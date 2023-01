Un nouveau réfrigérateur colonne alliant un design intemporel à des performances optimales – Samsung Global Newsroom

Le nouveau réfrigérateur Bespoke Infinite Line combine une esthétique haut de gamme, des fonctionnalités pratiques et des options de stockage flexibles pour s’adapter parfaitement à votre style de vie.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement mondial du réfrigérateur Bespoke Infinite Line sur certains marchés du monde entier. Initialement lancé en Europe,1 le réfrigérateur Bespoke Infinite Line sera étendu à des pays comme le Mexique, la Thaïlande et l’Australie d’ici la fin de l’année.

Le nouveau réfrigérateur encastrable haut de gamme de Samsung est disponible avec un choix de modèles de réfrigérateur, de congélateur ou de cave à vin et présente une conception modulaire intemporelle et contemporaine qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur. Avec des lignes simples, des matériaux naturels de haute qualité et des caractéristiques qui maximisent la commodité et rationalisent le stockage des aliments, le réfrigérateur Bespoke Infinite Line ajoute une valeur durable aux cuisines des consommateurs.

“Chaque extension de la gamme Bespoke présente les joies de la personnalisation de l’expérience à davantage d’utilisateurs”, a déclaré Junhwa Lee, vice-président exécutif et chef de l’équipe d’expérience client de l’activité appareils numériques chez Samsung Electronics. “Combinant des matériaux de haute qualité avec des conceptions modulaires, le réfrigérateur Bespoke Infinite Line réinvente la personnalisation sur mesure dans un réfrigérateur haut de gamme, créant le mélange ultime de style et de performance.”

Un design intemporel qui rehausse n’importe quelle cuisine

Avec une esthétique intemporelle qui reflète les dernières tendances, le réfrigérateur Bespoke Infinite Line est conçu pour durer. Connue sous le nom de Infinite Design, la nouvelle esthétique se distingue par son aspect homogène, ses matériaux durables, sa finition haut de gamme et ses éléments de design élégants.

En tant que réfrigérateur Bespoke, le réfrigérateur Bespoke Infinite Line présente naturellement une conception modulaire fabriquée à partir de matériaux de haute qualité qui peuvent être personnalisés et combinés pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Infinite Design améliore cette polyvalence en garantissant que le réfrigérateur restera élégant, peu importe l’évolution du mode de vie des consommateurs. Avec ses lignes simples, sa surface lisse, sa finition Timeless Greige et son élégant cadre en cuivre doré, le réfrigérateur Bespoke Infinite Line est exceptionnel dans n’importe quel intérieur et ne deviendra pas obsolète.

L’extérieur du réfrigérateur est fabriqué à partir d’aluminium de première qualité qui est plus résistant aux bosses et aux rayures et permet d’essuyer facilement les marques et les taches. L’intérieur est lumineux et raffiné avec son Black Metal Cooling et son Tunnel Lighting — deux caractéristiques qui incarnent l’élégant équilibre entre forme et fonction du réfrigérateur.

Appliqué au conduit et à la porte, le Black Metal Cooling crée non seulement une sensation de profondeur pour un look distinctement haut de gamme, mais il aide également à garder les aliments frais plus longtemps en compensant rapidement la perte de chaleur. L’éclairage tunnel sur le cadre et les étagères améliore l’esthétique tout en offrant aux utilisateurs une vue dégagée sur chaque recoin de leur réfrigérateur. Non seulement l’intérieur est saisissant, mais il est également spacieux. Le réfrigérateur et le congélateur ont une capacité combinée de 805 litres2tandis que la cave à vin offre de la place pour stocker jusqu’à 101 bouteilles.

Élever la barre pour la commodité de la cuisine

Pour offrir aux utilisateurs une expérience plus en phase avec la façon dont ils utilisent leur réfrigérateur aujourd’hui, le réfrigérateur Bespoke Infinite Line est doté de fonctionnalités qui maximisent la commodité. Ensemble, ces technologies offrent un accès instantané à la nourriture et aux rafraîchissements pour une expérience utilisateur vraiment exceptionnelle.

La nouvelle porte à ouverture automatique dispose d’un capteur sur le côté3 qui ouvre instantanément la porte d’un simple toucher.4 Cela permet aux utilisateurs d’accéder facilement à leur réfrigérateur même lorsque leurs mains sont pleines de produits d’épicerie ou collantes à cause de la préparation des aliments. Le capteur intégré de la porte signifie qu’il n’y a pas de poignée gênante tandis que son look élégant et simple reflète la demande des consommateurs modernes pour des conceptions sans encombrement.

Le lave-vaisselle,5 Sans BPA6 Pichet à remplissage automatique7 offre un accès facile à de l’eau filtrée rafraîchissante et froide à tout moment. Il dispose également d’un infuseur intégré8 qui permet aux utilisateurs de créer des boissons délicieusement aromatisées en ajoutant les fruits et les herbes qu’ils aiment. La machine à glaçons automatique double,9 pendant ce temps, garantit que les utilisateurs ont toujours beaucoup de glace, offrant un choix de glace en boule de whisky ou de glace en cubes.

Refroidissement flexible pour une fraîcheur optimale

Les options de stockage flexibles du réfrigérateur Bespoke Infinite Line permettent aux utilisateurs de stocker simultanément différents aliments dans des conditions optimales, en gardant tout à l’intérieur délicieusement frais.

Le garde-manger flexibledix est un tiroir contrôlé indépendamment qui peut être rapidement converti en différentes températures préréglées pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs. Les deux modes de température intégrés sont idéaux pour stocker une large gamme d’ingrédients de haute qualité, de la viande et du poisson aux fruits et légumes, en préservant leurs saveurs et textures naturelles plus longtemps.

La Zone Triple Température de la cave à vin11 apporte ce même niveau de fraîcheur optimisée au stockage du vin. Avec trois zones climatiques distinctes et des contrôles de température précis, il permet aux utilisateurs de stocker simultanément différentes bouteilles de vin dans des conditions optimales, offrant le nec plus ultra en matière de conservation du vin. La porte en verre UV Protect est dotée d’un verre à triple vitrage avec protection contre les rayons UV. Il le protège des changements de température extérieure, de sorte que la température intérieure reste stable et le protège des rayons UV nocifs.12

Intégration transparente de SmartThings

La connectivité transparente du réfrigérateur facilite son utilisation en simplifiant tout, du stockage du vin à la gestion de la consommation d’énergie.

La prise en charge de SmartThings Sommelier at Home offre aux utilisateurs une expérience culinaire plus riche et plus délicieuse. Une partie de l’application SmartThings,13 SmartThings Sommelier at Home simplifie le stockage du vin en analysant les étiquettes de vin et en offrant des détails sur les conditions de stockage optimales. Lorsqu’il est combiné avec SmartThings Cooking, le service recommande la nourriture parfaite pour accompagner le vin, tout comme un vrai sommelier.14

SmartThings Énergie15 permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer facilement la consommation d’électricité de leur réfrigérateur et propose des conseils pour réduire leur empreinte carbone et économiser de l’argent. Le mode d’énergie AI fait passer cette efficacité au niveau supérieur en analysant les modèles d’utilisation et d’autres facteurs et en optimisant les paramètres pour économiser de l’énergie.

Pour plus d’informations sur le réfrigérateur Bespoke Infinite Line, veuillez visiter Samsung.com.

1 Les marchés de lancement comprennent le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France et le Benelux.

2 Capacité du réfrigérateur : 393 L ; capacité du congélateur : 412L.

3 La charnière de la porte à ouverture automatique est placée sur le côté droit des modèles de réfrigérateur et de vin et sur le côté gauche du congélateur.

4 La porte s’ouvre automatiquement à environ 25 mm. Si vous n’ouvrez pas davantage la porte, elle se fermera automatiquement après 2 secondes (la fermeture automatique peut ne pas être possible dans certains environnements).

5 Testé pour 125 cycles conformément à la méthode de test “Résistance mécanique au lavage de la vaisselle des ustensiles” (BS EN 12875-1:2005) et certifié comme allant au lave-vaisselle par SGS.

6 Le bisphénol A (BPA) se trouve dans les plastiques polycarbonates et les résines époxy, qui sont souvent utilisés dans les récipients pour aliments et boissons, et a été associé à de possibles effets néfastes sur la santé.

7 Exclusif au modèle de réfrigérateur.

8 Pour produire de l’eau aromatisée, l’infuseur doit être rempli de vos fruits ou herbes préférés avant utilisation.

9 Exclusif au modèle de congélateur.

dix Exclusif au modèle de réfrigérateur.

11 Exclusif au modèle de cave à vin.

12 Basé sur des tests internes.

13 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.

14 Le service de food pairing est disponible dans certains pays.

15 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.