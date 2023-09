Un nouveau recueil de nouvelles, « Dearborn », parle de l’expérience arabo-américaine : NPR

basculer la légende Austin Thomason/UM Photographie

Dearborn, juste à l’ouest de Détroit, dans le Michigan, est une ville souvent considérée comme au moins la moitié arabe américaine, avec une population générale d’environ 108 000 habitants. C’est là que l’auteur Ghassan Zeineddine a mis en place son premier recueil de nouvelles, Cher né.

Aujourd’hui professeur d’écriture créative à l’Oberlin College, Zeineddine s’est récemment rendu à Dearborn pour rencontrer un journaliste de un café yéménite populaire autour d’une tasse de bio Mofawar café à base de cardamome et de crème. Il se trouve juste à côté d’un magasin de falafels palestiniens, d’un restaurant irakien et d’une boutique libanaise, ainsi que de salons de coiffure et de pharmacies appartenant à des Arabes. Le tout à quelques pâtés de maisons de Dearborn.

Zeineddine, qui est libano-américain, a un air timidement optimiste et le physique légèrement volumineux d’un ancien lutteur de lycée. Il a vécu à Dearborn pendant trois ans, lorsqu’il enseignait sur le campus local de l’Université du Michigan. « Quand ma femme et moi sommes allés à Dearborn pour acheter une maison, nous avons vu toutes ces familles arabes », se souvient-il. « Je n’avais jamais vu ça auparavant en Amérique. Et j’étais tellement excité. Je n’arrêtais pas de répéter à ma femme que nous avions pris la bonne décision de venir ici. C’est un rêve devenu réalité ! »

Les nouvelles de Zeineddine s’inspirent d’une communauté arabo-américaine vieille de plus de cent ans, peuplée d’immigrants rêveurs venus travailler dans les usines automobiles de Détroit et pratiquant diverses confessions: catholiques, coptes, sunnites, chiites, soufis, Druzes et plus encore. Leurs emplois vont de DJ à propriétaire de station-service en passant par un boucher halal, que nous rencontrons lors d’une promenade par une chaude journée d’été dans le sud-est du Michigan.

Nous sommes en juillet et je marche dans Caniff Street à Hamtramck, couvert de noir de la tête aux pieds. Je porte un niqab, ne laissant qu’une fente pour les yeux, et une abaya. Mes mains poilues sont gantées. Malgré ma tenue, j’ai peur que quelqu’un puisse reconnaître ma façon de marcher, m’inclinant d’un côté à l’autre comme un bodybuilder plein d’énergie. Bien que je sois de taille moyenne, ma poitrine massive et mes gros biceps me distinguent. Je me rappelle que je suis à des kilomètres de mon quartier libanais à East Dearborn. Ma femme et mon fils ne feraient jamais un voyage aussi loin à Détroit, ni mes copains. Les Libanais ne viennent pas ici. J’ai entendu dire que les Polonais dirigeaient autrefois cette ville dans la ville, mais que maintenant les Yéménites et les Bangladais ont pris le relais avec toutes les épiceries, les restaurants et les mosquées. J’aperçois un paquet de niqabis de l’autre côté de la rue et je leur fais presque signe de la main comme si nous étions tous amis et que nous ne nous étions pas vus depuis des mois.

« C’est un boucher Genderqueer », explique Zeineddine, ajoutant que son personnage, Yasser, a radicalement compartimenté sa vie et, en tant qu’immigré d’un certain âge issu d’un milieu socialement conservateur, il ne s’appliquerait probablement pas le mot « genderqueer ». « Il se sent tellement déchiré parce qu’il ne peut pas vraiment incarner Yusra parmi sa famille et ses amis, mais à Hamtramck, où il est étranger, il peut se déplacer librement. »

Comme dans de nombreuses histoires de Zeineddine, le personnage noue des alliances surprenantes et tendres et choisit des chemins idiosyncratiques qui dépassent les stéréotypes faciles. L’ironie de « Yusra » est que le personnage principal trouve une communauté dans Hamtramck, où le conseil municipal à majorité musulmane a récemment interdit les drapeaux de la fierté d’être affiché sur la propriété de la ville.

« C’est navrant », dit Zeineddine. Il ne tarde pas à souligner les dirigeants musulmans progressistes de Dearborn qui soutiennent ouvertement les droits LGBTQ. Parmi eux, le maire démocrate de la ville Abdallah Hammoud et députée Rashida Tlaib. Zeineddine, qui a grandi près de Washington DC et au Moyen-Orient, est déterminé à élargir le monde de la fiction arabo-américaine. Actuellement, il prépare un roman sur un colporteur basé sur son arrière-grand-père, qui voyageait à travers la Virginie occidentale pour vendre des marchandises dans les années 1920. Mais Zeineddine n’est pas tout à fait prêt à abandonner l’abondance des possibilités littéraires de Dearborn.

« Ce n’est pas une très jolie ville, mais je l’adore », dit-il affectueusement à propos des larges rues bordées de centres commerciaux ternes regorgeant de boulangeries, de salons de narguilé et d’ateliers de réparation de téléphones portables. « Le dynamisme ! Je suis obsédé par Dearborn. Je ne peux pas m’empêcher d’écrire sur cet endroit. »