et Kate Pierson sont nettes et légèrement à gauche. La ligne de basse a une définition que je n’avais jamais remarquée auparavant. Une ligne de guitare, enterrée dans le mixage stéréo, apparaît soudainement et ajoute du poids mélodique au médium. Et il s’avère que les sons de fête que nous entendons à divers endroits de la chanson traversent en fait toute la chanson. Avec le son venant sous tous les angles, je me sentais complètement immergé dans la musique. C’était… sauvage.

“C’est quelque chose, hein?” Mike sourit. “Maintenant, essayez ceci.” Il met une version ATMOS de Faith No More Épiqueune chanson que Mike connaît très bien car il a produit l’original pour le groupe en 1989.

L’histoire continue sous la publicité

L’assaut de la guitare est spectaculaire, éclipsé uniquement par la ligne de basse, qui se révèle plus complexe et lourde que le mixage stéréo standard autorisé. Les voix viennent de toutes les directions. C’est comme si j’étais en studio avec l’arrangement autour de moi. Je suis enveloppé dans la musique de toutes les directions.

Will et Matt m’expliquent plus en détail leur travail. Une chanson de Jason Mraz de 20 ans. Un groupe incroyablement serré jouant de la musique de big band moderne. Un groupe de morceaux de métal avec des couches et des couches de guitares et de voix engloutit complètement l’auditeur dans des vagues de bruit glorieux. Lorsque la dernière note s’éteint, je ne peux que rester assis là, émerveillé. Je suis devenu croyant.

Avant aujourd’hui, j’étais très sceptique quant à cette nouvelle technologie. Pourquoi essayer d’améliorer des chansons qui sont déjà des classiques ? Ne serait-ce pas comme essayer de rendre la Joconde plus haute résolution ? Ne jouez-vous pas avec la vision originale des artistes ? Êtes-vous en train de créer de nouveaux standards pour cette musique alors que nous avons été d’accord avec ce que nous avons eu toutes ces années ? Et qui peut se permettre un système audio domestique avec 13 haut-parleurs, tous spécialement agencés et alimentés par des amplis qui nécessitent leur propre réacteur modulaire ?

Les détracteurs souligneront l’échec du son quadriphonique au début des années 1970. Les Super Audio CD et les DVD-Audio ne fonctionnaient pas non plus. Oui, il existe d’excellents mélanges 5.1, 6.1, 7.1 et au-delà d’albums classiques disponibles dans des coffrets qui sonnent bien sur un home cinéma, mais ceux-ci sont destinés aux obsessionnels et aux audiophiles. Qu’est-ce qui fait que quelqu’un pense que cette dernière tentative d’apporter une très haute fidélité aux masses va fonctionner ? (Sony a également quelque chose appelé 360 Reality Audio qui suit différentes spécifications. On me dit que Sony a du mal à faire adopter cela par l’industrie.)

L’histoire continue sous la publicité

Will est patient avec moi. « Si vous regardez la taille de ces fichiers, ils sont énormes. Le fichier de ce B-52 fait plus de deux gigaoctets. Comparez cela à environ 70 mégaoctets pour le .wav original de la chanson et peut-être à huit mégaoctets pour une version MP3. C’est parce que ce fichier contient beaucoup d’informations, y compris des métadonnées qui permettront au fichier d’être “replié” à la fois en un mixage 5.1 et un mixage stéréo. En fait, ce que nous recherchons vraiment, c’est une expérience d’écoute immersive au casque. N’importe quel casque – bien que comme avec n’importe quoi, meilleur est le matériel, meilleur est le logiciel – la musique – sonnera.

Il s’avère que les écouteurs sont la cible principale de ceux qui font la promotion de la nouvelle technologie. En fait, vous avez peut-être déjà expérimenté Spatial Audio si vous avez Apple Music ou avez téléchargé des chansons spécialement encodées à partir d’iTunes. Au lieu de “oh, ce son vient de la gauche et ces sons viennent de la droite”, les pistes Spatial Audio vous aspirent un peu plus profondément. Je n’ai toujours pas trouvé d’enregistrement qui fait avancer le son, donc il semble venir de devant (l’écoute au casque vous donne souvent l’impression qu’une grande partie de la musique vient de derrière), mais c’est certainement une amélioration.

Un autre avantage? Les normes ATMOS exigent beaucoup moins de compression sur les fichiers de finition. La quantité de plage dynamique préservée dans l’enregistrement est insensée. Contrairement aux victimes des “guerres du son” comme les Red Hot Chili Peppers Californication et Sainte Colère de Metallica — deux albums que je trouve inécoutables parce qu’ils sont compressés au point de se déformer — ces mélanges ATMOS respirent au point où vous pouvez entendre l’espace entre les notes. C’est totalement en trois dimensions, comme lorsque vous assistez à un concert en direct. La musique semble venir de partout à la fois.

L’histoire continue sous la publicité

En jetant un coup d’œil au dossier rempli de mixes en cours, je vois quelques très grands noms, dont un couple avec des albums inédits qui sont en train d’être ATMOSisés. Ceux-ci m’étaient interdits, bien sûr.

ATMOS et Spatial Audio deviendront-ils la nouvelle norme ? Peut-être, d’autant plus que tant de gens consomment de la musique via des écouteurs. Le remarqueront-ils après deux décennies d’écoute d’un son horrible de qualité MP3 ? Vont-ils même s’en soucier?

Les sceptiques diront que ce n’est qu’une tentative pour nous inciter à acheter plus de matériel audio. Oui, c’est vrai, mais nous n’avons pas eu de révolution grand public dans la fidélité audio depuis le disque compact. D’autres soulignent que les personnes intéressées par ces nouveaux mélanges sont motivées par le profit. Bien sûr, ils le sont ! C’est comme ça que ça marche. Et sauf erreur de ma part, créer de nouveaux mix comme ceux-ci signifie également que vous créez de nouveaux enregistrements maîtres, réinitialisant ainsi le compte à rebours du droit d’auteur à zéro. Cela signifie que ces chansons resteront hors du domaine public plus longtemps.

Et il y a plus d’applications au-delà de la musique. Nous entrons dans l’ère du métaverse. Un son 3D entièrement immersif va être un gros problème. Peut-être, juste peut-être, c’est la nouvelle technologie que nous attendions.

Sur le chemin du retour à Hollywood, je n’arrivais pas à sortir ce mix de B-52 de ma tête. Cela m’a laissé une si bonne sensation que cela ne me dérangeait même pas la bosse et la mouture sur la 405.

L’histoire continue sous la publicité

—

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

Abonnez-vous à Alan’s Ongoing History of New Music Podcast maintenant sur Apple Podcast ou Google Play