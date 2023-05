Un nouveau rapport sur le logement décompose les données démographiques des investisseurs

Un nouveau rapport de Statistique Canada révèle un aperçu des investisseurs immobiliers du Canada.

Avec les statistiques démographiques publiées dans le rapport intitulé « Statistiques du logement au Canada », ces informations brossent un tableau des investisseurs en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour l’année de référence 2020, soulignant le rôle de chaque groupe démographique dans le marché du logement. marché.

Voici quelques plats à emporter.

DIFFÉRENCES ENTRE PROVINCES ET INVESTISSEURS

Statistique Canada note que la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique représentaient le volume le plus élevé d’investisseurs hors province et non-résidents en 2020.

La Nouvelle-Écosse, par exemple, comptait 3,8 % de ses investisseurs provenant de l’extérieur de la province en 2020. De même, le Nouveau-Brunswick comptait 3,0 %, tandis que la Colombie-Britannique comptait 2,7 % d’investisseurs de l’extérieur de la province.

Leah Zlatkin, courtier en hypothèques et stratège d’entreprise chez Mortgage Outlet Inc., note que les données, émergeant avant les récentes hausses des taux d’intérêt et l’évolution de l’inflation, représentent un marché du logement très différent.

« Beaucoup de choses ont changé » depuis 2020, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. « Je ne sais pas si nous pouvons vraiment baser cela sur le profil des investisseurs existants. »

Mais Zlatkin a également expliqué que les tendances de 2020 reflétant les investisseurs hors province sur la côte Est restent pertinentes pour le marché actuel du logement.

«Pour de nombreux investisseurs ontariens qui souhaitent entrer sur le marché avec une deuxième ou une troisième maison au cours des deux ou trois dernières années, la côte Est a été vraiment bon marché en termes de valeur des propriétés», a-t-elle déclaré. « C’était donc une très bonne opportunité d’acheter des propriétés là-bas et de continuer à les louer au même prix que les propriétés dans le [Greater Toronto Area].”

Les données ont révélé que, comparativement aux autres types d’investisseurs, les investisseurs de l’extérieur de la province gagnaient les revenus moyens les plus élevés dans les cinq provinces évaluées. Dans la plupart des provinces, cependant, les investisseurs qui possédaient un terrain vacant en plus d’une résidence principale avaient un revenu annuel moyen semblable à celui des personnes qui n’investissaient pas dans l’immobilier.

Au Nouveau-Brunswick, 1,6 % des investisseurs de la province possédaient trois propriétés ou plus. Il s’agissait d’une extrémité de la fourchette des stocks de logements, où 2,9 % des investisseurs ontariens possédaient trois propriétés ou plus dans leur province.





« Pour la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick [the volume of out-of-province investors] a beaucoup de sens », a déclaré Zlatkin. « La valeur des propriétés en Nouvelle-Écosse est tellement inférieure. Vous pourriez louer les propriétés pour un bon montant… Vous pourriez acheter une propriété locative en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick pour deux ou trois cent mille dollars au cours des deux dernières années. Et vous pourriez louer cette même propriété pour deux mille dollars [per month].”

En Ontario, a expliqué Zlatkin, pour acheter une propriété que vous pourriez louer pour 2 000 $, vous devrez payer plus de 500 000 $ ou 600 000 $. « Quand vous regardez combien est nécessaire et à quel type de prêt hypothécaire vous auriez besoin pour être admissible, il est beaucoup plus logique d’acheter dans l’Est. »

Zlatkin a également expliqué que la gestion des propriétés lorsque vous habitez à l’extérieur de la province serait beaucoup plus difficile. Cependant, « s’il s’agit d’une propriété de moindre valeur, le risque n’est pas aussi élevé ».

LES INVESTISSEURS EN IMMIGRATION COMPARATIVEMENT AUX INVESTISSEURS NÉS AU CANADA

Statistique Canada a également signalé que les immigrants établis – c’est-à-dire ceux qui sont arrivés au Canada avant 2010 – étaient plus susceptibles d’être des investisseurs que leur proportion dans la population. La Colombie-Britannique, par exemple, a constaté que les investisseurs immigrants avaient une valeur foncière moyenne de 2 200 000 $. Cela se compare aux investisseurs immobiliers nés au Canada qui avaient une valeur d’évaluation moyenne de 1 610 000 $.

De même, en Ontario, la valeur imposable moyenne des investisseurs immigrants était de 1 290 000 $ et de 890 000 $ pour les investisseurs nés au Canada.

Selon Statistique Canada, l’une des principales raisons de ces écarts de valeur découlait du fait que les immigrants investisseurs étaient « plus susceptibles de posséder une résidence principale dans une grande région métropolitaine de recensement ». Dans les villes très peuplées, les valeurs d’évaluation foncière sont « généralement plus élevées que dans d’autres parties des provinces », a expliqué Statistique Canada dans le rapport.

Zlatkin pense qu’un facteur majeur est le processus concurrentiel d’immigration dans le pays, qui tend à accueillir les nouveaux arrivants ayant un niveau d’instruction élevé et une éligibilité à un emploi bien rémunéré.





«Quand vous regardez comment nous permettons à l’immigration de se produire au Canada, la plupart des gens qui immigrent au Canada sont extrêmement bien éduqués», a-t-elle déclaré. «Ils arrivent avec beaucoup de références. Personnes [who immigrated] sont [often] très employables s’ils n’ont pas déjà un emploi. Ils peuvent également provenir de situations où ils se débrouillaient auparavant bien dans leur pays d’origine et ils peuvent avoir des membres de leur famille qui se débrouillent toujours bien dans leur pays d’origine.

Zlatkin a expliqué qu’il existe de nombreuses opportunités d’actifs pour ceux qui ont un revenu existant ou ceux qui ont un soutien financier, que ce soit d’un emploi entrant ou de la famille.

REVENU INDIVIDUEL MOYEN ET ÂGE DES INVESTISSEURS

Le rapport a également révélé que la disparité des revenus était plus importante en Colombie-Britannique et en Ontario.

En Colombie-Britannique, les investisseurs nés au Canada avaient un revenu individuel moyen de 105 000 $ en 2020, les investisseurs immigrants ayant un revenu individuel moyen de 80 000 $.

Le même revenu moyen (80 000 $) a été attribué aux investisseurs immigrants en Ontario, alors que le revenu individuel moyen des investisseurs nés au Canada dans la province était de 100 000 $.

Notamment, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick étaient les seules provinces sur les cinq qui affichaient des revenus d’investisseurs immigrants supérieurs aux revenus individuels des investisseurs nés au Canada.

En Nouvelle-Écosse, les investisseurs immigrants gagnaient un revenu annuel moyen de 75 000 $, tandis que les investisseurs nés au Canada gagnaient 65 000 $. Au Nouveau-Brunswick, le revenu individuel moyen des immigrants investisseurs était de 65 000 $ en 2020, tandis que les investisseurs nés au Canada gagnaient en moyenne 60 000 $.





« Lorsque vous regardez le revenu moyen ici, la plupart de ces personnes ne seraient pas éligibles pour deux ou trois maisons », a déclaré Zlatkin, expliquant les principales différences avec le marché du logement de 2020.

En plus de montrer que les résidents âgés de 55 ans et plus représentaient une «proportion d’investisseurs plus élevée que leur part de la population provinciale», le rapport expliquait que les Canadiens de 35 ans et moins représentaient en moyenne 5% du total des investisseurs immobiliers en 2020.

Zlatkin a qualifié cela de « choquant ».

« Je suis choquée parce que la plupart des gens de moins de 35 ans n’ont pas assez de revenus pour être éligibles à ces prêts hypothécaires », a-t-elle déclaré.

Zlatkin a mentionné que cela pourrait être le résultat de la richesse générationnelle, de l’amortissement financier des familles et de l’évolution du mode de vie des jeunes investisseurs.

Zlatkin a déclaré que cette tendance pourrait refléter une demande accrue de la génération Y pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée – un luxe offert aux investisseurs immobiliers qui louent des propriétés et n’ont qu’à les entretenir pour s’enrichir.

Pour louer plusieurs propriétés, vous « pourriez acquérir pas mal de richesse et cela durera toute votre vie », a-t-elle déclaré.

« Pour un millénaire qui a de l’argent ou une richesse générationnelle, il est logique que les jeunes soient incroyablement incités à acheter. »



Avec des fichiers de Jesse Tahirali de CTVNews.ca